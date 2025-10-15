Dagens PS
Pengarna viktigast när unga väljer jobb

Unga vill ha trygghet och bra inkomst
Otryggt och en osäker omvärld. Då prioriterar svenska ungdomar trygghet, säkerhet och en stabil inkomst, visar en ny stor ungdomsbarometer. (Foto: Ali Lorestani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Inkomsten är viktigast när unga väljer jobb. Kollegorna är mindre viktiga. Och Jämställdhet, mångfald och klimat har vi lagt åt sidan.

Pandemi, krisår, global osäkerhet och krig i vårt närområde, följt av militär upprustning.

Dessutom en rekordhög arbetslöshet bland unga, som lägger krokben för framtidstron.

”Unga i dag är väldigt trygghetsorienterade. Nu är det stabil inkomst och fungerande välfärd som tagit över”, säger omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen hos G-P.

Det här framgår i nya rapporten Ungdomsfokus 2025. Årets upplaga är den tionde i rad och i backspegeln är förändringarna tydliga.

De drygt 1 000 svarande, ålder 15-29 år, visar tydliga förändringar. Drömmen om att jobba inom media eller bli programledare, har ersatts av yrken som polis, lärare, läkare och djurskötare.

Det är yrken som ligger i topp nu bland unga, i sällskap med entreprenör och egenföretagare.

Jobb ska vara tryggt och stabilt

”Man vill ha en trygg och stabil inkomst och så vill man gärna bidra till samhället, något som krockar med allmänhetens fördomar om unga som självupptagna och curlade”, säger Sofia Rasmussen, vd för Rasmussen analys, som varit med och skapat rapporten.

Hon ser ett tydligt skifte som inträffade närmast exakt när Ryssland anföll Ukraina i februari 2022.

Då hade det årets upplaga av Ungdomsfokus just genomförts, i januari 2022. Då var de svarande unga fulla av optimism.

”Man såg slutet på pandemin som varit tuff för många. Nu skulle de sista restriktionerna hävas och så invaderade Ryssland Ukraina.”

”Sjung om studentens lyckliga dar”? Nu funderar allt fler unga på hur lyckliga dagarna blir och vill gardera sig genom att söka trygghet. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Snabb förskjutning efter Ukraina

Redan i mätningen året därpå dominerade krav på trygghet och att sjukvården skulle fungera liksom ekonomin.

Jämställdhet, feminism och klimatet blev snabbt mindre prioriterade när otryggheten bredde ut sig.

De osäkra år vi haft efter det har cementerat den utvecklingen. I årets mätning anger 30 procent av de svarande sjukvården som den samhällsfråga som engagerar mest, följt av skola och utbildning (28 procent) samt brottslighet och personlig trygghet (25 procent).

Klimathotet? Inte så hotfullt längre

Klimathoten? De har rasat från att anges av 51 procent av unga kvinnor och 34 procent bland unga män 2019 till 15 respektive 13 procent i året mätning.

När det gäller ungas syn på arbetet har lönen blivit den viktigaste faktorn. Det anger 39 procent medan trevlig arbetsmiljö och dito kollegor bara är viktigt för 34 procent.

Balans mellan arbete och fritid och flexibel arbetstid är också sådant som blivit viktigare.

”Det har tidigare funnits en romantiserad bild av framgång där man lägger en massa timmar på att slita och stressa, något som ger status. I dag är den bilden helt oromantiserad. Det är inte framgång om du får det på bekostnad av balansen i livet”, konstaterar Sofia Rasmussen.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

