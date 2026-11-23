Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Vi har kikat närmare på SCB:s lönestatistik och jämfört lönerna för personer med eftergymnasial utbildning kortare än tre år. Där finns flera intressanta skillnader jämfört med yrkesgruppernas genomsnitt.

75 500 kronor i månaden efter 2,5 års utbildning

Högt upp ligger bland annat piloter. Bland dem som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger genomsnittslönen på 75 500 kronor i månaden.

En väg in i yrket är trafikflygarprogrammet på yrkeshögskolan, som tar 2,5 år.

Flygledare ligger nästan lika högt, med en genomsnittslön på 73 300 kronor för samma utbildningsgrupp.

Utbildningen tar, enligt Luftfartsverket, omkring 2,5 år. De första 1,5 åren tillbringas på skolan Entry Point North i Malmö. Därefter följer ett års utbildning på en arbetsplats. Nackdelen är att konkurrensen om platserna är hård. När LFV redovisade antagningen 2023 hade 839 personer sökt till ungefär 20 utbildningsplatser.

Läs även: Okända avdraget finns kvar – kan sänka din skatt. Dagens PS