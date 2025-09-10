Så köper du nu och betalar senare – utan ångest 

Köp nu, betala senare – i USA BNPL – förknippas inte minst med Klarna och innebär, som namnet antyder, att du köper varor och betalar för dem vid ett framtida datum.

”BNPL-planer kan hjälpa till att sprida ut kostnaden för större inköp utan att spendera lika mycket pengar direkt och utan att behöva ha mycket kredit tillgänglig”, säger Ted Rossman från Bankrate, till amerikanska Kiplinger.

Men tjänsten fungerar inte som ett traditionellt kreditkort. Missar du en betalning kan avgifterna bli höga.

Vanligare än man tror

Enligt den amerikanska konsumentskyddsmyndigheten CFPB använde 27 procent av alla vuxna amerikaner en BNPL-tjänst under 2021.

Enligt en undersökning från ICA Banken föredrar var femte ung vuxen köp nu, betala senare-lösningar när de shoppar.

Men nu har problemen börjat hopa sig.

