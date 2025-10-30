Att riva ha utrivna sidor i ditt pass kan trassla till det ordentligt. I en ny dom i hovrätten slås det fast att pass med utrivna sidor är lika med falsk urkund.
Saknade sidor i passet – fick böter
Mest läst i kategorin
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle. Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla
Det var ett av Sveriges största ekonomiska experiment. När Riksbanken införde minusränta 2015 var målet att få fart på ekonomin och få upp inflationen. Tio år senare lever hushållen med baksmällan. Efter en period av gratislån, rekorddyra bostäder och snabbt stigande skulder har svenskarna nu börjat dra åt svångremmen. Räntorna är tillbaka på mer normala …
Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”
Det är stora skillnader mellan landets kommuner när unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden, visar en ny kartläggning. Att bostadsmarknaden är svår för unga är ingen nyhet. Bland annat bor 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen. Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken
Svenskarna är fortsatt försiktiga med sina pengar, visar SBAB:s återkommande undersökning Spartempen. Men hur mycket bör man egentligen lägga undan varje månad för att stå stabilt när något oväntat händer? Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder …
Det är hovrätten för Nedre Norrland som slagit fast detta i en dom, berättar Dagens Juridik. Tidigare hade tingsrätten fattat ett annat beslut och ansett att det inte fanns några problem med att färdas med ett pass där man rivit ut sidor.
Migrationsverket: “Inga problem”
Mannen i 25-årsåldern som nu fällts för brottet har i rätten berättat att han använt passet för att identifiera sig. Han ska också ha berättat för Migrationsverket att det saknas sidor i hans pass. Beskedet därifrån var att han inte behövde oroa sig och att myndigheten skulle kontakta honom om det uppstod några problem.
Tingsrätten gjorde också bedömningen att passet var äkta. Passet var visserligen skadat, men man kunde inte se att uppgifterna i passet skadats eller ändrats på något vis vad gäller själva personuppgifterna i handlingarna.
Läs mera: Resa till USA kan bli krångligare Dagens PS
I sin dom skriver hovrätten att passet visserligen var äkta. Men att handlingen är ändrad på så sätt att utrivna sidor innebär att passet är falskt. Man menar också i motsats till tingsrätten att det saknar betydelse att man inte vet vad som stod på de saknade sidorna.
Har handlat med uppsåt
Hovrätten menar att mannen har agerat med uppsåt. Han har vetat om att det saknas sidor i passet och ändå menat att det ska användas för att styrka sin identitet. “Att han åberopat sitt pass har åsamkat fara i bevishänseende”, skriver Dagens Juridik.
Läs mer: Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa Dagens PS
Redan 2016 dömdes en man för en liknande händelse. Då gick ärendet till högsta domstolen och vände utan att prövningstillstånd beviljades.
Mannen som döms nu ska betala 30 dagsböter på 620 kronor. Det motsvarar 18 600 kronor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten
Inför pensionen vill många bli skuldfria. Men är det alltid rätt? En expert säger nej – en annan visar var gränsen går. Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP. Sedan …
Så lång tid tar det att nå handpenningen – om du börjar nu
Drömmer du om att köpa din första bostad? Då känner du säkert till den ökända kontantinsatsen – men vet du hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop till den? Nordeas privatekonom Anders Stenkrona har räknat på saken, och siffrorna visar att det krävs både tid och disciplin för att nå bostadsdrömmen. Missa inte: …
Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?
EU vill ta sig ur Kinas grepp när det gäller jordartsmetaller. Men nu tvingas man ställa frågan om man har råd att ta sig loss? EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska …
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad risk för världens farligaste sjukdomar. Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover …
ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar
Europeiska centralbanken lämnar räntan oförändrad på 2 procent – och signalerar försiktighet trots tecken på starkare tillväxt, enligt CNBC. Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent. Missa inte: Fed sänker räntan …