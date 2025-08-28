Se över ditt sparande – du kan gå miste om “flera hundra tusen” 

Sju av tio vuxna svenskar har ett fritt fondsparande, visar siffror från Fondbolagen. Räknar man med premiepensionen har så gott som alla svenskar ett fondsparande.

Samtidigt tycker en av tre att det är svårt att förstå vad sparandet kostar.

“Skillnad på flera hundra tusen”

”Avgifter för olika fonder varierar stort och kan innebära en skillnad på flera hundra tusen i sparandet på lång sikt. Ta därför reda på vad fonden kostar innan du investerar och jämför med andra fonder i samma kategori”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande.

Hon påminner om att avgiften påverkar hur mycket pengar som blir kvar efter många års sparande. Även små skillnader kan växa sig stora med tiden.

Langemark får medhåll från sparekonomen Christina Sahlberg.

“När det står 1,5 procents avgift så kanske man tänker att det var inte så farligt, men då får man också tänka på att det är pengar som tas från din avkastning”, säger hon i en intervju med E55.