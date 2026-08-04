Europas högsta minimilön: Så mycket får du för pengarna

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Därefter följer Irland, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Samtliga har minimilöner på över 2 000 euro i månaden, enligt nya siffror från Euronews.

Längst ned i EU ligger Bulgarien, där minimilönen ligger på låga 620 euro, drygt 6 800 kronor. Räknas även kandidatländer in hamnar Ukraina sist, med 169 euro (1 800 kronor) i månaden.

Men lönens storlek säger ju inte allt.

Läs även: Okända utbildningen som ger över 40 000 i lön. Dagens PS

Tyskland går om Luxemburg

När lönerna justeras efter prisnivån i varje land förändras listan. Måttet kallas köpkraftsstandard, PPS, och visar ungefär hur mycket varor och tjänster pengarna faktiskt räcker till.

Då går Tyskland upp i topp, med 2 164 PPS. Luxemburg hamnar tvåa, följt av Nederländerna, Belgien och Irland.

För flera länder innebär justeringen ett rejält lyft. Rumänien klättrar från plats 20 till plats 12, medan Nordmakedonien går från plats 24 till plats 16.

Estland går åt motsatt håll. Landet faller från plats 16 till plats 26 när köpkraften räknas in.

ANNONS

Missa inte: 4 miljoner räcker inte – priserna rusar i Europas billiga semesterland. Dagens PS