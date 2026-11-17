Pensionärer kan missa 7 290 kronor i månaden

Tillbaka till Sverige, där tusentals pensionärer kan gå miste om pengar.

Under 2026 kan en ensamstående pensionär få upp till 7 290 kronor i månaden i skattefritt bostadstillägg. Men stödet betalas inte ut automatiskt.

Enligt en tidigare uppskattning från Pensionsmyndigheten var omkring 123 000 pensionärer berättigade till bostadstillägg utan att få det.

Den som vill kontrollera sin rätt till bostadstillägg kan göra en preliminär beräkning hos Pensionsmyndigheten. Det går också att ansöka om pengar upp till tre månader retroaktivt.

Läs mer här: Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden. Dagens PS

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Har du koll på ditt bostadstillägg? Många pensionärer missar pengar som de egentligen har rätt till (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Här säljs tomter för en krona kvadraten

Vidare till bostadsmarknaden, där det i skrivande stund går att köpa en svensk byggtomt för mindre än en tusenlapp.

I Götene kommun säljs exempelvis en tomt på 642 kvadratmeter för 642 kronor. I jämtländska Krokom erbjuds 42 tomter för samma kvadratmeterpris.

Bakom kampanjerna finns kommuner som vill locka fler invånare och få fart på bostadsbyggandet.

Även i Emmaboda har tomtpriserna sänkts kraftigt. Där kostar flera byggtomter mellan 1 274 och 2 344 kronor.

Men, billiga tomter innebär inte nödvändigtvis billiga hus.

Läs vidare: Här kan du köpa en tomt för 1 krona kvadraten – i Sverige. Dagens PS

Tre söner förlorar hela sitt arv

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På andra sidan Atlanten har en familjetvist om ett arv fått sitt slutliga avgörande.

När Elsa Hormazábal i Chile drabbades av alzheimer 2014 blev det hennes barnbarn Yanina Segura som fick ta hand om henne.

Elsas tre vuxna söner hade enligt domstolshandlingarna möjlighet att hjälpa sin mamma, men gjorde inte det. De följde heller inte ett domstolsbeslut från 2021 om att betala ekonomiskt underhåll till henne.

När Elsa dog 2022 skulle sönerna ärva hennes bostad tillsammans med Yanina, som hade rätt till sin avlidna mammas andel.

Men barnbarnet gick till domstol och krävde att morbröderna skulle uteslutas från arvet.

Den 9 november avslog Chiles högsta domstol sönernas överklagande. Därmed förlorar de rätten att ärva sin mamma.

I Sverige hade dock utgången blivit en annan.

Läs mer här: Tre barn förlorar hela sitt arv – ville inte hjälpa sin mamma. Dagens PS

Nya id-kortet kan innebära registrering av nästan alla svenskar

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Vi avslutar veckan med regeringens planer på ett nytt statligt id-kort, som enligt förslaget ska börja utfärdas den 1 september 2029.

En del av förslaget innebär att Polisen ska kunna lagra biometriska uppgifter från svenskarnas pass- och id-kortsfoton.

Uppgifterna skulle bland annat kunna användas för att upptäcka personer som försöker skaffa flera identitetshandlingar under olika namn. Polisen ska också under vissa förutsättningar kunna söka bland ansiktsbilderna vid utredningar av allvarliga brott.

Men Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är kritisk.

Myndigheten varnar för att i princip hela Sveriges befolkning kan hamna i ett biometriskt register. Den som vill ha ett pass eller id-kort skulle heller inte kunna tacka nej till registreringen.

IMY anser att regeringen inte har visat varför en så omfattande insamling av uppgifter behövs.

Läs vidare: Nya id-kortet får kritik – nästan alla svenskar kan hamna i biometriskt register. Dagens PS

Läs också: Misstaget på börsen kan kosta dig 316 000 kronor. Dagens PS