En flygledare kan utbilda sig på två och ett halvt år och ändå ha en genomsnittslön på över 70 000 kronor i månaden. Och bland vissa IT-specialister är genomsnittslönen högre än 60 000 kronor, trots att de ”bara” har gymnasieutbildning.
Så tjänar du 70 000 kronor i månaden – utan lång utbildning
Att bli läkare tar, minst, fem och ett halvt år på universitetet. För en juristexamen krävs fyra och ett halvt års studier. Men det finns yrken med höga löner där utbildningstiden är kortare.
Vi har kikat närmare på SCB:s lönestatistik och jämfört lönerna för personer med eftergymnasial utbildning kortare än tre år. Där finns flera intressanta skillnader jämfört med yrkesgruppernas genomsnitt.
75 500 kronor i månaden efter 2,5 års utbildning
Högt upp ligger bland annat piloter. Bland dem som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger genomsnittslönen på 75 500 kronor i månaden.
En väg in i yrket är trafikflygarprogrammet på yrkeshögskolan, som tar 2,5 år.
Flygledare ligger nästan lika högt, med en genomsnittslön på 73 300 kronor för samma utbildningsgrupp.
Utbildningen tar, enligt Luftfartsverket, omkring 2,5 år. De första 1,5 åren tillbringas på skolan Entry Point North i Malmö. Därefter följer ett års utbildning på en arbetsplats. Nackdelen är att konkurrensen om platserna är hård. När LFV redovisade antagningen 2023 hade 839 personer sökt till ungefär 20 utbildningsplatser.
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Två års studier kan räcka
Även inom IT finns höga löner för personer med kortare utbildning.
Exempelvis har IT-säkerhetsspecialister med mindre än tre års eftergymnasial utbildning en lön på i genomsnitt 53 600 kronor i månaden. Motsvarande siffra för systemutvecklare är 52 600 kronor.
Båda yrkena går att utbilda sig till genom tvååriga yrkeshögskoleutbildningar.
|Yrke
|Genomsnittlig månadslön
|Pilot
|75 500 kr
|Flygledare
|73 300 kr
|IT-säkerhetsspecialist
|53 600 kr
|Företagssäljare
|53 400 kr
|Försäkringsrådgivare
|52 800 kr
|Systemutvecklare
|52 600 kr
|Inköpare och upphandlare
|49 200 kr
Siffrorna gäller personer med eftergymnasial utbildning kortare än tre år. Det är genomsnittslöner för yrkesverksamma med varierande erfarenhet.
Över 60 000 kronor med bara gymnasiet
Vill du skippa eftergymnasiala studier helt är IT-säkerhetsspecialist ett särskilt intressant yrke. Bland dem som enbart har en treårig gymnasieutbildning ligger genomsnittslönen på 61 200 kronor i månaden.
Bland systemutvecklare med högst tvåårig gymnasieutbildning ligger lönen på 57 900 kronor.
Försäkringsrådgivare med motsvarande utbildningsnivå tjänar i genomsnitt 52 200 kronor medan företagssäljare ligger på 51 400 kronor.
”Det kommer alltid finnas personer som kommer in i yrken utan en formell utbildning. Det är viktigt att synliggöra det många lär sig medan de jobbar”, berättar Therese Forslin, studie- och yrkeskommunikatör på Handelsrådet, hos Arbetsförmedlingen.
Hon tillägger: ”Samtidigt ger en utbildning en bred grund för att kunna lära nytt och utvecklas vidare”.
Bland yrkena med höga löner trots kort utbildningsbakgrund hittar vi även inköpare och upphandlare. Enligt SCB tjänar personer i yrkesgruppen med högst tvåårig gymnasieutbildning i genomsnitt 51 100 kronor i månaden.
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