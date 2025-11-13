Så många miljoner kan försvinna när du slutar jobba 

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Höginkomsttagare förlorar mest

För den som tjänar mer blir skillnaden ännu större.

En höginkomsttagare tappar runt 20 000 kronor i månaden av att gå vid 63 istället för 67. Om man lever till 85 år innebär det cirka 5 miljoner kronor i förlorade pensioner. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

ANNONS

“I de här sammanhangen talar man ofta om låginkomsttagare, med all rätt eftersom många har det så tufft. Men de kompenseras i någon mån av garantipensionen och andra delar av grundskyddet. Höginkomsttagarna är de som förlorar mest på att gå i tidig pension, om man ser till kronor och ören. Samtidigt har de i många fall bättre möjligheter än andra att parera ett sådant inkomstbortfall genom eget sparande”, säger Åhrman till Aftonbladet.

Många underskattar hur stort inkomstbortfallet blir när man går i pension tidigare (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)

Att vänta lönar sig

Att jobba några år extra är det mest effektiva sättet att höja sin pension.

Väntar du två år extra med att gå i pension kan en låginkomsttagare få 2 100 kronor mer i månaden före skatt, skriver News55.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Men många tvingas lämna arbetslivet ändå

Trots att det lönar sig att jobba längre är det långt ifrån alla som kan. En rapport från pensionsbolaget SPP visar att tusentals äldre svenskar tvingas lämna arbetslivet flera år i förtid – ofta mot sin vilja.

Enligt analysen riskerar omkring 7 400 personer över 60 år att pensioneras i förtid redan 2027, trots att många egentligen vill fortsätta arbeta.

ANNONS

“De som hamnat utanför arbetsmarknaden när de är över 50 år har ofta väldigt svårt att ta sig tillbaka till arbetslivet. Det är lite paradoxalt att vi har en arbetsmarknad som diskriminerar äldre samtidigt som det finns en utbredd acceptans för att vi måste jobba högre upp i åren. Det är inte heller hållbart”, avslutar Åhrman.

Vill du veta hur mycket pengar du behöver för att kunna gå i pension tidigt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.