Bostadsmarknaden är knepig, inte minst för Sveriges unga. I vissa kommuner räcker pengarna knappt till ett förråd.
Här har Sveriges unga råd med bostad – på 1,9 kvadrat
Riksbyggen har släppt sitt nya kvadratmeterindex, som räknar på hur stor bostad en genomsnittlig 25-åring faktiskt har råd att köpa i Sveriges kommuner.
Resultatet ger en ganska dyster bild av den svenska bostadsmarknaden.
I 111 av landets 290 kommuner har en genomsnittlig 25-åring råd med mindre än 10 kvadratmeter bostad. I Stockholm handlar det om 1,9 kvadrat.
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Bostadsdrömmen krymper
Riksbyggens index bygger på inkomst, sparande, aktuella bolånevillkor och lokala bostadspriser. Syftet är att visa hur långt ungas ekonomi faktiskt räcker när de ska försöka ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.
”För många unga har vägen till ett eget hem blivit orimligt lång. Även den som arbetar och har en stabil inkomst kan ha svårt att spara ihop till kontantinsatsen eller få ekonomin att gå ihop för att köpa sin första bostad. Det riskerar att påverka allt från möjligheten att flytta hemifrån till att bilda familj och planera sin framtid”, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.
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Här får unga mest bostad
Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Minst bostad har unga, kanske föga förvånande, råd med i Stockholm, Solna och Sundbyberg. I Stockholm landar siffran alltså på 1,9 kvadratmeter, i Solna på 2,5 och i Sundbyberg på 2,6.
I andra änden hittar vi kommuner där samma unga person får betydligt mer bostad för pengarna. Enligt Riksbyggens sammanställning har unga råd med störst yta i Filipstad, Hofors och Fagersta.
Här har unga råd med störst bostad
- Filipstad: 83,4 kvadratmeter
- Hofors: 79,8 kvadratmeter
- Fagersta: 60,5 kvadratmeter
- Haparanda: 46,5 kvadratmeter
- Sollefteå: 43,4 kvadratmeter
Här har unga råd med minst bostad
- Stockholm: 1,9 kvadratmeter
- Solna: 2,5 kvadratmeter
- Sundbyberg: 2,6 kvadratmeter
- Lidingö: 2,7 kvadratmeter
- Danderyd: 2,8 kvadratmeter
Unga gör allt rätt – ändå räcker det inte
Riksbyggen har även låtit undersöka hur bostadssituationen påverkar unga vuxnas liv. Bland annat uppger drygt varannan ung att bostadsläget hindrar dem från att ta viktiga steg i livet, som att flytta ihop med en partner, bilda familj eller tacka ja till jobb eller studier.
Klara Eklund, förbundsordförande för Jagvillhabostad.nu, menar att många unga hamnar i ett slags väntläge trots att de gör vad som förväntas av dem.
”Vi möter unga som gör allt ”rätt”: utbildar sig, arbetar och sparar pengar. Ändå räcker det inte för att få en egen bostad. När allt fler hänvisas till osäkra andrahandskontrakt eller tvingas till ofrivilligt hemmaboende är det ett tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska”, säger hon.
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