“Rika är lata” – och det bör du också vara

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Vivian Tu, i USA känd som Your Rich BFF, är tidigare Wall Street-handlare och numera författare.

Hennes mål är att göra privatekonomi begripligt och visa hur “vanliga människor” kan använda samma knep som rika människor.

ANNONS

”Jag är här för att heja på dig i ditt finansiella liv. Jag är här för att lära dig de regler som rika människor spelar efter så att vi kan slå dem med deras eget spel”, skriver hon i sin bok The Money Mindset That Will Change Your Life.

Missa inte: Så placerar du dina pengar som en miljonär. Dagens PS

Rika tänker annorlunda

Enligt Tu skiljer sig rikas tankesätt från gemene mans tankesätt.

”Kort svar? Inte som vanliga människor. För rika människor bryter mot alla regler som vi ‘ska’ följa”, skriver hon.

Hon beskriver bland annat hur rika använder sina pengar som verktyg för att tjäna ännu mer.

”Rika människor är lata. Men lata på ett briljant sätt”, skriver Tu. De förstår att pengar kan jobba dygnet runt, något kroppen inte kan. Således låter de pengarna jobba åt dem – till exempel genom investeringar – istället för att slita själva för varje krona.

ANNONS

Dessutom samarbetar de. På Wall Street såg Tu hur de ”delar, byter och kliar varandras ryggar” genom att sprida kunskap och placera sina vänner på maktpositioner.