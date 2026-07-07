Att sälja en bostad handlar inte bara om tur, tajming och en snygg annons. Små beslut längs vägen kan få stor betydelse för slutpriset.
Då kan din bostad säljas för mindre än den borde
I juni steg bostadspriserna med 0,4 procent – mer än de brukar. Detta enligt siffror från den statliga bolånebanken SBAB.
Dessutom är köpintresset stort.
Faktum är att andelen som planerar att köpa bostad inom den närmsta månaden nu ligger på 27 procent, enligt en undersökning från Boneo.
Ökad efterfrågan innebär i regel stigande priser. Det finns dock en del vanliga misstag säljare gör som istället kan sänka slutpriset på bostaden. Det menar bostadssajten Booli.
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Marknaden är mer lokal än du tror
Ett vanligt misstag är att tänka för brett. Många utgår från att vissa bostäder säljs bäst på sommaren, andra på hösten. Men enligt Booli är bostadsmarknaden betydligt mer lokal än så.
Det som gäller för en villa i ett område behöver inte alls gälla för en bostadsrätt i ett annat.
”Vad som händer med konkurrerande objekt i ditt specifika område, lokala skolstarter eller utbudet på just din gata spelar mycket större roll än generella råd i tidningen”, konstaterar Booli.
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Högt pris kan bli en fälla
Ett annat misstag är att sätta ett för högt utgångspris i hopp om att kunna sänka senare. Det kan låta som en smart förhandlingsstrategi. Men effekten kan bli den motsatta.
Dagens köpare är ofta pålästa och jämför slutpriser snarare än utgångspriser.
”Ett för högt utgångspris kan därför i vissa fall minska intresset och leda till färre spekulanter, snarare än skapa ett förhandlingsutrymme”, skriver Michaela Stany, marknads- och kommunikationsansvarig på Booli, i ett mejl till Göteborgs-Posten.
Risken är att bostaden blir liggande ute för länge. Då kan den snabbt tappa fart på marknaden.
Välj inte mäklare på magkänsla
Booli lyfter också vikten av att välja rätt mäklare.
Som säljare kan det vara lockande att välja den mäklare som säger att bostaden är värd mest. Men det är inte alltid det smartaste valet. En hög värdering betyder inte automatiskt ett högt slutpris.
Istället bör man söka efter en lokalt förankrad mäklare som kan förklara hur värderingen har gjorts, vilka liknande bostäder den bygger på och vilken strategi som ska locka rätt köpare.
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