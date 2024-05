Siffrorna visar: Svenskarna fattigare än före finanskrisen 2008

Visst, det har varit tillväxt i Sverige de senaste 15 åren om man räknar i svenska kronor. Men använder vi istället den amerikanska dollarn, som är den primära valutan som gäller för handel på världsmarknaden, så har svenskarna blivit fattigare än före finanskrisen 2008.

Måttet BNP per capita i Sverige 2008 räknat i dollar var 56 152 per person. 2022 hade den siffran ökat till 56 422. De nya siffror som komma skall för 2023 kommer inte att hjälpa – BNP sjönk i fjol samtidigt som populationen ökade, vilket kommer att ge en lägre siffra räknat BNP per capita.

Relativt USA har svenskarna blivit betydligt fattigare, där har BNP per capita i dollar ökat 61 procent mellan 2008 och 2022. I Sverige är ökningen på någon promille under samma period.

Inflation och miljardärer påverkar också

Sedan finanskrisen har alltså snittsvensken inte blivit rikare alls mätt i dollar. Sedan har vi inflationen att ta hänsyn också – samtidigt som intäkterna stått stilla så har kostnaderna ökat rejält vilket inneburit att köpkraften gått ned, alltså att svensken fått mindre för pengarna.

Dessutom har den rikedom som skapats fördelats extremt ojämlikt. Som Dagens PS rapporterat har Sverige blivit ett paradis för superrika – antalet miljardärer per capita är bland de högsta i världen.

Eftersom att siffran BNP per capita i dollar stått stilla, samtidigt som antalet miljardärer ökat kraftigt och drar upp snittet för riket som helhet, måste det innebära minussiffror någonstans i ekvationen.

“En slags paradox”

Det minuset är det vanliga kapitalsvaga människor i Sverige som står för. De som inte haft någon reallöneutveckling att tala om. Samtidigt som de inte haft tillräckligt med kapital för kunna haka på och tjäna på den höga inflationen i tillgångar som bostäder och aktier. Och också samtidigt som kostnaderna för grundläggande saker som mat, tak över huvudet och el rusat kraftigt och gjort svenskarna fattigare.

“Det är en slags paradox. Man skulle kunna tro att med vår bakgrund – att vi uppfattas som ett socialistiskt land – skulle detta vara ‘top of mind'”, säger ekonomijournalisten Andreas Cervenka till BBC.

