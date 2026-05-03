Småspararnas misstag – att sälja USA

I början av året fick ”sälj USA”-trenden ny fart i och med Trumps förnyade hot om att ta över Grönland. Exempelvis en del europeiska fondförvaltare sålde av amerikanska statspapper och minskade sin exponering mot USA.

Även småsparare har agerat för att distansera sig från amerikanska aktier. I vilken grad det är en reaktion på presidentens nycker och hot är oklart.

Ett antagande är att man är mindre villig att stötta USA. Men det kan också ha att göra med att bolagsvärderingarna i USA varit mycket högre, att den svenska kronan stärkts och att man trott att det finns mer att hämta på andra marknader, säger Felicia Schön, sparekonom på Avanza.

Drastisk förändring

Under 2024 var runt 75 procent av fondsparandet hos Avanza USA-tungt och inriktat på Nordamerika, teknik och globalfonder. Det förändrades drastiskt i fjol. Sparandet i globalfonder sjönk från 52 procent till 18 procent och USA- och teknikfonder såldes av.

I stället köpte man Sverigefonder, Europafonder och räntefonder, säger Felicia Schön.

Trenden har fortsatt. Hittills i år har teknik- och Nordamerikafonder stått för 38 respektive 30 procent av nettoförsäljningen hos Avanza, även om intresset för globalfonder ökat något igen. Över 50 procent av sparandet går till Sverigefonder.

TT:s titt på hur ett urval av aktiefonder presterat under det senaste året visar att USA-fonder och globalfonder (som är 65-70 procent viktade åt USA) stigit mest.

Den genomsnittliga uppgången på ett år för sju populära USA-indexfonder var i veckan 25,1 procent, att jämföra med 24,7 procent för globalfonder och 15,4 procent för Europafonder.