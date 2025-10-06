Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna 

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Bostadsrätter ned – kontantinsatserna urholkas

Sedan toppen 2021 har bostadsrättspriserna sjunkit i majoriteten av landets kommuner, visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.

I 125 av 179 kommuner är priserna lägre, och i 39 kommuner har fallet överstigit tio procent.

För den som köpte precis vid toppen kan smällen vara kännbar: “I värsta fall är hela kontantinsatsen borta”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna.

Budskapet är lika krasst som konkret – se bostaden som ett långsiktigt boende, minst sju år, och amortera om belåningen är hög.

Men… bilden är inte entydig. Vissa orter, som Ljusdal och Karlsborg, har gått starkt upp sedan 2021, en påminnelse om hur lokala marknader kan röra sig i helt olika riktningar.

Mer om detta: Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”. Dagens PS

Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)

Lönen blir offentlig – svenskarna säger ja

ANNONS

EU:s lönetransparensdirektiv börjar gälla senast i juni 2026.

Redan nu svänger opinionen: i Jobblands nya undersökning vill 42 procent att lönerna ska vara öppna på arbetsplatsen.

“Ökad transparens ligger i tiden… på arbetsplatsen är det bra med mer information och öppen dialog”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland och Jobbsafari.

Direktivet innebär att löneintervall ska framgå i platsannonser och att anställda kan begära genomsnittslön för liknande roller, även uppdelat efter kön. Arbetsgivare får samtidigt skärpta krav: överstiger löneskillnaderna fem procent behöver de förklaras – och åtgärdas.

Läs vidare här: Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo. Dagens PS

Sparproffset dömer ut sparkontot – så sätter du pengarna i arbete

HSBC-toppen Racquel Oden menar att sparkontot inte ger dig någonting.

När du byggt en buffert ska du inte låta resten stanna på ett nollräntigt sparkonto, konstaterar hon.

“Vilken summa som helst kommer att arbeta bättre för dig på penningmarknaden än på sparkontot som inte ger någon eller mycket låg ränta”, säger Oden.

ANNONS

Hennes råd är avskalade och praktiska: börja tidigt, målsätt sparandet i separata “hinkar”, använd tidsbundna alternativ för kort sikt när det passar, och låt inte tveksamma råd i sociala medier styra.

Läs mer här: Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd. Dagens PS

Tjänstepensionen blir tungviktare – tre val som höjer utfallet

Tjänstepensionen utgör redan 39 procent av svenskarnas pensionsinbetalningar och väger som mest nästan hälften för höginkomsttagare.

Trots det slarvas informationen ofta bort.

Roger Jansson på Avtalat har i veckan påminnt om att mycket går att påverka: se över dina val vid viktiga livshändelser och kontakta Avtalat för att förstå alternativen. När det gäller placeringar är grundtipset enkelt: är du ung och tål risk kan fondförsäkring ge högre förväntad avkastning än traditionell försäkring.

Pensionsmyndighetens Monica Zettervall lyfter avgifterna som nyckel, där avgiften för en global indexfond inte bör överstiga 0,2 procent.

Hon manar också till ett genomtänkt beslut om efterlevandeskydd.

Läs vidare här: Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension. Dagens PS

ANNONS