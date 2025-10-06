Dagens PS
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna 

Det är ett misstag att förlita sig helt på sparkonto, menar proffset. Samtidigt visar nya siffror att bostadsrättspriserna har sjunkit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Pexels/Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. 

Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

Pensionen räcker längre här 

Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i, enligt Global Retirement Report 2025. 

Landet toppar listan med en poäng på 92,61, detta efter att säkerhet, livskvalitet och byråkrati vägts in. Samtidigt lockar D7-visumet den som har passiva inkomster. 

Forskningsledaren Laura Madrid Sartoretto understryker att “Portugal är det säkraste landet i Europa om man ser till World Peace Index” och ett av de mest eftertraktade länderna för pensionering. 

Trots att det gamla skatteregimet har stängts beskrivs Portugal som prisvärt, med levnadskostnader som kan ligga upp till 34 procent lägre än i Sverige. 

Läs mer: Pensionen räcker längre här – landet rankas som bäst i världen. Dagens PS

Bostadsrätter ned – kontantinsatserna urholkas

Sedan toppen 2021 har bostadsrättspriserna sjunkit i majoriteten av landets kommuner, visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna. 

I 125 av 179 kommuner är priserna lägre, och i 39 kommuner har fallet överstigit tio procent. 

För den som köpte precis vid toppen kan smällen vara kännbar: “I värsta fall är hela kontantinsatsen borta”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna. 

Budskapet är lika krasst som konkret – se bostaden som ett långsiktigt boende, minst sju år, och amortera om belåningen är hög. 

Men… bilden är inte entydig. Vissa orter, som Ljusdal och Karlsborg, har gått starkt upp sedan 2021, en påminnelse om hur lokala marknader kan röra sig i helt olika riktningar.

Mer om detta: Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”. Dagens PS

Priserna på bostadsrätter
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)

Lönen blir offentlig – svenskarna säger ja

EU:s lönetransparensdirektiv börjar gälla senast i juni 2026. 

Redan nu svänger opinionen: i Jobblands nya undersökning vill 42 procent att lönerna ska vara öppna på arbetsplatsen. 

“Ökad transparens ligger i tiden… på arbetsplatsen är det bra med mer information och öppen dialog”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland och Jobbsafari. 

Direktivet innebär att löneintervall ska framgå i platsannonser och att anställda kan begära genomsnittslön för liknande roller, även uppdelat efter kön. Arbetsgivare får samtidigt skärpta krav: överstiger löneskillnaderna fem procent behöver de förklaras – och åtgärdas.

Läs vidare här: Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo. Dagens PS

Sparproffset dömer ut sparkontot – så sätter du pengarna i arbete

HSBC-toppen Racquel Oden menar att sparkontot inte ger dig någonting. 

När du byggt en buffert ska du inte låta resten stanna på ett nollräntigt sparkonto, konstaterar hon.

“Vilken summa som helst kommer att arbeta bättre för dig på penningmarknaden än på sparkontot som inte ger någon eller mycket låg ränta”, säger Oden. 

Hennes råd är avskalade och praktiska: börja tidigt, målsätt sparandet i separata “hinkar”, använd tidsbundna alternativ för kort sikt när det passar, och låt inte tveksamma råd i sociala medier styra. 

Läs mer här: Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd. Dagens PS

Tjänstepensionen blir tungviktare – tre val som höjer utfallet

Tjänstepensionen utgör redan 39 procent av svenskarnas pensionsinbetalningar och väger som mest nästan hälften för höginkomsttagare. 

Trots det slarvas informationen ofta bort. 

Roger Jansson på Avtalat har i veckan påminnt om att mycket går att påverka: se över dina val vid viktiga livshändelser och kontakta Avtalat för att förstå alternativen. När det gäller placeringar är grundtipset enkelt: är du ung och tål risk kan fondförsäkring ge högre förväntad avkastning än traditionell försäkring. 

Pensionsmyndighetens Monica Zettervall lyfter avgifterna som nyckel, där avgiften för en global indexfond inte bör överstiga 0,2 procent.

Hon manar också till ett genomtänkt beslut om efterlevandeskydd.

Läs vidare här: Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension. Dagens PS

nyheternyhetsveckanPrivatekonomi
Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Senaste nytt

