Så mycket har andra svenskar kvar i plånboken – varje månad

I Sveriges huvudstad är det så pass illa att Oxford Economics, i sitt Global Cities Index 2026, slog fast att stockholmare lägger en ”större andel av sin inkomst på boende än invånarna i de flesta andra städer” i EU och USA.

Enligt statistik från SCB har ett svenskt hushåll i median 342 900 kronor om året kvar när boendeutgifterna är betalda. Det motsvarar omkring 28 600 kronor i månaden.

Men totalsiffran döljer, kanske föga förvånande, stora skillnader. Hur mycket som återstår beror både på hushållets sammansättning och på om bostaden är hyrd eller ägd.

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Hyresgäster har minst kvar

Hushåll som bor i hyresrätt har ett konsumtionsutrymme på 229 400 kronor om året. Det är alltså den summa som återstår av den disponibla inkomsten när boendet är betalt. Utslaget per månad blir det drygt 19 100 kronor.

För bostadsrättshushållen är motsvarande summa 337 200 kronor om året, eller omkring 28 100 kronor i månaden.

Störst utrymme har de som bor i ett ägt småhus. Där återstår i median 527 200 kronor om året när boendet är betalt – nästan 43 900 kronor i månaden.

Det innebär att småhusägare har närmare 25 000 kronor mer kvar i månaden än hyresgäster. Siffrorna betyder dock inte att villan i sig alltid är billigare. De olika grupperna har förstås olika inkomster och består av olika många personer.

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Så mycket finns kvar efter boendet