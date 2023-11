Så mycket lön behöver vi för att bli nöjda

”You´ll get pie in the sky when you die”, sjöng Joe Hill i en kampsång för ett drygt sekel sedan.

Ansträngningarna för att få människor att vara nöjda med sin lott i livet och inte kräva mer, är ingen ny trend.

I en tid när inkomst- och förmögenhetsskillnaderna dessutom ökar i snabbare takt än de gjort någon gång sedan Joe Hills tid – och han avrättades ändå så tidigt som 1915 – ser vi nya ansträngningar att trumma i oss budskapet att mer pengar inte gör oss lyckligare.

Uppåt till en viss nivå

Tidigare i år presenterade Fundler en undersökning från Princeton University som hävdade ett samband mellan pengar och lycka – till en viss gräns.

Upp till 75 000 dollar per år – motsvarande 785 000 kronor – blir vi lyckligare men får vi mer pengar än så stiger inte vår lyckonivå.

Dagens PS kunde i mars förmedla budskapet att alla lyckliga är de som tjänar omkring 1 miljon kronor per år.

I en artikel ur ”Proceedings of the National Academy of Sciences” skrev författarna att de kunde se ”en positiv effekt” av en ökad inkomst, för vissa ändå upp till 5 miljoner kronor per år, innan de sänkte mungiporna igen.