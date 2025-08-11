Pensionssystemen världen över har återhämtat sig rejält efter tuffa år och är nu tillbaka på rekordnivåer.
Världens pensionskapital slår nytt rekord
En ny rapport från OECD visar att pensionsplanerna i medlemsländerna uppgick till 61,5 biljoner dollar vid slutet av 2024 – en nivå som toppar rekordåret 2021.
Det rapporterar Finanswatch.
Sverige klättrar
Enligt siffrorna från OECD ökade Sveriges pensionskapital med omkring 17 procent under 2024, jämfört med året innan. Det innebär att värdet nu uppgår till cirka 6 437 miljarder kronor, eller 670 994 miljoner dollar.
Bland våra nordiska grannländer hade Danmark ett pensionskapital på drygt 8 112 miljarder kronor (+8,5 procent), Finland 1 831 miljarder kronor (+10,1 procent) och Norge 444 miljarder kronor (+10,7 procent).
Läs även: OECD: Stockholmsbörsen är Europas föredöme. Dagens PS
Kraftigast uppgång i Turkiet
Vissa marknader stack ut med ännu större ökningstakter. I Baltikum och Grekland växte pensionskapitalet med över 20 procent, medan Turkiet toppade listan med mer än 60 procents uppgång.
Större pensionsmarknader som USA, Storbritannien och Nederländerna hade mer blygsamma ökningar på runt 10, 5 respektive 8 procent. USA är dock fortsatt i en klass för sig med pensionskapital på hela 42,9 biljoner dollar.
Andelen av BNP sjunker
Trots tillgångsökningen finns det en baksida i statistiken. OECD konstaterar att pensionskapitalets andel av BNP i medlemsländerna sjönk till 92 procent i slutet av 2024. Det är en tydlig nedgång från rekordåret 2021 då andelen låg på 105 procent.
Enligt Finanswatch indikerar detta att kapitaltillväxten inte har hållit jämna steg med den ekonomiska tillväxten i stort.
Läs också: OECD varnar: Världen bromsar – och värre kan det bli. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
