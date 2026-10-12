Pristappet för svenskarnas bostäder i Spanien – 8 procent efter översvämningar

Bebyggelse och infrastruktur på hela Iberiska halvön ligger i riskzonen.

Det kan även drabba svenskar som i allt större utsträckning investerar i fastigheter i Spanien och Portugal.

Snart kan stränder som denna i Grekland bli för varma på sommaren. (Foto: TT)

Spansk dröm som innefattar risk

Den spanska bostadsdrömmen har fått en ny ekonomisk risk.

När skyfallen blir kraftigare och översvämningarna fler börjar köparna värdera bostäder nära floder, vattendrag och låglänta områden annorlunda.



En ny studie från Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona visar att bostäder i områden med hög översvämningsrisk har tappat omkring åtta procent i värde jämfört med bostäder i säkrare områden.

För lägenheter är den relativa nedgången ännu större, mellan nio och tio procent, rapporterar La Vanguardia.

För en fastighet som kostar 1,5 miljoner kronor kan en värdeminskning på 8 procent vara 120 000 kronor. För 2 miljoner kronor är det 160 000 kronor som kan stå på spel.

Med allt fler översvämningar i Spanien kan hundratusentals kronor bokstavlingen spolas bort.