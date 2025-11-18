Dagens PS
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar 

Pensionen
Det är den sämsta höjningen för tjänstepension på fem år, konstaterar News55 (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning. 

Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55

Totalt berörs omkring 400 000 personer. 

Inflationen avgör nivån

ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna tidigare rusade steg pensionerna i motsvarande takt – men nu är läget annorlunda.

Alectas pensionsekonom Staffan Ström förklarar utvecklingen i ett pressmeddelande

“På senare tid har inflationstakten fallit tillbaka efter en några år av väldigt snabba kostnadsökningar”. 

Han fortsätter: “Det senaste året har inflationstakten mätt som konsumentprisindex, KPI, varit 0,89 procent, och därför kommer uppräkningen av förmånsbestämd pension vid årsskiftet landa på samma nivå”. 

Staffan Ström om pension
Staffan Ström på Alecta (Foto: Evelina Carborn/Alecta)
Stora skillnader mellan pensionsmodeller

ITP2 gäller främst privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Den är förmånsbestämd, vilket innebär att pensionen beräknas på slutlönen och antalet yrkesverksamma år. I dag är det dock vanligare med premiebestämda pensioner, där värdet avgörs av inbetalda premier och avkastningen på börsen.

I vissa andra sektorer finns fortfarande liknande förmånsbestämda avtal, exempelvis KAP-KL för delar av kommun- och regionanställda.

Starkare utveckling på längre sikt

Trots den svaga höjningen nu pekar Alecta på att tidigare år varit betydligt bättre. 

“Om vi ser till en lite längre period har uppräkningarna av förmånsbestämd pension varit kraftfulla; de senaste fyra åren har Alecta fördelat ut 100 miljarder kronor i pensionsuppräkningar. Att tjänstepensionens köpkraft behålls både i goda och tuffa tider innebär en stor trygghet för våra kunder”, uppger Staffan Ström.

Lönerna har dock ökat betydligt snabbare, 3,5 procent, vilket är nästan 4 gånger så mycket som ITP2.

Inkomstpensionen ökar mer…

Samtidigt höjs den allmänna inkomstpensionen med 1,9 procent i januari 2026, enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten

Det är dock fortfarande en av de lägsta höjningarna på tio år, samtidigt som inflationen nu ligger på över 3 procent. 

För ett par år sedan, 2023 och 2024, låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent.

Pensionsmyndigheten uppger också att garantipensionen ökar med 0,7 procent. För många pensionärer som har en kombination av flera delar kommer den exakta nivån att visas först i januari, när uppgifterna blir tillgängliga på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.

Vill du veta hur många miljoner som kan försvinna när du slutar jobba? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

