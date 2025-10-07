Dagens PS
Prislyft på bostadsrätter i september

Sälj innan du köper, råder mäklarna
En prisökning i september. Men sälj innan du köper, råder mäklarna (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Priserna på bostadsrätter steg 1,1 procent i september, medan villapriserna sjönk marginellt med 0,1 procent, enligt Svensk mäklarstatistik.

”Försäljningsvolymerna är relativt höga, men affärerna tar ofta längre tid. Med den senaste räntesänkningen och en budget som ger hushållen bättre marginaler räknar vi med mer offensiva köpare framöver”, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Prisuppgången på bostadsrätter är tydligast i Storstockholm, där de ökar med 2 procent enligt mätningen. En större andel lägenheter i innerstaden anges som förklaring. I Storgöteborg och Stormalmö sjönk priserna på bostadsrätter med 1 procent.

Villapriserna i Storstockholm och Stormalmö var oförändrade i september, medan de sjönk 0,8 procent i Storgöteborg.

Jämfört med september i fjol steg bostadsrättspriserna 0,2 procent i september, medan villapriserna sjönk 0,2 procent.

Månadsjämförelsen bygger på 26 251 bostadsrätter och 15 449 villor sålda under perioden juli-september.

Bostadsrätt
