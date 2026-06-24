Så mycket kostar det att bli förälder: "En rejäl slant"

Första året slår hårdast

Det är inte minst det första året som slår hårt mot plånboken.

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Swedbank räknar med att barnets första levnadsår kostar omkring 160 000 kronor. Efter barnbidrag blir nettokostnaden ungefär 145 000 kronor. Förklaringen är dels stora inköp och dels lägre inkomst.

”Barnets första år känns mest i föräldrarnas plånbok. Dels är hushållets inkomst lägre till följd av föräldraledighet, samtidigt som det är många inköp av hjälpmedel och barnartiklar som behöver göras”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Enligt Konsumentverkets beräkningar, som DN hänvisar till, kostar exempelvis kategorin utrustning drygt 22 000 kronor under barnets första år. Där ingår bland annat nappar, filtar, lakan, vagn och skötbord.

Väljer man att köpa allting nytt och dyrare modeller landar årets första utrustning istället på runt 42 500 kronor.

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Inkomsten sjunker också

Även inkomsten har en tendens att minska.

I ett exempel från DN räknar man på en person som tjänar 35 000 kronor i månaden. Denne får ut drygt 26 800 kronor från Försäkringskassan före skatt. På tolv månader motsvarar det ett inkomstbortfall på 98 000 kronor. Med föräldralön och barnbidrag inräknat blir inkomsten efter skatt i exemplet 22 690 kronor per månad, jämfört med 27 270 kronor tidigare.

Sedan kommer vab-dagarna. Ersättningen vid vab är knappt 80 procent av lönen upp till ett tak.

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Begagnat kan kapa kostnaden

Vill man försöka kapa kostnaderna kan man vända sig till andrahandsmarknaden. På Blocket kan flera populära barnvagnsmodeller köpas för drygt 50-60 procent av nypriset.

Frida Bratt, sparekonom, råder blivande föräldrar att göra en inköpslista, köpa det mest nödvändiga och vänta med sådant som inte behövs direkt. Hon varnar också för att låta sig styras av reklam till blivande föräldrar.

”En orolig förälder är en köpstark förälder kanske. Det kan vara så att man inte behöver ha allt på en gång”, säger hon till TV4.

För många blivande föräldrar blir slutsatsen ändå densamma: barn kostar. Inte bara i form av prylar, utan också i tid, inkomst och framtida pension.

”Försök vara inställd på att det kostar att ha barn och var förberedd på att behöva prioritera vad ni kan lägga pengar på”, säger Madelén Falkenhäll.

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