En rapport från Pensionsmyndigheten visar att kompensationsgraderna har ökat. Uppgången gäller dock främst dem som skjuter upp pensionen.
Pensionerna ökar – men bara om du jobbar längre
Nu får nyblivna pensionärer högre pension, konstaterar E55. Man hänvisar till en rapport från Pensionsmyndigheten som visar att den totala pensionen för den som gick i pension 2024 motsvarar i snitt 70 procent av slutlönen. Det är en ökning från 64 procent bara två år tidigare.
Bakom siffran ligger det som kallas kompensationsgrad – alltså hur stor pensionen är i förhållande till inkomsten före pension.
I myndighetens beräkning ingår förvisso även tjänstepensionen. Den allmänna pensionen ligger fortfarande betydligt lägre.
Läs även: Förskott i pensionen blir dyrt – betalas av ända tills du dör. Dagens PS
Den allmänna pensionen halkar efter
Trots uppgången når den statliga delen inte upp till tidigare löften. En undersökning från september i fjol, genomförd av SPF och SKPF, visade att 70 procent av landets pensionärer inte klarar sig på allmän pension – trots årtionden av slit.
För nyblivna pensionärer 2024 motsvarade den allmänna pensionen ungefär 50 procent av slutlönen. Det kan jämföras med målet på 60 procent när systemet en gång infördes.
Siffrorna visar också att pensionen fortfarande skiljer sig åt mellan könen.
Män som gick i pension 2024 hade i genomsnitt en kompensationsgrad på 73 procent, medan kvinnors låg på 68 procent.
Missa inte: Uppmaning till svenskar: Kolla ditt konto – och släng inte dina vitvaror. Dagens PS
Längre arbetsliv ger mer pengar
Att nyblivna pensionärer nu får högre pension har en relativt väntad förklaring: fler skjuter upp uttaget och jobbar längre.
Förklaringen ligger alltså inte i att systemet blivit generösare, utan i hur det används. När fler väntar med att ta ut pensionen stiger också snittet, eftersom pensionen då både hinner växa och ska räcka under färre år.
”Vi ser inte så stora förändringar i kompensationsgraderna mellan 2024 och 2025. Det beror på att åldersgränserna var oförändrade”, säger Philip Berlin Jarhamn, analytiker vid Pensionsmyndigheten, till Senioren.
Han pekar också på vad som väntar framöver:
”Nu 2026 har riktåldern införts, vilket höjer åldern med ytterligare ett år för när man tidigast kan ta ut sin inkomst- och premiepension samt kan ha rätt till garantipension. Vi förväntar oss då ytterligare höjda kompensationsgrader”.
Krav på förändringar
Att pensionerna ökar är positivt – men långt ifrån tillräckligt, menar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.
”Inkomstpensionen måste förstärkas och en sådan höjning måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del”, säger hon.
Hon lyfter också ett större problem: många av dagens äldre har fått lägre pensioner eftersom reglerna tidigare inte anpassades i tid.
”Här måste man också lära sig läxan att inte framöver lämna människor i sticket. Alla ska kunna försörja sig minst till det som är riktåldern och då behöver kringliggande trygghetssystem fungera. Mer måste också göras för en bättre arbetsmiljö”, säger Eriksson.
Läs också: Dina pengar kan fastna hos gamla arbetsgivare: ”Finns en lösning”. Dagens PS