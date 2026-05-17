Från tidigt uttag till utlandsflytt – besluten som avgör din pension

Passivitet kostar hundratusentals kronor i tjänstepension

Nio av tio anställda i Sverige har tjänstepension. Ändå gör många inget aktivt val och hamnar automatiskt i traditionell försäkring, vilket kan kosta hundratusentals till flera miljoner kronor under ett helt arbetsliv.

”Passivitet är pensionsvärldens dyraste strategi”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra. ”De senaste fem åren har fondförsäkring avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring.”

Fyra konkreta saker kan höja din tjänstepension:

Sänk avgifterna. Riktmärket för en billig global aktieindexfond är 0,2 procent. Skillnaden mot en dyr fond kan bli hundratusentals kronor, enligt Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.



Se över efterlevandeskyddet. En 35-åring som avstår återbetalningsskyddet kan få 5-14 procent högre pension.



Ta inte ut pengarna för snabbt. Den som tar ut hela tjänstepensionen under fem år kan tappa runt 25 000 kronor i månaden när uttagsåren tar slut, enligt Swedbanks ekonom Madelén Falkenhäll.

Pensionsjättarna backade i Q1 – Alecta tappade mest

Första kvartalet 2026 slog hårt mot svenska pensionsförvaltare. Globala börsras på uppemot 8 procent i spåren av konflikten i Mellanöstern drog ned avkastningen för nästan samtliga pensionsjättar.

Sämst gick det för Alecta Optimal Pension med minus 3 procent. SPP Traditionell Försäkring tappade 1,3 procent och AMF Pension, som förvaltar 615 miljarder kronor, backade 1,1 procent. Länsförsäkringars portföljer föll mellan 0,6 och 1,9 procent.

”Bland våra tillgångar stod fastigheter och alternativa investeringar emot bäst under kvartalet, medan våra noterade aktier tyngde avkastningen”, säger Katarina Romberg, kapitalförvaltningschef AMF.

Bara Skandia Liv och Skandia Trygg Liv Gamla levererade positiv avkastning. Fastighetsinnehav, onoterade bolag och infrastrukturinvesteringar höll emot. Ett plåster: Länsförsäkringar betalar ut cirka 1 miljard kronor i kompensation till kunder senare i år.

”Överlag har de flesta pensionsbolagen goda förutsättningar att lyfta under det andra kvartalet, givet att turbulensen inte återupprepas”, säger Anders Aronsson, analytiker på Max Matthiessen.

Regeringen utreder nya krisregler för pensioner från 2027

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att analysera hur pensioner, sjukpenning, barnbidrag och föräldrapenning ska fungera under framtida kriser. Utredningen ska vara klar i april 2027.

Bakgrunden är pandemin, då myndigheter pressades hårt samtidigt som miljontals människor var beroende av att utbetalningar fungerade utan avbrott. Dagens regelverk är främst anpassat för krig, inte fredstida kriser som pandemier.

”Socialförsäkringen är en grundläggande trygghet och helt livsavgörande för många människor”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Det handlar inte om ändrade pensionsnivåer utan om snabbare handläggning, alternativa rutiner och tillfälliga undantagsregler vid samhällsstörningar.

Om pensionen visar 0 kronor på minpension.se?

Flera pensionärer har blivit oroliga när deras intjänade allmänna pension plötsligt visar noll kronor på minpension.se. Förklaringen är ofarlig: sajten visar prognosen för kvarvarande kapital, inte vad som redan betalats ut.

Innan uttag påbörjas syns hela pensionspotten som en prognos. När Pensionsmyndigheten godkänner uttaget, vilket tar en till tre månader, uppdateras saldot till det som är kvar. Pengarna finns kvar och betalas ut varje månad som vanligt.

Den som vill se exakta utbetalningar och kommande belopp loggar in på Pensionsmyndighetens ”Mina sidor” i stället.

Pensionsexpertens 5 egna regler efter 65

Amerikanske pensionsexperten David Conti har skrivit om pensionsfrågor i decennier. Nu har han själv fyllt 65 och berättar i en krönika i Kiplinger vilka principer han faktiskt följer.

Håll ekonomin enkel. Breda, enkla lösningar fungerar oftast bättre än avancerade strategier. Fokusera på hur mycket risk ekonomin faktiskt klarar, inte hur bekväm du känner dig med börssvängningar. Agera inte på varje marknadsrörelse. Underskatta inte vårdkostnader. Och fundera på vad pengarna egentligen ska ge dig.

Råden översätts väl till svensk kontext. Låg skuldsättning, buffert och rimliga levnadskostnader är extra viktiga när pensionen ska finansiera vardagen under allt fler år.

Varannan svensk drömmer om pension utomlands – så fungerar reglerna

Spanien, Portugal och Malta toppar listan över bästa länderna för svenska pensionärer, enligt 60plusbanken. Men reglerna är inte alltid enkla.

Inkomstpension, premiepension och tilläggspension betalas ut oavsett var du bor. Garantipensionen däremot försvinner som huvudregel vid flytt utanför Sverige.

Skatten på svensk pension vid utlandsflytt kan bli antingen 22,5 procent eller 0 procent beroende på skatteavtalet med det aktuella landet. Du ansöker om SINK hos Skatteverket.

”Det är viktigt att sätta sig in i vad som händer både skatte- och välfärdsmässigt vid en flytt”, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Glöm inte att den som bor utomlands och får svensk pension måste skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år. Utan det riskerar utbetalningarna att stoppas.