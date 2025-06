Se upp för fällan under semestern: “Kan komma surt” 

Visst är det lätt att släppa taget om vardagsrutinerna, inte minst under semestern. Men även lediga dagar kostar pengar – ibland mer än man tror. Under sommaren har hushållen dessutom en tendens att göra misstag som känns av långt in på hösten.

Därför kan det löna sig att planera lite extra, redan innan semestern börjar.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

I år ökar vi semesterbudgeten

En ny undersökning från SEB, vilken Dagens Industri skriver om, visar att hushållen planerar att öka semesterbudgeten med en tredjedel jämfört med förra året.

I genomsnitt väntas sommarsemestern kosta 15 000 kronor. För höginkomsttagare ligger samma siffra på över 33 000 kronor.

För att finansiera semestern väljer 62 procent att ta pengar från sitt sparande. Därtill tänker var fjärde student täcka semesterutgifterna med kreditkort.

“Det är en olycklig utveckling”, konstaterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Läs mer: Semestern till varje pris – svenskarna tömmer spargrisen. Dagens PS