Så snackar du dig rik

Det talas om ”futured languages” och ”futureless languages” och tycker du att den här texten känns tråkig redan efter att ha läst det, kan vi droppa att fortsättningen handlar både om sex och pengar.

Mest om pengar.

Keith Chen, docent i nationalekonomi vid Yale och beteendeekonom, har forskat i en rad kopplingar mellan ekonomiska beteenden och andra beteenden vi har.

“The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rate, Health Behaviours, and Retirement Assets” är titeln på hans studie, publicerad på Yale Insights.

Liten eller stor skillnad

I alla regioner i världen finns språk som gör liten eller ingen skillnad mellan nutid och framtid, medan andra språk har en tydlig och distinkt skillnad i det avseendet.

Språk med starka referenser till framtiden är engelska, grekiska, italienska och ryska.

Språk med svaga sådana är bland annat kinesiska, finska, tyska och japanska.

Svenska?

Det hamnar i den kinesisk-finska korgen. Dessbättre.

Vi återkommer till det.