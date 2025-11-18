Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar 

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Stora skillnader mellan pensionsmodeller

ITP2 gäller främst privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Den är förmånsbestämd, vilket innebär att pensionen beräknas på slutlönen och antalet yrkesverksamma år. I dag är det dock vanligare med premiebestämda pensioner, där värdet avgörs av inbetalda premier och avkastningen på börsen.

I vissa andra sektorer finns fortfarande liknande förmånsbestämda avtal, exempelvis KAP-KL för delar av kommun- och regionanställda.

Starkare utveckling på längre sikt

Trots den svaga höjningen nu pekar Alecta på att tidigare år varit betydligt bättre.

“Om vi ser till en lite längre period har uppräkningarna av förmånsbestämd pension varit kraftfulla; de senaste fyra åren har Alecta fördelat ut 100 miljarder kronor i pensionsuppräkningar. Att tjänstepensionens köpkraft behålls både i goda och tuffa tider innebär en stor trygghet för våra kunder”, uppger Staffan Ström.

Lönerna har dock ökat betydligt snabbare, 3,5 procent, vilket är nästan 4 gånger så mycket som ITP2.

Inkomstpensionen ökar mer…

Samtidigt höjs den allmänna inkomstpensionen med 1,9 procent i januari 2026, enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten.

Det är dock fortfarande en av de lägsta höjningarna på tio år, samtidigt som inflationen nu ligger på över 3 procent.

För ett par år sedan, 2023 och 2024, låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent.

Pensionsmyndigheten uppger också att garantipensionen ökar med 0,7 procent. För många pensionärer som har en kombination av flera delar kommer den exakta nivån att visas först i januari, när uppgifterna blir tillgängliga på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.

