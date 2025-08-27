Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen

En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av de tillfrågade upplevde problem med att få tillbaka pengarna.

Svenskarna har det bättre. Enligt en undersökning från Svea har enbart sju procent av svenskarna en skuld på över 500 kronor till en annan privatperson.

Men, har du en vän som alltid “glömmer” att betala tillbaka pengar han eller hon har lånat av dig, då känner du till problemet.

Skulder mellan vänner kan dessutom snabbt bli en känslig fråga. Det menar Natasha Knox, grundare av Alaphia Financial Wellness.

”Det kan leda till dömande. Som: ’Hur har du råd att göra det här när du fortfarande inte har betalat mig tillbaka?’”, säger hon till kanadensiska globeandmail.

Så tar du snacket

Enligt privatekonomen Jessica Moorhouse är nyckeln att vara tydlig men vänlig. Man ska undvika att bli aggressiv eller passivt aggressiv. Ett enkelt sms kan räcka:

”Det var så trevligt att ses. Bara så du vet, det här är summan du är skyldig mig. Om du kan betala innan veckans slut vore det toppen”.

Om meddelanden inte fungerar rekommenderar hon att ringa, ha ett videosamtal eller prata direkt ansikte mot ansikte.

Moorhouse får medhåll från Sara Jane Ho, en Harvard-utbildad etikettexpert.

“Om du vill konfrontera en vän som aldrig betalar tillbaka kan du antingen skicka vänliga påminnelser via e-post eller personligen säga, ‘Förresten, har du de 100 kronorna som jag lånade dig förra veckan?’”, säger hon till CNBC.

När det gäller större belopp tycker Knox att man bör betona relationen. Om en vän inte kan betala direkt kan skam och oro uppstå. En öppen konversation där man understryker att vänskapen är viktigare än pengarna kan göra situationen lättare.