Sugen på att säga upp dig från jobbet och aldrig mer behöva bekymra dig över lönen? För att göra verklighet av den drömmen krävs förstås pengar. Men hur mycket? Enligt en vanlig ekonomisk tumregel kan det räcka med några miljoner kronor.
Säg upp dig imorgon – så mycket pengar behöver du ha på kontot
Att sluta jobba långt före pensionsåldern är fullt möjligt, åtminstone om du har tillräckligt mycket pengar. Det finns till och med en hel rörelse som bygger på idén om att spara ihop tillräckligt mycket för att kunna lämna arbetslivet i förtid.
Fenomenet kallas FIRE, en förkortning av det engelska Financial Independence, Retire Early, som betyder ekonomiskt oberoende och tidig pensionering.
Men hur stor förmögenhet krävs egentligen för att kunna leva utan lön?
Missa inte: 200 000 kronor på banken kan vara för mycket – så dyrt kan det bli. Dagens PS
Nio miljoner för att slippa jobba
En vanlig utgångspunkt är den så kallade fyraprocentsregeln, som innebär att du tar ut fyra procent av ditt ursprungliga kapital under det första året och sedan höjer uttagen i takt med inflationen.
För att klara det behöver du ungefär 25 gånger dina årliga utgifter.
I Sverige rekommenderar RikaTillsammans att man räknar med upp till 30 gånger sina årsutgifter, bland annat för att ta höjd för skatten på investeringssparkonton.
Vill du ha 25 000 kronor i månaden att leva på motsvarar det 300 000 kronor om året. Med den svenska tumregeln behöver du alltså omkring nio miljoner kronor.
Läs även: Sparar du på elen i vinter? Misstaget kan kosta dig 80 000 kronor. Dagens PS
Så mycket behöver du ha sparat
Hur stor förmögenhet som krävs beror förstås på hur mycket pengar du gör av med.
Med utgångspunkt i 30 gånger årsutgifterna behöver du ha följande belopp sparade:
|Pengar per månad
|Kapital som behövs
|15 000 kronor
|5,4 miljoner kronor
|20 000 kronor
|7,2 miljoner kronor
|25 000 kronor
|9 miljoner kronor
|30 000 kronor
|10,8 miljoner kronor
|40 000 kronor
|14,4 miljoner kronor
Beräkningarna utgår från att pengarna är investerade och att kapitalet förväntas räcka i omkring 30 år. Beloppen är uppskattningar, inte garantier.
Pengarna måste räcka i flera decennier
Fyraprocentsregeln bygger på historiska beräkningar, men det finns ingen garanti för att kapitalet räcker livet ut.
I analysföretaget Morningstars rapport The State of Retirement Income har man undersökt hur mycket pengar det går att ta ut från sitt sparande utan att riskera att kapitalet tar slut för tidigt.
Enligt rapporten kan du ta ut 3,9 procent av ditt sparade kapital det första året och därefter höja beloppet i takt med inflationen. Med den modellen är sannolikheten att pengarna räcker i 30 år beräknad till 90 procent.
Har du exempelvis fem miljoner kronor sparade motsvarar det 195 000 kronor under det första året, eller 16 250 kronor i månaden.
Men ju längre pengarna ska räcka, desto försiktigare behöver du vara med uttagen. Om sparandet ska räcka i 35 år sjunker den rekommenderade andelen till 3,5 procent.
Det är särskilt relevant om du planerar att sluta arbeta redan vid 40 eller 45 års ålder.
Tidigt jobbslut ger lägre pension
Det finns ytterligare en sak att ta hänsyn till innan du lämnar in din uppsägning. Slutar du arbeta långt före pensionsåldern går du också miste om flera års pensionsinbetalningar, vilket kan ge dig en lägre pension resten av livet.
Ditt sparade kapital kan därför behöva räcka till mer än bara åren fram till pensioneringen.
Exempelvis: En person med en tidigare månadslön på 34 000 kronor får 22 600 kronor i pension vid uttag från 64 års ålder.
Om samma person väntar till 67 års ålder blir pensionen i stället 28 500 kronor i månaden, enligt siffror från minPension.
Skillnaden är 5 900 kronor varje månad.
Läs också: Vi har googlat sönder semestern. Realtid