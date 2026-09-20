Så förbereder ni ekonomin på en silverseparation

Det finns saker att hantera innan man hamnar där, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Icabanken.

Skilsmässorna i Sverige har överlag gått ner de senaste åren. Däremot visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) att separationerna bland de som är 60 år eller äldre har gått i motsatt riktning.

Jag tror att en av de stora anledningarna till att skilsmässotalen ökar bland de äldre är just för att kvinnor har fått en starkare ekonomisk ställning. Det gör att man inte är lika beroende av den andres ekonomi och faktiskt kan fatta de val man vill i stället för att leva i en relation på grund av pengarna, säger Magnus Hjelmér.

Kan kompensera

En separation efter många år tillsammans kan förändra de ekonomiska förutsättningarna kraftigt, inte minst om arbetslivet närmar sig sitt slut. Dubbla inkomster blir en – och lön blir pension. Överlag ligger kvinnor fortfarande en bit bakom männen när det kommer till pensionen.

Att få koll på sin pension är nummer ett, säger Hjelmér.

Vad innebär det för min del om jag blir ensam? Hur ser min pension ut? Hur blir min boendesituation? Har den ena parten jobbat deltid eller haft lägre inkomst under många år kan det ekonomiska slaget bli större, menar Hjelmér.

Även om det kanske känns lite konstigt att på förhand sätta upp ramar för vad som skulle hända vid en skilsmässa så kan man på olika sätt kompensera för varandra.

Tjänstepension och den allmänna pensionen delas ju inte vid en skilsmässa. Men man kan ge bort premiepensionsrätter och spara till den som tagit ett större ansvar hemma, säger han och tillägger:

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Kompenserar man varandra på den här delen så skapar man också förutsättningar att faktiskt kunna gå isär framåt utifrån vilja snarare än att man lever i beroendeställning.