Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

“Rika är lata” – och det bör du också vara

”Rika människor är lata. Men lata på ett briljant sätt”, säger experten
”Rika människor är lata. Men lata på ett briljant sätt”, säger experten (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Rika människor spelar efter andra regler än resten av oss, menar ekonomiexperten. Men de reglerna går att lära sig – och använda själv.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vivian Tu, i USA känd som Your Rich BFF, är tidigare Wall Street-handlare och numera författare. 

Hennes mål är att göra privatekonomi begripligt och visa hur “vanliga människor” kan använda samma knep som rika människor.

ANNONS

”Jag är här för att heja på dig i ditt finansiella liv. Jag är här för att lära dig de regler som rika människor spelar efter så att vi kan slå dem med deras eget spel”, skriver hon i sin bok The Money Mindset That Will Change Your Life. 

Missa inte: Så placerar du dina pengar som en miljonär. Dagens PS

Rika tänker annorlunda

Enligt Tu skiljer sig rikas tankesätt från gemene mans tankesätt. 

”Kort svar? Inte som vanliga människor. För rika människor bryter mot alla regler som vi ‘ska’ följa”, skriver hon.

Hon beskriver bland annat hur rika använder sina pengar som verktyg för att tjäna ännu mer. 

”Rika människor är lata. Men lata på ett briljant sätt”, skriver Tu. De förstår att pengar kan jobba dygnet runt, något kroppen inte kan. Således låter de pengarna jobba åt dem – till exempel genom investeringar – istället för att slita själva för varje krona.

ANNONS

Dessutom samarbetar de. På Wall Street såg Tu hur de ”delar, byter och kliar varandras ryggar” genom att sprida kunskap och placera sina vänner på maktpositioner.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Budgeten som ett recept

En vanlig myt är att rika inte bryr sig om budgetar. Tu menar tvärtom.

”Rika människor hatar att misslyckas. Men de älskar att planera. Särskilt när det gäller pengar”. 

Hon liknar budgeten vid ett recept som gör det möjligt att skapa ”den största, fullaste, mest utsökta burken med kakor”.

Poängen är inte att förbjuda alla utgifter, utan att göra medvetna val. Tu framhåller att alla borde ha råd med något litet extra i livet, vare sig det handlar om en latte eller en cocktail.

Rika människor bryr sig visst om budgetering
Rika människor bryr sig visst om budgetering, menar Tu (Foto: Canva)

Läs även: Så blir du miljonär – för 900 kronor i månaden. News55

Sparande räcker inte – investeringar är nyckeln

ANNONS

Sparande är viktigt för trygghet, men det gör dig inte rik, menar Tu. 

”Du kan inte spara dig till rikedom. För de flesta är det inte längre möjligt”, skriver hon. 

Istället är det investeringar som gäller. Pengar kan arbeta dygnet runt, och därför bör man prioritera att utnyttja förmånliga konton och långsiktigt sparande på börsen.

Så tänker de rika om pengar, enligt Tu:

  • Låt pengarna jobba: Använd kapital för att tjäna mer, istället för att bara förlita dig på arbete.
  • Bygg nätverk: Samarbeta, dela kunskap och hjälp varandra – det lönar sig.
  • Planera med budget: Se budgeten som en möjlighet, inte ett hinder.
  • Investera smart: Sparande ger trygghet – men investeringar skapar rikedom.
  • Ha kul med pengar: Tillåt dig själv små lyxiga utgifter utan dåligt samvete.

Svårare för unga generationer

Tu konstaterar också att millennials och Gen Z har det betydligt tuffare än tidigare generationer. Hon beskriver det som att äldre spelade Guitar Hero i ”nybörjarläge”, medan dagens unga spelar på ”advanced” med en trasig tv.

Men trots det betonar hon att det aldrig är för sent att börja tänka och agera som en rik person. 

”Det är aldrig för sent, så du kommer att lära dig nu. Och det kommer att fungera”. 

Läs också: Så blev hon miljonär – på fem år. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
miljonärrikarikedomtips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS