Så ordnar du bröllopet – utan att bli ruinerad 

Svenskarna är fattigare än före finanskrisen 2008, räknat i BNP per capita i dollar.

Ekonomisk osäkerhet och inflation har dessutom satt press på svenskens privatekonomi – något som kan smärta lite extra om du går i bröllopstankar.

Var fjärde ung vuxen som planerar att gifta sig hindras nämligen av sin ekonomi från att göra det, visar en undersökning av Eldorado.

En av tre tror dessutom att man behöver spendera mellan 51 000 och 100 000 kronor för att få till bröllopet man drömmer om.

Bröllop på budget

Enligt en bröllopsmanual från Eldorado finns det många knep att ta till för att komma billigt undan.

Här kommer sex tips.

1.Gift dig under lågsäsong

Majoriteten gifter sig under maj-oktober, vilket också gör att priserna på bland annat festlokaler pressas upp. Gifter du dig under november-april kan du komma ner i pris.

2. Gift dig inte på en lördag

Lördagar är den vanligaste bröllopsdagen. Många lokaler erbjuder ett bättre pris under resterande veckodagar.

3. Hitta en okonventionell bröllopslokal

Kika efter lokaler som inte vanligtvis är till för bröllop. Föreningslokaler, scoutstugor eller kontor kan vara utmärkta alternativ.

4. Laga maten själv

Med lite planering och hjälp från vänner och familj är det fullt möjligt att laga maten själv.

5. Billig inredning

Hyr, låna eller köp möbler och porslin på second hand för att komma billigare undan.

6. Blommor i säsong

Beställ närodlade blommor i säsong för att komma ner i pris.