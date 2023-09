Språkvetaren: Klyschan du aldrig ska använda

Klyscha som saknar stöd

Hos CNBC sätter han även in frasen i ett sammanhang och utgår från en undersökning från 2021 som The Impact Genome Project och The Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research gjort.

Den visade att ungefär 46,5 miljoner amerikanska vuxna, motsvarande 18 procent, saknar en person som de kan anförtro sig till när de behöver personligt stöd.

Formulera om

Psykologen Cortney Warren föreslår därför en annan formulering för att visa att man bryr sig, som utesluter ”Det är som det är”.

”Jag måste se verkligheten för vad den är, även om den inte är vad jag vill, så jag kan gå vidare”, är hennes förslag.

Och ”det är som det är”?

”Den formuleringen borde utgå helt”, säger McWhorter.

