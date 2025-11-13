Det låter kanske lockande: att checka ut vid 63 och bara njuta av livet.
Så många miljoner kan försvinna när du slutar jobba
Mest läst i kategorin
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Snart jul – och 3 000 kronor fattigare
Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar. Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning. Men inför jul riskerar ”känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig …
LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga
Optimismen lever vidare på bostadsmarknaden. Fyra av tio svenskar tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Det tror även Länsförsäkringar. Det finns en “fortsatt stark tilltro till stigande bostadspriser” bland svenskarna, konstaterar Länsförsäkringar i sin Boprisbarometer. Efter en lugn period ser man dessutom tecken på ökad aktivitet. “Stiger med 5-6 procent” “Efter …
Men den som lämnar arbetslivet fyra år innan riktåldern får betala ett pris som få faktiskt inser omfattningen av.
Det handlar inte om några småpengar. För många blir det en ekonomisk kalldusch – livet ut.
2 miljoner försvinner för låginkomsttagare
Att gå i pension tidigare innebär att den allmänna pensionen ska fördelas över fler år. Resultatet blir att den totala pensionen krymper.
En låginkomsttagare som slutar jobba vid 63 års ålder får räkna med en pension som är 24-28 procent lägre än om man väntat till 67. Det motsvarar omkring 2 miljoner kronor under ett helt liv.
“Många underskattar hur stort inkomstbortfallet blir när man går i pension tidigare. De här siffrorna visar tydligt hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Hur och när man väljer att ta ut sin pension är två av de största och mest betydelsefulla besluten man tar under sitt liv”, säger SPP Pensions pensionsexpert och sparekonom Shoka Åhrman enligt News55.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Höginkomsttagare förlorar mest
För den som tjänar mer blir skillnaden ännu större.
En höginkomsttagare tappar runt 20 000 kronor i månaden av att gå vid 63 istället för 67. Om man lever till 85 år innebär det cirka 5 miljoner kronor i förlorade pensioner. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.
“I de här sammanhangen talar man ofta om låginkomsttagare, med all rätt eftersom många har det så tufft. Men de kompenseras i någon mån av garantipensionen och andra delar av grundskyddet. Höginkomsttagarna är de som förlorar mest på att gå i tidig pension, om man ser till kronor och ören. Samtidigt har de i många fall bättre möjligheter än andra att parera ett sådant inkomstbortfall genom eget sparande”, säger Åhrman till Aftonbladet.
Att vänta lönar sig
Att jobba några år extra är det mest effektiva sättet att höja sin pension.
Väntar du två år extra med att gå i pension kan en låginkomsttagare få 2 100 kronor mer i månaden före skatt, skriver News55.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Men många tvingas lämna arbetslivet ändå
Trots att det lönar sig att jobba längre är det långt ifrån alla som kan. En rapport från pensionsbolaget SPP visar att tusentals äldre svenskar tvingas lämna arbetslivet flera år i förtid – ofta mot sin vilja.
Enligt analysen riskerar omkring 7 400 personer över 60 år att pensioneras i förtid redan 2027, trots att många egentligen vill fortsätta arbeta.
“De som hamnat utanför arbetsmarknaden när de är över 50 år har ofta väldigt svårt att ta sig tillbaka till arbetslivet. Det är lite paradoxalt att vi har en arbetsmarknad som diskriminerar äldre samtidigt som det finns en utbredd acceptans för att vi måste jobba högre upp i åren. Det är inte heller hållbart”, avslutar Åhrman.
Vill du veta hur mycket pengar du behöver för att kunna gå i pension tidigt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Så många miljoner kan försvinna när du slutar jobba
Det låter kanske lockande: att checka ut vid 63 och bara njuta av livet. Men den som lämnar arbetslivet fyra år innan riktåldern får betala ett pris som få faktiskt inser omfattningen av. Det handlar inte om några småpengar. För många blir det en ekonomisk kalldusch – livet ut. 2 miljoner försvinner för låginkomsttagare Att …
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden
Det har mullrat på solens yta vilket lett till en kraftig rymdstorm. Under de senaste dagarna har flera enorma explosioner – så kallade koronamassutkastningar – slungat ut miljarder ton laddade partiklar rakt ut i rymden. Space Weather Prediction Center (NOAA) varnar nu för en av de kraftigaste solstormarna hittills i år. Kulmen väntas under torsdagen. …
Larmet om statens fastigheter: "Underhållet är katastrofalt"
Underhållet av statens fastigheter är kraftigt eftersatt. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort av Statens fastighetsverk. ”Problemen har utretts i omgångar och varit kända i minst 20 år”, säger Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande. Larmat under lång tid Trots att Statens fastighetsverk larmat om problemet har regeringen inte vidtagit tillräckliga …
Pick-upen för dig som inte tänker lasta någonting
En Defender med V8 och flak kortare än en resväska – fullständigt orimlig, helt underbar och garanterat omöjlig att ignorera. Land Rover själva ville inte. De tyckte att en pickup-version av Defender inte var något prioriterat projekt. Men några envisa holländare på Heritage Customs höll inte med. De tog en lång Defender 130, sågade bort …