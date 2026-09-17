När hyran, avgiften eller villakostnaderna är betalda ska pengarna fortfarande räcka till allt från mat och försäkringar. SCB-statistik visar hur mycket svenska hushåll har kvar och skillnaderna? Ja, de är stora.
Så mycket har andra svenskar kvar i plånboken – varje månad
Boendet slukar en betydande del av svenskarnas hushållskassa och för vissa försvinner nästan var tredje disponibel krona redan innan maten är inhandlad och elräkningen betald.
I Sveriges huvudstad är det så pass illa att Oxford Economics, i sitt Global Cities Index 2026, slog fast att stockholmare lägger en ”större andel av sin inkomst på boende än invånarna i de flesta andra städer” i EU och USA.
Enligt statistik från SCB har ett svenskt hushåll i median 342 900 kronor om året kvar när boendeutgifterna är betalda. Det motsvarar omkring 28 600 kronor i månaden.
Men totalsiffran döljer, kanske föga förvånande, stora skillnader. Hur mycket som återstår beror både på hushållets sammansättning och på om bostaden är hyrd eller ägd.
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Hyresgäster har minst kvar
Hushåll som bor i hyresrätt har ett konsumtionsutrymme på 229 400 kronor om året. Det är alltså den summa som återstår av den disponibla inkomsten när boendet är betalt. Utslaget per månad blir det drygt 19 100 kronor.
För bostadsrättshushållen är motsvarande summa 337 200 kronor om året, eller omkring 28 100 kronor i månaden.
Störst utrymme har de som bor i ett ägt småhus. Där återstår i median 527 200 kronor om året när boendet är betalt – nästan 43 900 kronor i månaden.
Det innebär att småhusägare har närmare 25 000 kronor mer kvar i månaden än hyresgäster. Siffrorna betyder dock inte att villan i sig alltid är billigare. De olika grupperna har förstås olika inkomster och består av olika många personer.
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Så mycket finns kvar efter boendet
|Boendeform
|Kvar per år
|Kvar per månad
|Hyresrätt
|229 400 kronor
|19 117 kronor
|Bostadsrätt
|337 200 kronor
|28 100 kronor
|Ägt småhus
|527 200 kronor
|43 933 kronor
|Samtliga hushåll
|342 900 kronor
|28 575 kronor
Tuffast för ensamstående pensionärer
Allra minst blir kvar för ensamstående äldre kvinnor i hyresrätt. När hyran är betald återstår 140 700 kronor om året, vilket motsvarar omkring 11 700 kronor i månaden.
Samtidigt går 36,5 procent av gruppens disponibla inkomst till boendet. Det är den högsta andelen i tabellen.
Även ensamstående äldre män i hyresrätt har små marginaler. De har omkring 11 900 kronor kvar per månad efter boendet.
Skillnaden mellan att leva ensam och tillsammans med någon är stor. Ensamstående utan barn lägger generellt 28,8 procent av inkomsten på bostaden. Bland sammanboende utan barn är andelen 16,5 procent.
|Boendeform
|Kvinnor 65+: kvar/mån
|Män 65+: kvar/mån
|Hyresrätt
|cirka 11 700 kr
|cirka 11 900 kr
|Bostadsrätt
|cirka 13 300 kr
|cirka 16 500 kr
|Ägt småhus
|cirka 17 100 kr
|cirka 15 500 kr
|Samtliga boendeformer
|cirka 12 300 kr
|cirka 14 300 kr
Mer än pengar till nöjen
SCB kallar beloppet som återstår för konsumtionsutrymme. Det ska dock inte förväxlas med rena nöjespengar.
Ur summan ska hushållet fortfarande betala exempelvis mat, el, försäkringar, kläder och transporter. För dem som har minst kvar kan därför utrymmet snabbt krympa ytterligare när månadens övriga räkningar landar.
|Hushållstyp
|Kvar per månad
|Sammanboende utan barn, 18-64 år
|cirka 49 400 kr
|Sammanboende utan barn, 65+
|cirka 35 800 kr
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