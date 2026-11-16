Hitta, Familjeliv och Göteborgs-Posten finns bland hundratals svenska webbplatser som kopplats till ett ryskt annonsbolag med band till oligarken Roman Abramovitj. Uppgifter om besökarnas surfande kan skickas vidare utan att de klickar på espårar svenskar Foto n enda annons. Men det går att begränsa spårningen.
Ryskt bolag spårar svenskar på 425 sajter – så skyddar du dig
Det räcker med att slå upp en adress, läsa en nyhet eller scrolla i ett diskussionsforum. Bakom kulisserna på den svenska internetscenen pågår en intensiv handel med besökarnas data, där överföringen sätter igång i samma sekund som webbsidan laddas.
Enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter har datatrafik till det ryska annonsbolaget Between Digital identifierats från hela 425 svenska webbplatser. Förutom upplysningstjänster och forum märks stora tidningshus som Göteborgs-Posten, Mitt i och Uppsala Nya Tidning på listan.
Mekanismen bakom är blixtsnabba, automatiserade annonsauktioner. När en besökare landar på en sajt säljs utrymmet på millisekunder. Köparna får då detaljerad information om vem du är – eller snarare din enhet: IP-adress, webbläsare, operativsystem och exakt vilken sida du befinner dig på. Flera företag får ta del av kakan, även om bara en annons visas till slut, och helt utan att användaren klickar på något.
Expertens varning: ”Av intresse för främmande makt”
Between Digital styrs från Moskva medan trafiken slussas via servrar i Luxemburg, och bolaget har tydliga band till den sanktionerade oligarken Roman Abramovitj. Det får experter att dra öronen åt sig. Carl Heath, senior forskare vid statliga Rise, varnar för att den typen av uppgifter i slutändan kan hamna hos den ryska säkerhetstjänsten FSB.
”Vem som slår upp vem, varifrån och när är typiskt sådant som kan vara av intresse för främmande makt”, konstaterar han i en intervju med Dagens Nyheter.
Granskningen slår visserligen fast att det saknas bevis för att FSB faktiskt har dammsugit svenska användares uppgifter, eller att bolaget kommit över lösenord och bankkonton. Flera av de berörda svenska bolagen har också agerat snabbt med interna utredningar för att strypa datatrafiken. Men granskningen visar hur svårt det kan vara för svenska webbplatser att kontrollera vilka företag som får tillgång till besökarnas uppgifter
Så öppnar klicket dörren
På de flesta sajter drar spårningen igång först när besökaren klickar på ”godkänn alla” i cookie-rutan. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) ska samtycket vara frivilligt och lika enkelt att nobba som att bejaka, men i praktiken slinter de flesta fingrar snabbt på godkänn-knappen för att slippa bråka med rutorna.
Den som ångrar sig kan dock gå in i webbplatsens inställningar och dra tillbaka sitt samtycke. Det raderar inte det som redan har skickats, men sätter stopp för framtida läckor.
Så stänger du dörren för spårningen
Ingen enskild inställning ger ett totalt skydd mot de avancerade annonsnätverken, men med några enkla grepp gör du det betydligt svårare för dem att följa dina spår:
- Neka marknadsföringskakor: Välj bort val som rör profilering och spårning när du landar på en ny sajt. Du kan alltid ändra dig i sidans integritetsmeny i efterhand.
- Blockera tredjepartskakor: Gräv dig in i webbläsarens inställningar för integritet och säkerhet. I till exempel Chrome finns särskilda reglage för detta.
- Slå på strikt spårningsskydd: Webbläsare som Firefox har inbyggda lägen (som ”Strikt”) som per automatik blockerar kända spårningsskript.
- Rensa historiken regelbundet: Det tar bort gamla digitala fingeravtryck i din enhet, även om det inte raderar data som redan hamnat hos annonsbolagen.
- Använd innehållsblockerare: Ett pålitligt tillägg i webbläsaren kan stoppa annonsskripten innan de ens hinner ladda. (Tänk bara på att vissa sajter kan protestera om adblockern är påslagen).
Enligt PTS vilar ansvaret tungt på webbplatsägarna, som måste ha full kontroll över vilka underleverantörer och annonsmäklare som släpps in i maskineriet. Men i väntan på att branschen städar upp är det upp till dig som surfar att bestämma vem som får titta över axeln.
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