Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Mest läst i kategorin
Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute
Fler svenskar lämnar Sverige för sol och distansliv i Spanien. Samtidigt visar nya siffror att singlar nästan är helt utestängda från att köpa hus i Sverige. I veckan har både drömmar om ett liv i solen och tuffa ekonomiska verkligheter för singelhushåll fångat läsarnas intresse. Samtidigt har miljonärerna känt sig olyckliga medan amerikanerna går i …
Experten: Det största misstaget nästan alla gör med sina pengar
Många är vi som jagar den perfekta investeringen, en hög lön och ett välpolerat yttre. Men vad händer om den största ekonomiska risken inte handlar om hur smart du är, hur mycket du tjänar eller vilka aktier du väljer, utan om något mycket enklare? Du riskerar att göra riktigt dyra ekonomiska misstag hela livet, inte …
Därför är miljonärerna rika – och olyckliga
Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma. “Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen. ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom. “Allt eftersom tiden gick kunde jag inte …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Akademiker utan jobb – unga börjar snegla mot andra yrken
Krisläget i ekonomin gör att allt fler unga börjar snegla mot utbildningar som leder snabbare till jobb. Intresset för yrkesutbildningar växer – särskilt bland unga kvinnor. När arbetsmarknaden försvagas växer också intresset för utbildningar som man upplever som mer direkta och praktiska, visar en ny rapport. Missa inte: Jobben som gör oss sjuka – här …
Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.
Totalt berörs omkring 400 000 personer.
Inflationen avgör nivån
ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna tidigare rusade steg pensionerna i motsvarande takt – men nu är läget annorlunda.
Alectas pensionsekonom Staffan Ström förklarar utvecklingen i ett pressmeddelande:
“På senare tid har inflationstakten fallit tillbaka efter en några år av väldigt snabba kostnadsökningar”.
Han fortsätter: “Det senaste året har inflationstakten mätt som konsumentprisindex, KPI, varit 0,89 procent, och därför kommer uppräkningen av förmånsbestämd pension vid årsskiftet landa på samma nivå”.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Stora skillnader mellan pensionsmodeller
ITP2 gäller främst privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Den är förmånsbestämd, vilket innebär att pensionen beräknas på slutlönen och antalet yrkesverksamma år. I dag är det dock vanligare med premiebestämda pensioner, där värdet avgörs av inbetalda premier och avkastningen på börsen.
I vissa andra sektorer finns fortfarande liknande förmånsbestämda avtal, exempelvis KAP-KL för delar av kommun- och regionanställda.
Starkare utveckling på längre sikt
Trots den svaga höjningen nu pekar Alecta på att tidigare år varit betydligt bättre.
“Om vi ser till en lite längre period har uppräkningarna av förmånsbestämd pension varit kraftfulla; de senaste fyra åren har Alecta fördelat ut 100 miljarder kronor i pensionsuppräkningar. Att tjänstepensionens köpkraft behålls både i goda och tuffa tider innebär en stor trygghet för våra kunder”, uppger Staffan Ström.
Lönerna har dock ökat betydligt snabbare, 3,5 procent, vilket är nästan 4 gånger så mycket som ITP2.
Inkomstpensionen ökar mer…
Samtidigt höjs den allmänna inkomstpensionen med 1,9 procent i januari 2026, enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten.
Det är dock fortfarande en av de lägsta höjningarna på tio år, samtidigt som inflationen nu ligger på över 3 procent.
För ett par år sedan, 2023 och 2024, låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent.
Pensionsmyndigheten uppger också att garantipensionen ökar med 0,7 procent. För många pensionärer som har en kombination av flera delar kommer den exakta nivån att visas först i januari, när uppgifterna blir tillgängliga på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.
Vill du veta hur många miljoner som kan försvinna när du slutar jobba? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.? Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.? Totalt berörs omkring 400 000 personer.? Inflationen avgör nivån ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna …
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien. Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp. Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i …
26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor. Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup. Dagens Industri berättar …
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in. Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör. Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor. Nu delar han sin syn på hur …
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.? Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.? Men …