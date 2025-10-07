Prislyft på bostadsrätter i september

”Försäljningsvolymerna är relativt höga, men affärerna tar ofta längre tid. Med den senaste räntesänkningen och en budget som ger hushållen bättre marginaler räknar vi med mer offensiva köpare framöver”, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Prisuppgången på bostadsrätter är tydligast i Storstockholm, där de ökar med 2 procent enligt mätningen. En större andel lägenheter i innerstaden anges som förklaring. I Storgöteborg och Stormalmö sjönk priserna på bostadsrätter med 1 procent.

Villapriserna i Storstockholm och Stormalmö var oförändrade i september, medan de sjönk 0,8 procent i Storgöteborg.

Jämfört med september i fjol steg bostadsrättspriserna 0,2 procent i september, medan villapriserna sjönk 0,2 procent.

Månadsjämförelsen bygger på 26 251 bostadsrätter och 15 449 villor sålda under perioden juli-september.