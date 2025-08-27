Lån vänner emellan kan leda till trubbel. Om du tycker att det är obehagligt att be om pengarna tillbaka kan det snabbt bli ett dyrt problem.
Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen
Mest läst i kategorin
Fem brutala knep för att bli rik före 30
Kan du bli rik före 30? En ung entreprenör menar att det kräver stenhårda uppoffringar – och listar de fem knep som tog honom dit. Vid 22 års ålder hade han redan byggt bolag värda hundratals miljoner kronor. Erfarenheten gav honom en tydlig slutsats: balans i livet leder inte till framgång om du vill bli …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre
Unga svenskar ser pensionsåldern flytta längre bort, samtidigt som höginkomsttagare inte längre känner sig rika på miljonlön. Veckan har också bjudit på chockras i resepriser, ilska över norska pensioner och nya svar på frågan: när räknas man egentligen som rik? Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka bakom oss. Här är några av veckans mest …
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden. Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag. Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. …
En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av de tillfrågade upplevde problem med att få tillbaka pengarna.
Svenskarna har det bättre. Enligt en undersökning från Svea har enbart sju procent av svenskarna en skuld på över 500 kronor till en annan privatperson.
Men, har du en vän som alltid “glömmer” att betala tillbaka pengar han eller hon har lånat av dig, då känner du till problemet.
Skulder mellan vänner kan dessutom snabbt bli en känslig fråga. Det menar Natasha Knox, grundare av Alaphia Financial Wellness.
”Det kan leda till dömande. Som: ’Hur har du råd att göra det här när du fortfarande inte har betalat mig tillbaka?’”, säger hon till kanadensiska globeandmail.
Läs även: Ekonomen: Det här ska du aldrig göra med dina pengar. Dagens PS
Så tar du snacket
Enligt privatekonomen Jessica Moorhouse är nyckeln att vara tydlig men vänlig. Man ska undvika att bli aggressiv eller passivt aggressiv. Ett enkelt sms kan räcka:
”Det var så trevligt att ses. Bara så du vet, det här är summan du är skyldig mig. Om du kan betala innan veckans slut vore det toppen”.
Om meddelanden inte fungerar rekommenderar hon att ringa, ha ett videosamtal eller prata direkt ansikte mot ansikte.
Moorhouse får medhåll från Sara Jane Ho, en Harvard-utbildad etikettexpert.
“Om du vill konfrontera en vän som aldrig betalar tillbaka kan du antingen skicka vänliga påminnelser via e-post eller personligen säga, ‘Förresten, har du de 100 kronorna som jag lånade dig förra veckan?’”, säger hon till CNBC.
När det gäller större belopp tycker Knox att man bör betona relationen. Om en vän inte kan betala direkt kan skam och oro uppstå. En öppen konversation där man understryker att vänskapen är viktigare än pengarna kan göra situationen lättare.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Teknik som underlättar
Därtill kan teknik hjälpa dig på traven.
Vissa appar kan hålla koll på utlägg i vänskapskretsar och skickar till och med påminnelser om obetalda skulder.
Swish har dessutom “Swish Förfrågningar” där kan kan påminna vänner och familj om en Swish-betalning.
Acceptera risken
Om din vän, trots flertalet påminnelser, inte betalar tillbaka får du till slut acceptera faktum: pengarna är borta.
Man måste alltid räkna med risken att inte få tillbaka sina pengar, säger Moorhouse, något som kan kännas som en förlust av tillit och förändra relationen framåt.
”Det är en förlust av förtroende, i praktiken, om en vän inte betalar tillbaka”, säger hon.
Hur mycket man tolererar beror ofta på hur nära vännen är. En nära vän kan komma undan med några hundralappar, men från en ytligare bekant kan redan småsummor kännas som ett svek.
Läs också: Så mycket bör ditt barn betala hemma. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning
Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC. I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen. Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att …
ISK-skatten höjs – och sänks för nära 4 miljoner sparare 2026
2025 så sänkes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor
Det äldsta planet i SAS långdistansflotta har på kort tid drabbats av två allvarliga tekniska incidenter. Samtidigt är det just denna maskin som bolaget ofta sätter in på linjen Stockholm–Newark. Två incidenter på kort tid Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick …
Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen
Lån vänner emellan kan leda till trubbel. Om du tycker att det är obehagligt att be om pengarna tillbaka kan det snabbt bli ett dyrt problem.? En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av …
Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan
Under den lugna vattenytan i Katcha-sjön finns guldförande berglager som tros innehålla fyndigheter på flera ton. Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten. Läs även:Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS För Kanada, som redan är en tung …