Ryskt bolag spårar svenskar på 425 sajter – så skyddar du dig

Enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter har datatrafik till det ryska annonsbolaget Between Digital identifierats från hela 425 svenska webbplatser. Förutom upplysningstjänster och forum märks stora tidningshus som Göteborgs-Posten, Mitt i och Uppsala Nya Tidning på listan.

Mekanismen bakom är blixtsnabba, automatiserade annonsauktioner. När en besökare landar på en sajt säljs utrymmet på millisekunder. Köparna får då detaljerad information om vem du är – eller snarare din enhet: IP-adress, webbläsare, operativsystem och exakt vilken sida du befinner dig på. Flera företag får ta del av kakan, även om bara en annons visas till slut, och helt utan att användaren klickar på något.

Expertens varning: ”Av intresse för främmande makt”

Between Digital styrs från Moskva medan trafiken slussas via servrar i Luxemburg, och bolaget har tydliga band till den sanktionerade oligarken Roman Abramovitj. Det får experter att dra öronen åt sig. Carl Heath, senior forskare vid statliga Rise, varnar för att den typen av uppgifter i slutändan kan hamna hos den ryska säkerhetstjänsten FSB.

”Vem som slår upp vem, varifrån och när är typiskt sådant som kan vara av intresse för främmande makt”, konstaterar han i en intervju med Dagens Nyheter.

Granskningen slår visserligen fast att det saknas bevis för att FSB faktiskt har dammsugit svenska användares uppgifter, eller att bolaget kommit över lösenord och bankkonton. Flera av de berörda svenska bolagen har också agerat snabbt med interna utredningar för att strypa datatrafiken. Men granskningen visar hur svårt det kan vara för svenska webbplatser att kontrollera vilka företag som får tillgång till besökarnas uppgifter