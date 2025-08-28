Dagens PS
Se över ditt sparande – du kan gå miste om “flera hundra tusen” 

Sparande
Det är inte helt lätt att hålla koll på vad sparandet faktiskt kostar, tycker svenskarna (Foto: Pexels)
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nästan alla svenskar sparar i fonder, direkt eller via pensionen. Men få vet vad sparandet faktiskt kostar, konstaterar Finansinspektionen (FI).

Sju av tio vuxna svenskar har ett fritt fondsparande, visar siffror från Fondbolagen. Räknar man med premiepensionen har så gott som alla svenskar ett fondsparande. 

Samtidigt tycker en av tre att det är svårt att förstå vad sparandet kostar. 

“Skillnad på flera hundra tusen”

”Avgifter för olika fonder varierar stort och kan innebära en skillnad på flera hundra tusen i sparandet på lång sikt. Ta därför reda på vad fonden kostar innan du investerar och jämför med andra fonder i samma kategori”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande

Hon påminner om att avgiften påverkar hur mycket pengar som blir kvar efter många års sparande. Även små skillnader kan växa sig stora med tiden.

Langemark får medhåll från sparekonomen Christina Sahlberg.

“När det står 1,5 procents avgift så kanske man tänker att det var inte så farligt, men då får man också tänka på att det är pengar som tas från din avkastning”, säger hon i en intervju med E55

Så ser medianavgifterna ut

För att underlätta för svenskarna publicerar FI medianavgiften – alltså den vanligaste avgiften – för några av de vanligaste fondtyperna under andra kvartalet 2025:

  • Aktivt förvaltade Sverigefonder: 1,30 procent
  • Sverigeindexfonder: 0,25 procent
  • Aktivt förvaltade globalfonder: 1,30 procent
  • Globalindexfonder: 0,35 procent

Det här gör det möjligt att snabbt jämföra sin egen fonds avgift med vad som är vanligast i samma kategori.

FI
Finansinspektionens uträkning visar att en aktivt förvaltad fond kan kosta över 200 000 kronor mer jämfört med indexfonder (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)

Så stor blir skillnaden på 30 år

FI illustrerar skillnaden i ett räkneexempel. Den som sparar 2 000 kronor i månaden i 30 år, med en årlig avkastning på 7 procent, betalar totalt:

  • Global indexfond (0,35 % avgift): 84 431 kronor
  • Aktivt förvaltad globalfond (1,30 % avgift): 313 599 kronor

Skillnaden blir alltså 229 168 kronor mer i avgifter för den aktivt förvaltade fonden.

Läs även: ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026. Dagens PS

Indexfond eller aktiv förvaltning?

”Istället för att välja dyra förvaltade fonder kan du välja billiga indexfonder”, säger Christina Sahlberg till E55.

Till skillnad från aktivt förvaltade fonder, där personal analyserar och försöker slå marknaden, följer indexfonder helt enkelt börsens utveckling. Går börsen upp, följer fonden med och vice versa. 

“De allra flesta slår inte index ens om de försöker. Då är det bättre att välja en billig indexfond”, konstaterar Sahlberg. 

I aktivt förvaltade fonder, som i regel kostar mer, är det viktigt att följa upp om fonden verkligen gjort det du betalar för – alltså går bättre än sitt jämförelseindex. Dessa fonder är till för den intresserade, slår FI fast. 

Läs också: FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024. Dagens PS

