Så köper du nu och betalar senare – utan ångest 

BNPL
Köp nu, betala senare, men akta dig för fallgroparna (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Köp nu, betala senare – ett fenomen som lockar många. Men tjänsten kan bli dyr. 

Mest läst i kategorin

Köp nu, betala senare – i USA BNPL – förknippas inte minst med Klarna och innebär, som namnet antyder, att du köper varor och betalar för dem vid ett framtida datum. 

”BNPL-planer kan hjälpa till att sprida ut kostnaden för större inköp utan att spendera lika mycket pengar direkt och utan att behöva ha mycket kredit tillgänglig”, säger Ted Rossman från Bankrate, till amerikanska Kiplinger

Men tjänsten fungerar inte som ett traditionellt kreditkort. Missar du en betalning kan avgifterna bli höga.

Läs även: Svenskarna badar i skulder: Så blir du skuldfri snabbare. Dagens PS

Vanligare än man tror

Enligt den amerikanska konsumentskyddsmyndigheten CFPB använde 27 procent av alla vuxna amerikaner en BNPL-tjänst under 2021. 

Enligt en undersökning från ICA Banken föredrar var femte ung vuxen köp nu, betala senare-lösningar när de shoppar. 

Men nu har problemen börjat hopa sig. 

BNPL
Köp nu, betala senare förknippas inte minst med Klarna (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Risk för skuldfälla

Problemet är att det är lätt att ta på sig mer än man klarar. Det kunder siffror från Kronofogden bekräfta i somras. 

Då larmade myndigheten om att skulderna hos unga kvinnor fördubblats under det senaste decenniet. I samma varning slog man fast att shopping på kredit var en stor bov i dramat. 

“Det är väldigt lätt att handla för pengar man inte har i dag”, konstaterade Kronofogdens privatekonomiska talesperson Davor Vuleta.

Problemet är att många underskattar hur snabbt småköp kan växa till stora skulder, menar Michael Savino, chef för utlåning på Municipal Credit Union. 

”Att jonglera flera avbetalningar skapar en blind fläck i din ekonomi”, säger han till NBC News. ”Flera återbetalningsdatum är svåra att hålla reda på, och fler lån gör det svårare att ha koll på budgeten”. 

Tips: så använder du köp nu, betala senare klokt 

Enligt Tyler Horn från budgetappen Origin kan BNPL vara en bra lösning, men bara om det handlar om något du verkligen behöver, som en kyl eller en dator till skolan.

Kiplinger listar flera råd för den som vill använda köp nu, betala senare klokt: 

  • Känn till din återbetalningsplan. Varje köp innebär ett schema med fasta datum – missar du en betalning kan avgifterna bli kännbara.
  • Ta ett köp i taget. Undvik att sprida ut flera BNPL-planer samtidigt. Risken är att du tappar överblicken.
  • Se till att pengarna finns. Lägg undan summan i förväg, så att betalningen inte kommer som en överraskning när den dras från kontot.
  • Använd inte för småköp. BNPL kan vara användbart för större köp, men att använda det för många småköp samtidigt innebär att du lätt kan tappa överblicken.

Frihet med ansvar

Köp nu, betala senare kan vara ett smidigt sätt att hantera större inköp, förutsatt att du är en person med någorlunda disciplin och kontroll. 

”Det är avgörande att förstå exakt vad du registrerar dig för innan du väljer betalningsalternativet”, konstaterar Kiplinger.

För den som redan kämpar med ekonomin kan BNPL däremot förvandla en lockande deal till en kostsam skuldfälla.

Läs också: Allt färre betalar med kontanter. E55

KöpShoppingskulder
