Då kan hyrorna i Stockholm höjas – med 94 procent 

Stockholms Handelskammare har låtit Herman Donner, universitetslektor vid KTH, räkna på vad dagens hyresreglering kostar. Han har nått slutsatsen att den nuvarande hyresregleringen skapar en välfärdsförlust på 13,6 miljarder kronor per år.

Anledningen är att bostäder inte används effektivt och att fördelningen styrs av kötid och kontakter snarare än behov och betalningsvilja.

”Hyresmarknaden har blivit en bromskloss för Sveriges utveckling. Vi förlorar miljarder varje år på ett system som låser in människor i fel bostäder och stänger ute dem som verkligen behöver komma in”, säger Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

6 miljarder i ökade stöd

Enligt beräkningarna skulle en avreglerad hyresmarknad kräva ökade bostadsbidrag och stödåtgärder på ungefär 6 miljarder kronor årligen för att skydda hushåll med små marginaler – alltså mindre än hälften av dagens välfärdsförlust.

Donner pekar på att nuvarande reglering inte träffar rätt: de största hyressubventionerna går ofta till hushåll med högre inkomster, äldre hyresgäster och de med starkt socialt kapital.

Unga och resurssvaga hamnar istället på andrahandsmarknaden där hyrorna ofta är dubbelt så höga som i förstahandskontrakt.