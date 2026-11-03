Säg upp dig imorgon – så mycket pengar behöver du ha på kontot

Så mycket behöver du ha sparat

Hur stor förmögenhet som krävs beror förstås på hur mycket pengar du gör av med.

Med utgångspunkt i 30 gånger årsutgifterna behöver du ha följande belopp sparade:

Pengar per månad Kapital som behövs 15 000 kronor 5,4 miljoner kronor 20 000 kronor 7,2 miljoner kronor 25 000 kronor 9 miljoner kronor 30 000 kronor 10,8 miljoner kronor 40 000 kronor 14,4 miljoner kronor

Beräkningarna utgår från att pengarna är investerade och att kapitalet förväntas räcka i omkring 30 år. Beloppen är uppskattningar, inte garantier.

Pengarna måste räcka i flera decennier

Fyraprocentsregeln bygger på historiska beräkningar, men det finns ingen garanti för att kapitalet räcker livet ut.

I analysföretaget Morningstars rapport The State of Retirement Income har man undersökt hur mycket pengar det går att ta ut från sitt sparande utan att riskera att kapitalet tar slut för tidigt.

Enligt rapporten kan du ta ut 3,9 procent av ditt sparade kapital det första året och därefter höja beloppet i takt med inflationen. Med den modellen är sannolikheten att pengarna räcker i 30 år beräknad till 90 procent.

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Har du exempelvis fem miljoner kronor sparade motsvarar det 195 000 kronor under det första året, eller 16 250 kronor i månaden.

Men ju längre pengarna ska räcka, desto försiktigare behöver du vara med uttagen. Om sparandet ska räcka i 35 år sjunker den rekommenderade andelen till 3,5 procent.

Det är särskilt relevant om du planerar att sluta arbeta redan vid 40 eller 45 års ålder.

Tidigt jobbslut ger lägre pension

Det finns ytterligare en sak att ta hänsyn till innan du lämnar in din uppsägning. Slutar du arbeta långt före pensionsåldern går du också miste om flera års pensionsinbetalningar, vilket kan ge dig en lägre pension resten av livet.

Ditt sparade kapital kan därför behöva räcka till mer än bara åren fram till pensioneringen.

Exempelvis: En person med en tidigare månadslön på 34 000 kronor får 22 600 kronor i pension vid uttag från 64 års ålder.

Om samma person väntar till 67 års ålder blir pensionen i stället 28 500 kronor i månaden, enligt siffror från minPension.

Skillnaden är 5 900 kronor varje månad.

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