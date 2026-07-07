Då kan din bostad säljas för mindre än den borde

Faktum är att andelen som planerar att köpa bostad inom den närmsta månaden nu ligger på 27 procent, enligt en undersökning från Boneo.

Ökad efterfrågan innebär i regel stigande priser. Det finns dock en del vanliga misstag säljare gör som istället kan sänka slutpriset på bostaden. Det menar bostadssajten Booli.

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Marknaden är mer lokal än du tror

Ett vanligt misstag är att tänka för brett. Många utgår från att vissa bostäder säljs bäst på sommaren, andra på hösten. Men enligt Booli är bostadsmarknaden betydligt mer lokal än så.

Det som gäller för en villa i ett område behöver inte alls gälla för en bostadsrätt i ett annat.

”Vad som händer med konkurrerande objekt i ditt specifika område, lokala skolstarter eller utbudet på just din gata spelar mycket större roll än generella råd i tidningen”, konstaterar Booli.

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