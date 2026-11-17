Ett husfynd i Spanien kan ge ägaren över 12 miljoner kronor och i Sverige säljs byggtomter för en krona kvadratmetern. Samtidigt kan tusentals pensionärer gå miste om 7 290 kronor skattefritt i månaden. PS sammanfattar veckans privatekonomiska nyheter, där vi också tittar närmare på en uppmärksammad arvstvist och regeringens planer på ett nytt id-kort.
Nytt id-kort i Sverige, tomter för 1 krona och 7 290 kronor – skattefritt
Vad skulle du göra om du hittade en 500 år gammal kyrkofasad bakom väggen i ditt hus? För en spansk husägare blev upptäckten början på en tio år lång kamp om miljonbelopp.
I veckan har vi också granskat varför svenska kommuner säljer tomter till vrakpriser och vilka pensionärer som kan ha rätt till mer pengar än de får i dag.
Dessutom har vi rapporterat om ett nytt statligt id-kort som väcker frågor om svenskarnas personliga integritet.
Nedan sammanfattar PS den senaste veckans privatekonomiska nyheter.
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Hittade 12 miljoner kronor i husväggen
Vi inleder veckan i spanska Úbeda.
När Juan Francisco León Catena och hans pappa började renovera familjens nyinköpta hus 2016 upptäckte de en gammal stenfasad bakom väggarna.
Det visade sig vara en 15 meter bred och 11 meter hög kyrkofasad från slutet av 1400-talet.
Fyndet var så värdefullt att kulturarvsmyndigheterna stoppade renoveringen. Familjen tvingades köpa ett annat hus och Juan Francisco inledde en lång rättsprocess för att få ersättning.
Nu, tio år senare, har han fått rätt.
En värderingskommission har beräknat ersättningen till över 1,1 miljoner euro, motsvarande drygt 12 miljoner kronor.
Läs vidare: Han renoverade sitt hus – ska få 12 miljoner kronor för fyndet i väggen. Dagens PS
Pensionärer kan missa 7 290 kronor i månaden
Tillbaka till Sverige, där tusentals pensionärer kan gå miste om pengar.
Under 2026 kan en ensamstående pensionär få upp till 7 290 kronor i månaden i skattefritt bostadstillägg. Men stödet betalas inte ut automatiskt.
Enligt en tidigare uppskattning från Pensionsmyndigheten var omkring 123 000 pensionärer berättigade till bostadstillägg utan att få det.
Den som vill kontrollera sin rätt till bostadstillägg kan göra en preliminär beräkning hos Pensionsmyndigheten. Det går också att ansöka om pengar upp till tre månader retroaktivt.
Läs mer här: Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden. Dagens PS
Här säljs tomter för en krona kvadraten
Vidare till bostadsmarknaden, där det i skrivande stund går att köpa en svensk byggtomt för mindre än en tusenlapp.
I Götene kommun säljs exempelvis en tomt på 642 kvadratmeter för 642 kronor. I jämtländska Krokom erbjuds 42 tomter för samma kvadratmeterpris.
Bakom kampanjerna finns kommuner som vill locka fler invånare och få fart på bostadsbyggandet.
Även i Emmaboda har tomtpriserna sänkts kraftigt. Där kostar flera byggtomter mellan 1 274 och 2 344 kronor.
Men, billiga tomter innebär inte nödvändigtvis billiga hus.
Läs vidare: Här kan du köpa en tomt för 1 krona kvadraten – i Sverige. Dagens PS
Tre söner förlorar hela sitt arv
På andra sidan Atlanten har en familjetvist om ett arv fått sitt slutliga avgörande.
När Elsa Hormazábal i Chile drabbades av alzheimer 2014 blev det hennes barnbarn Yanina Segura som fick ta hand om henne.
Elsas tre vuxna söner hade enligt domstolshandlingarna möjlighet att hjälpa sin mamma, men gjorde inte det. De följde heller inte ett domstolsbeslut från 2021 om att betala ekonomiskt underhåll till henne.
När Elsa dog 2022 skulle sönerna ärva hennes bostad tillsammans med Yanina, som hade rätt till sin avlidna mammas andel.
Men barnbarnet gick till domstol och krävde att morbröderna skulle uteslutas från arvet.
Den 9 november avslog Chiles högsta domstol sönernas överklagande. Därmed förlorar de rätten att ärva sin mamma.
I Sverige hade dock utgången blivit en annan.
Läs mer här: Tre barn förlorar hela sitt arv – ville inte hjälpa sin mamma. Dagens PS
Nya id-kortet kan innebära registrering av nästan alla svenskar
Vi avslutar veckan med regeringens planer på ett nytt statligt id-kort, som enligt förslaget ska börja utfärdas den 1 september 2029.
En del av förslaget innebär att Polisen ska kunna lagra biometriska uppgifter från svenskarnas pass- och id-kortsfoton.
Uppgifterna skulle bland annat kunna användas för att upptäcka personer som försöker skaffa flera identitetshandlingar under olika namn. Polisen ska också under vissa förutsättningar kunna söka bland ansiktsbilderna vid utredningar av allvarliga brott.
Men Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är kritisk.
Myndigheten varnar för att i princip hela Sveriges befolkning kan hamna i ett biometriskt register. Den som vill ha ett pass eller id-kort skulle heller inte kunna tacka nej till registreringen.
IMY anser att regeringen inte har visat varför en så omfattande insamling av uppgifter behövs.
Läs vidare: Nya id-kortet får kritik – nästan alla svenskar kan hamna i biometriskt register. Dagens PS
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