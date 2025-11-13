Dagens PS
Så många miljoner kan försvinna när du slutar jobba 

Pension
Att gå i pension flera år innan riktåldern kan innebära en ekonomisk smäll (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Det låter kanske lockande: att checka ut vid 63 och bara njuta av livet.

Men den som lämnar arbetslivet fyra år innan riktåldern får betala ett pris som få faktiskt inser omfattningen av. 

Det handlar inte om några småpengar. För många blir det en ekonomisk kalldusch – livet ut.

2 miljoner försvinner för låginkomsttagare

Att gå i pension tidigare innebär att den allmänna pensionen ska fördelas över fler år. Resultatet blir att den totala pensionen krymper.

En låginkomsttagare som slutar jobba vid 63 års ålder får räkna med en pension som är 24-28 procent lägre än om man väntat till 67. Det motsvarar omkring 2 miljoner kronor under ett helt liv. 

“Många underskattar hur stort inkomstbortfallet blir när man går i pension tidigare. De här siffrorna visar tydligt hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Hur och när man väljer att ta ut sin pension är två av de största och mest betydelsefulla besluten man tar under sitt liv”, säger SPP Pensions pensionsexpert och sparekonom Shoka Åhrman enligt News55

Höginkomsttagare förlorar mest

För den som tjänar mer blir skillnaden ännu större. 

En höginkomsttagare tappar runt 20 000 kronor i månaden av att gå vid 63 istället för 67. Om man lever till 85 år innebär det cirka 5 miljoner kronor i förlorade pensioner. Det har Dagens PS skrivit om tidigare

“I de här sammanhangen talar man ofta om låginkomsttagare, med all rätt eftersom många har det så tufft. Men de kompenseras i någon mån av garantipensionen och andra delar av grundskyddet. Höginkomsttagarna är de som förlorar mest på att gå i tidig pension, om man ser till kronor och ören. Samtidigt har de i många fall bättre möjligheter än andra att parera ett sådant inkomstbortfall genom eget sparande”, säger Åhrman till Aftonbladet.

Pension
Många underskattar hur stort inkomstbortfallet blir när man går i pension tidigare (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)

Att vänta lönar sig

Att jobba några år extra är det mest effektiva sättet att höja sin pension. 

Väntar du två år extra med att gå i pension kan en låginkomsttagare få 2 100 kronor mer i månaden före skatt, skriver News55

Men många tvingas lämna arbetslivet ändå

Trots att det lönar sig att jobba längre är det långt ifrån alla som kan. En rapport från pensionsbolaget SPP visar att tusentals äldre svenskar tvingas lämna arbetslivet flera år i förtid – ofta mot sin vilja. 

Enligt analysen riskerar omkring 7 400 personer över 60 år att pensioneras i förtid redan 2027, trots att många egentligen vill fortsätta arbeta.

“De som hamnat utanför arbetsmarknaden när de är över 50 år har ofta väldigt svårt att ta sig tillbaka till arbetslivet. Det är lite paradoxalt att vi har en arbetsmarknad som diskriminerar äldre samtidigt som det finns en utbredd acceptans för att vi måste jobba högre upp i åren. Det är inte heller hållbart”, avslutar Åhrman.

Vill du veta hur mycket pengar du behöver för att kunna gå i pension tidigt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Matilda Habbe
Matilda Habbe

