Översvämningsrisken har börjat sätta tydliga spår i den spanska bostadsmarknaden. En ny studie visar att bostäder i högriskområden har tappat omkring åtta procent i relativt värde efter katastrofen i Valencia 2024. För svenskar med semesterbostäder på Costa Blanca och andra delar av Spanien kan det motsvara hundratusentals kronor.
Pristappet för svenskarnas bostäder i Spanien – 8 procent efter översvämningar
Vi har redan berättat om hur länderna vid Medelhavet dras med höga sommartemperaturer, och hur det kommer påverka turismen i länder som Spanien framöver.
Bebyggelse och infrastruktur på hela Iberiska halvön ligger i riskzonen.
Det kan även drabba svenskar som i allt större utsträckning investerar i fastigheter i Spanien och Portugal.
Spansk dröm som innefattar risk
Den spanska bostadsdrömmen har fått en ny ekonomisk risk.
När skyfallen blir kraftigare och översvämningarna fler börjar köparna värdera bostäder nära floder, vattendrag och låglänta områden annorlunda.
En ny studie från Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona visar att bostäder i områden med hög översvämningsrisk har tappat omkring åtta procent i värde jämfört med bostäder i säkrare områden.
För lägenheter är den relativa nedgången ännu större, mellan nio och tio procent, rapporterar La Vanguardia.
För en fastighet som kostar 1,5 miljoner kronor kan en värdeminskning på 8 procent vara 120 000 kronor. För 2 miljoner kronor är det 160 000 kronor som kan stå på spel.
Med allt fler översvämningar i Spanien kan hundratusentals kronor bokstavlingen spolas bort.
Svenskar köper i utsatta kustregioner
Spanien är sedan länge en populär bostadsmarknad för svenskar. Costa Blanca, särskilt området kring Torrevieja och Orihuela Costa, lockar många svenska köpare.
Enligt Svensk Fastighetsförmedling var den spanska bostadsmarknaden stark under 2025, även om svenska köpare var mer avvaktande än tidigare.
I Alicanteprovinsen, där Costa Blanca ligger, stod utländska köpare för drygt 43 procent av bostadsköpen under 2025. Svenskar utgjorde samtidigt omkring 3 procent av samtliga utländska bostadsköp i Spanien under fjärde kvartalet, enligt sajten Spanienfastigheter.se.
Samtidigt fortsätter priserna att stiga
Den spanska bostadsmarknaden är dock fortfarande stark. Enligt värderingsföretaget Tinsa steg bostadspriserna i kustkommunerna med runt 13 procent under första kvartalet 2026 jämfört med ett år tidigare.
I Alicanteprovinsen steg priserna med nästan 19 procent och i Málaga med runt 16 procent.
Det visar att en bostad i ett översvämningsområde fortfarande kan öka i pris, men utvecklas sämre än en motsvarande bostad på säkrare mark.
Tydligt framgå
Forskarna vill att risken för översvämningar tydligt ska framgå vid fastighetsaffärer, så att köpare inte upptäcker problemen först efter köpet.
För svenska bostadsägare innebär resultaten en ny ekonomisk osäkerhet. En semesterbostad kan vara attraktiv tack vare närheten till havet, men om fastigheten ligger i ett riskområde kan samma läge påverka dess framtida försäljningsvärde negativt.
Läs även:
Nu flyttar barnfamiljerna till Spanien. Dagens PS