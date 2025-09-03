Rika människor spelar efter andra regler än resten av oss, menar ekonomiexperten. Men de reglerna går att lära sig – och använda själv.
“Rika är lata” – och det bör du också vara
Vivian Tu, i USA känd som Your Rich BFF, är tidigare Wall Street-handlare och numera författare.
Hennes mål är att göra privatekonomi begripligt och visa hur “vanliga människor” kan använda samma knep som rika människor.
”Jag är här för att heja på dig i ditt finansiella liv. Jag är här för att lära dig de regler som rika människor spelar efter så att vi kan slå dem med deras eget spel”, skriver hon i sin bok The Money Mindset That Will Change Your Life.
Missa inte: Så placerar du dina pengar som en miljonär. Dagens PS
Rika tänker annorlunda
Enligt Tu skiljer sig rikas tankesätt från gemene mans tankesätt.
”Kort svar? Inte som vanliga människor. För rika människor bryter mot alla regler som vi ‘ska’ följa”, skriver hon.
Hon beskriver bland annat hur rika använder sina pengar som verktyg för att tjäna ännu mer.
”Rika människor är lata. Men lata på ett briljant sätt”, skriver Tu. De förstår att pengar kan jobba dygnet runt, något kroppen inte kan. Således låter de pengarna jobba åt dem – till exempel genom investeringar – istället för att slita själva för varje krona.
Dessutom samarbetar de. På Wall Street såg Tu hur de ”delar, byter och kliar varandras ryggar” genom att sprida kunskap och placera sina vänner på maktpositioner.
Budgeten som ett recept
En vanlig myt är att rika inte bryr sig om budgetar. Tu menar tvärtom.
”Rika människor hatar att misslyckas. Men de älskar att planera. Särskilt när det gäller pengar”.
Hon liknar budgeten vid ett recept som gör det möjligt att skapa ”den största, fullaste, mest utsökta burken med kakor”.
Poängen är inte att förbjuda alla utgifter, utan att göra medvetna val. Tu framhåller att alla borde ha råd med något litet extra i livet, vare sig det handlar om en latte eller en cocktail.
Läs även: Så blir du miljonär – för 900 kronor i månaden. News55
Sparande räcker inte – investeringar är nyckeln
Sparande är viktigt för trygghet, men det gör dig inte rik, menar Tu.
”Du kan inte spara dig till rikedom. För de flesta är det inte längre möjligt”, skriver hon.
Istället är det investeringar som gäller. Pengar kan arbeta dygnet runt, och därför bör man prioritera att utnyttja förmånliga konton och långsiktigt sparande på börsen.
Så tänker de rika om pengar, enligt Tu:
- Låt pengarna jobba: Använd kapital för att tjäna mer, istället för att bara förlita dig på arbete.
- Bygg nätverk: Samarbeta, dela kunskap och hjälp varandra – det lönar sig.
- Planera med budget: Se budgeten som en möjlighet, inte ett hinder.
- Investera smart: Sparande ger trygghet – men investeringar skapar rikedom.
- Ha kul med pengar: Tillåt dig själv små lyxiga utgifter utan dåligt samvete.
Svårare för unga generationer
Tu konstaterar också att millennials och Gen Z har det betydligt tuffare än tidigare generationer. Hon beskriver det som att äldre spelade Guitar Hero i ”nybörjarläge”, medan dagens unga spelar på ”advanced” med en trasig tv.
Men trots det betonar hon att det aldrig är för sent att börja tänka och agera som en rik person.
”Det är aldrig för sent, så du kommer att lära dig nu. Och det kommer att fungera”.
Läs också: Så blev hon miljonär – på fem år. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år. Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen. ”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan …