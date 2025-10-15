Pengarna viktigast när unga väljer jobb

Pandemi, krisår, global osäkerhet och krig i vårt närområde, följt av militär upprustning.

Dessutom en rekordhög arbetslöshet bland unga, som lägger krokben för framtidstron.

”Unga i dag är väldigt trygghetsorienterade. Nu är det stabil inkomst och fungerande välfärd som tagit över”, säger omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen hos G-P.

Det här framgår i nya rapporten Ungdomsfokus 2025. Årets upplaga är den tionde i rad och i backspegeln är förändringarna tydliga.

De drygt 1 000 svarande, ålder 15-29 år, visar tydliga förändringar. Drömmen om att jobba inom media eller bli programledare, har ersatts av yrken som polis, lärare, läkare och djurskötare.

Det är yrken som ligger i topp nu bland unga, i sällskap med entreprenör och egenföretagare.

Jobb ska vara tryggt och stabilt

”Man vill ha en trygg och stabil inkomst och så vill man gärna bidra till samhället, något som krockar med allmänhetens fördomar om unga som självupptagna och curlade”, säger Sofia Rasmussen, vd för Rasmussen analys, som varit med och skapat rapporten.

Hon ser ett tydligt skifte som inträffade närmast exakt när Ryssland anföll Ukraina i februari 2022.

Då hade det årets upplaga av Ungdomsfokus just genomförts, i januari 2022. Då var de svarande unga fulla av optimism.

”Man såg slutet på pandemin som varit tuff för många. Nu skulle de sista restriktionerna hävas och så invaderade Ryssland Ukraina.”

