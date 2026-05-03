I början av året fick ”sälj USA”-trenden ny fart i och med Trumps förnyade hot om att ta över Grönland. Exempelvis en del europeiska fondförvaltare sålde av amerikanska statspapper och minskade sin exponering mot USA.
Småspararnas misstag – att sälja USA
Många svenska småsparare har minskat sin exponering mot USA sedan Donald Trumps återkomst till Vita huset.
Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv ser det ut att ha varit ett misstag – de amerikanska aktierna har rusat på börserna
Även småsparare har agerat för att distansera sig från amerikanska aktier. I vilken grad det är en reaktion på presidentens nycker och hot är oklart.
Ett antagande är att man är mindre villig att stötta USA. Men det kan också ha att göra med att bolagsvärderingarna i USA varit mycket högre, att den svenska kronan stärkts och att man trott att det finns mer att hämta på andra marknader, säger Felicia Schön, sparekonom på Avanza.
Drastisk förändring
Under 2024 var runt 75 procent av fondsparandet hos Avanza USA-tungt och inriktat på Nordamerika, teknik och globalfonder. Det förändrades drastiskt i fjol. Sparandet i globalfonder sjönk från 52 procent till 18 procent och USA- och teknikfonder såldes av.
I stället köpte man Sverigefonder, Europafonder och räntefonder, säger Felicia Schön.
Trenden har fortsatt. Hittills i år har teknik- och Nordamerikafonder stått för 38 respektive 30 procent av nettoförsäljningen hos Avanza, även om intresset för globalfonder ökat något igen. Över 50 procent av sparandet går till Sverigefonder.
TT:s titt på hur ett urval av aktiefonder presterat under det senaste året visar att USA-fonder och globalfonder (som är 65-70 procent viktade åt USA) stigit mest.
Den genomsnittliga uppgången på ett år för sju populära USA-indexfonder var i veckan 25,1 procent, att jämföra med 24,7 procent för globalfonder och 15,4 procent för Europafonder.
Världens största
Felicia Schön påpekar att ett år är ett väldigt kort sparperspektiv och att det inte är självklart att tala om vinnare och förlorare bland spararna.
Sverigefonder har ju också gått starkt. Har man valt bort USA av protestskäl är det en bedömning man får göra oavsett om man är vinnare eller förlorare avkastningsmässigt, säger hon.
Samtidigt handlar det i så fall om att välja bort världens största bolag, vilket kan medföra vissa risker.
Det man gör när man minskar på en globalfond och tar in en svensk indexfond eller europeisk indexfond i stället är att man överexponerar sig mot en specifik del av marknaden. Man får en högre risk än marknaden i stort.