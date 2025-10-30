Dagens PS
Saknade sidor i passet – fick böter

Migration
Migrationsverket hade enligt mannen sagt att det var okej med att det saknades sidor i passet. På bilden Migrationsverkets lokaler i Sundsvall. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Att riva ha utrivna sidor i ditt pass kan trassla till det ordentligt. I en ny dom i hovrätten slås det fast att pass med utrivna sidor är lika med falsk urkund.

Det är hovrätten för Nedre Norrland som slagit fast detta i en dom, berättar Dagens Juridik. Tidigare hade tingsrätten fattat ett annat beslut och ansett att det inte fanns några problem med att färdas med ett pass där man rivit ut sidor.

Migrationsverket: “Inga problem”

Mannen i 25-årsåldern som nu fällts för brottet har i rätten berättat att han använt passet för att identifiera sig. Han ska också ha berättat för Migrationsverket att det saknas sidor i hans pass. Beskedet därifrån var att han inte behövde oroa sig och att myndigheten skulle kontakta honom om det uppstod några problem.

Tingsrätten gjorde också bedömningen att passet var äkta. Passet var visserligen skadat, men man kunde inte se att uppgifterna i passet skadats eller ändrats på något vis vad gäller själva personuppgifterna i handlingarna.

I sin dom skriver hovrätten att passet visserligen var äkta. Men att handlingen är ändrad på så sätt att utrivna sidor innebär att passet är falskt. Man menar också i motsats till tingsrätten att det saknar betydelse att man inte vet vad som stod på de saknade sidorna.

Har handlat med uppsåt

Hovrätten menar att mannen har agerat med uppsåt. Han har vetat om att det saknas sidor i passet och ändå menat att det ska användas för att styrka sin identitet. “Att han åberopat sitt pass har åsamkat fara i bevishänseende”, skriver Dagens Juridik.

Redan 2016 dömdes en man för en liknande händelse. Då gick ärendet till högsta domstolen och vände utan att prövningstillstånd beviljades.

Mannen som döms nu ska betala 30 dagsböter på 620 kronor. Det motsvarar 18 600 kronor.

HovrättenJuridikMigrationsverket
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

