Pensionerna ökar – men bara om du jobbar längre

Bakom siffran ligger det som kallas kompensationsgrad – alltså hur stor pensionen är i förhållande till inkomsten före pension.

I myndighetens beräkning ingår förvisso även tjänstepensionen. Den allmänna pensionen ligger fortfarande betydligt lägre.

Läs även: Förskott i pensionen blir dyrt – betalas av ända tills du dör. Dagens PS

Den allmänna pensionen halkar efter

Trots uppgången når den statliga delen inte upp till tidigare löften. En undersökning från september i fjol, genomförd av SPF och SKPF, visade att 70 procent av landets pensionärer inte klarar sig på allmän pension – trots årtionden av slit.

För nyblivna pensionärer 2024 motsvarade den allmänna pensionen ungefär 50 procent av slutlönen. Det kan jämföras med målet på 60 procent när systemet en gång infördes.

Siffrorna visar också att pensionen fortfarande skiljer sig åt mellan könen.

Män som gick i pension 2024 hade i genomsnitt en kompensationsgrad på 73 procent, medan kvinnors låg på 68 procent.

Missa inte: Uppmaning till svenskar: Kolla ditt konto – och släng inte dina vitvaror. Dagens PS