En ny rapport från Stockholms Handelskammare väcker liv i en laddad politisk fråga: hyresregleringen. En avreglering skulle innebära både stora vinster och kraftiga hyreshöjningar, slår man fast.
Då kan hyrorna i Stockholm höjas – med 94 procent
Stockholms Handelskammare har låtit Herman Donner, universitetslektor vid KTH, räkna på vad dagens hyresreglering kostar. Han har nått slutsatsen att den nuvarande hyresregleringen skapar en välfärdsförlust på 13,6 miljarder kronor per år.
Anledningen är att bostäder inte används effektivt och att fördelningen styrs av kötid och kontakter snarare än behov och betalningsvilja.
”Hyresmarknaden har blivit en bromskloss för Sveriges utveckling. Vi förlorar miljarder varje år på ett system som låser in människor i fel bostäder och stänger ute dem som verkligen behöver komma in”, säger Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.
6 miljarder i ökade stöd
Enligt beräkningarna skulle en avreglerad hyresmarknad kräva ökade bostadsbidrag och stödåtgärder på ungefär 6 miljarder kronor årligen för att skydda hushåll med små marginaler – alltså mindre än hälften av dagens välfärdsförlust.
Donner pekar på att nuvarande reglering inte träffar rätt: de största hyressubventionerna går ofta till hushåll med högre inkomster, äldre hyresgäster och de med starkt socialt kapital.
Unga och resurssvaga hamnar istället på andrahandsmarknaden där hyrorna ofta är dubbelt så höga som i förstahandskontrakt.
Kraftiga hyreshöjningar i innerstan
En avreglering skulle dock slå hårt mot många befintliga hyresgäster.
I Stockholm – där hyrorna redan är höga – kan man vänta sig en hyreshöjning på 94 procent på Norrmalm/Östermalm/Vasastan, 70 procent på Kungsholmen och 64 procent på Södermalm, enligt rapporten.
I Skarpnäck skulle det handla om en höjning på 47 procent och i Årsta 30 procent.
Samtidigt skulle hyrorna sjunka i flera kranskommuner och andra delar av landet. I Uppsala uppskattas en minskning på 37 procent och i Vallentuna på 34 procent.
Kritik från Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är dock kritisk till rapportens slutsatser. Chefsekonomen Martin Hofverberg menar att jämförelser med länder som Finland och Storbritannien inte stödjer tesen om att avreglerade system fungerar bättre.
”Det finns inget mönster som anger att ju mer liberal hyreslagstiftning är desto bättre blir nyttjandet av beståndet. Sverige har ett högt nyttjande av hyresbeståndet i en internationell jämförelse”, säger han till Dagens Nyheter.
Han betonar också att den verkliga lösningen är ökat byggande, inte förändrad lagstiftning:
”När du har bostadsbrist kommer det att ta sig olika uttryck: i Sverige med vårt bruksvärdessystem som köer, i andra länder som höga hyror och hemlöshet. Man måste fixa bristen, men det gör man inte genom att ändra i hyreslagstiftningen”.
Handelskammarens plan
Stockholms Handelskammare driver dock på för förändring. Organisationen vill se en stegvis avreglering:
- Fri hyressättning i nyproduktion för att snabbt öka utbudet.
- Gradvis avreglering av befintliga bostäder för att minska de miljardförluster som dagens system skapar.
- Stärkta bostadsbidrag för att skydda utsatta hushåll och göra reformen socialt hållbar.
“Bostadsmarknaden måste inte vara dysfunktionell, det visar inte minst erfarenheter från våra nordiska grannländer. Friare hyressättning kombinerat med smarta, riktade stöd är både samhällsekonomiskt klokt och socialt rättvist. Med en sådan reform kan fler människor bo där jobben och studierna finns och Sverige kan återta mark som en attraktiv plats för kompetens och investeringar”, avslutar Daniella Waldfogel.
Här kan du läsa mer om Stockholms hyresmarknad.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
