Luxemburg har Europas högsta minimilön. Men när priserna räknas in är det ett annat land som ger löntagarna mest för pengarna.
Europas högsta minimilön: Så mycket får du för pengarna
På pappret är skillnaderna stora. I Luxemburg – som redan har Europas högsta löner – ligger den lagstadgade minimilönen på 2 771 euro i månaden, motsvarande drygt 30 500 kronor.
Därefter följer Irland, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Samtliga har minimilöner på över 2 000 euro i månaden, enligt nya siffror från Euronews.
Längst ned i EU ligger Bulgarien, där minimilönen ligger på låga 620 euro, drygt 6 800 kronor. Räknas även kandidatländer in hamnar Ukraina sist, med 169 euro (1 800 kronor) i månaden.
Men lönens storlek säger ju inte allt.
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Tyskland går om Luxemburg
När lönerna justeras efter prisnivån i varje land förändras listan. Måttet kallas köpkraftsstandard, PPS, och visar ungefär hur mycket varor och tjänster pengarna faktiskt räcker till.
Då går Tyskland upp i topp, med 2 164 PPS. Luxemburg hamnar tvåa, följt av Nederländerna, Belgien och Irland.
För flera länder innebär justeringen ett rejält lyft. Rumänien klättrar från plats 20 till plats 12, medan Nordmakedonien går från plats 24 till plats 16.
Estland går åt motsatt håll. Landet faller från plats 16 till plats 26 när köpkraften räknas in.
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Lönerna står stilla när priserna stiger
I stora delar av Europa har minimilönerna halkat efter när priserna stigit.
Bara åtta av 29 länder höjde minimilönen mellan januari och juli 2026. I övriga länder låg lönen kvar på samma nivå, trots fortsatt inflation.
Särskilt utsatta är löntagare i länder där minimilönen bara justeras en gång om året. Turkiet sticker ut, med hög inflation och en stor andel arbetstagare som lever på minimilön.
Sverige finns inte med i jämförelsen. Här finns ingen lagstadgad minimilön. I stället bestäms de lägsta lönerna genom kollektivavtal – precis som i Danmark, Finland, Italien och Österrike.
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