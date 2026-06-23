Här har Sveriges unga råd med bostad – på 1,9 kvadrat

Resultatet ger en ganska dyster bild av den svenska bostadsmarknaden.

I 111 av landets 290 kommuner har en genomsnittlig 25-åring råd med mindre än 10 kvadratmeter bostad. I Stockholm handlar det om 1,9 kvadrat.

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Bostadsdrömmen krymper

Riksbyggens index bygger på inkomst, sparande, aktuella bolånevillkor och lokala bostadspriser. Syftet är att visa hur långt ungas ekonomi faktiskt räcker när de ska försöka ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

”För många unga har vägen till ett eget hem blivit orimligt lång. Även den som arbetar och har en stabil inkomst kan ha svårt att spara ihop till kontantinsatsen eller få ekonomin att gå ihop för att köpa sin första bostad. Det riskerar att påverka allt från möjligheten att flytta hemifrån till att bilda familj och planera sin framtid”, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

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