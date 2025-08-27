Dagens PS
Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen

Pengarna vänner
Vänner som gärna lånar pengar – och som “glömmer” att betala tillbaka? (Foto: Canva/Isabell Höjman/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Lån vänner emellan kan leda till trubbel. Om du tycker att det är obehagligt att be om pengarna tillbaka kan det snabbt bli ett dyrt problem. 

Mest läst i kategorin

En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av de tillfrågade upplevde problem med att få tillbaka pengarna. 

Svenskarna har det bättre. Enligt en undersökning från Svea har enbart sju procent av svenskarna en skuld på över 500 kronor till en annan privatperson. 

Men, har du en vän som alltid “glömmer” att betala tillbaka pengar han eller hon har lånat av dig, då känner du till problemet. 

Skulder mellan vänner kan dessutom snabbt bli en känslig fråga. Det menar Natasha Knox, grundare av Alaphia Financial Wellness. 

”Det kan leda till dömande. Som: ’Hur har du råd att göra det här när du fortfarande inte har betalat mig tillbaka?’”, säger hon till kanadensiska globeandmail

Läs även: Ekonomen: Det här ska du aldrig göra med dina pengar. Dagens PS

Så tar du snacket

Enligt privatekonomen Jessica Moorhouse är nyckeln att vara tydlig men vänlig. Man ska undvika att bli aggressiv eller passivt aggressiv. Ett enkelt sms kan räcka:

”Det var så trevligt att ses. Bara så du vet, det här är summan du är skyldig mig. Om du kan betala innan veckans slut vore det toppen”. 

Om meddelanden inte fungerar rekommenderar hon att ringa, ha ett videosamtal eller prata direkt ansikte mot ansikte.

Moorhouse får medhåll från Sara Jane Ho, en Harvard-utbildad etikettexpert. 

“Om du vill konfrontera en vän som aldrig betalar tillbaka kan du antingen skicka vänliga påminnelser via e-post eller personligen säga, ‘Förresten, har du de 100 kronorna som jag lånade dig förra veckan?’”, säger hon till CNBC.

När det gäller större belopp tycker Knox att man bör betona relationen. Om en vän inte kan betala direkt kan skam och oro uppstå. En öppen konversation där man understryker att vänskapen är viktigare än pengarna kan göra situationen lättare.

Teknik som underlättar

Därtill kan teknik hjälpa dig på traven.

Vissa appar kan hålla koll på utlägg i vänskapskretsar och skickar till och med påminnelser om obetalda skulder. 

Swish har dessutom “Swish Förfrågningar” där kan kan påminna vänner och familj om en Swish-betalning. 

På Swish kan du be om pengarna tillbaka direkt
På Swish kan du be om pengarna tillbaka direkt (Foto: Oscar Olsson/TT)
Acceptera risken

Om din vän, trots flertalet påminnelser, inte betalar tillbaka får du till slut acceptera faktum: pengarna är borta. 

Man måste alltid räkna med risken att inte få tillbaka sina pengar, säger Moorhouse, något som kan kännas som en förlust av tillit och förändra relationen framåt. 

”Det är en förlust av förtroende, i praktiken, om en vän inte betalar tillbaka”, säger hon.

Hur mycket man tolererar beror ofta på hur nära vännen är. En nära vän kan komma undan med några hundralappar, men från en ytligare bekant kan redan småsummor kännas som ett svek.

Läs också: Så mycket bör ditt barn betala hemma. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

