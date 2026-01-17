Det är skillnad på män och kvinnor. Det är ingen nyhet. Den handlar i stället om hur olika distansarbete och pendling påverkar oss.
Män lider mest av att pendla
Det är den stora australiska Hilda-undersökningen som nu levererar resultat. Hilda, en förkortning för The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, är en hushållsbaserad undersökning om ekonomiskt och personligt välbefinnande, arbetsmarknadsdynamik och familjeliv.
Hilda-undersökningen inleddes 2001 och redovisar nu resultat kring distansarbete och pendlande till arbetet.
Sammanfattningen är att även om det är mångas dröm och ambition att arbeta hemifrån, mår inte alla lika bra av den frihet och de villkor det medför.
Framför allt visar resultaten att män och kvinnor påverkas olika av både arbete hemifrån och av pendling.
Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv. Dagens PS
Har följts under 20 år
Hos Hilda har mer än 16 000 arbetande personer regelbundet under 20 år fått svara på frågor om arbete, inkomst, pendling och psykisk hälsa.
Pandemiåren har uteslutits ur statistik och analys, eftersom andra faktorer då så tydligt påverkade hur vi mådde.
Forskarna har också gjort skillnad mellan personer som redan från början uppgav sig ha en sämre psykisk hälsa och de som hade en god sådan.
Med dessa reservationer var det så att arbete hemifrån hade en starkt positiv effekt på kvinnors psykiska välmående, i de flesta fall.
Den största vinsten upplevde kvinnor som mest jobbade hemifrån men åkte till jobbet 1-2 dagar i veckan.
Gjorde tydlig skillnad
För kvinnor med psykisk ohälsa var detta betydligt bättre än att jobba på plats.
Forskarna jämför skillnaden med en ökning av hushållets inkomst på 15 procent.
Den positiva effekten berodde inte bara på att pendlingstiden försvann utan även minskade stress och bättre förutsättningar att få tiden att räcka både till familj och jobb.
Att bara arbeta hemifrån lite grann eller då och då, hade däremot ingen tydlig effekt på kvinnors mentala hälsa, enligt studien.
Ingen tydlig effekt
För män syntes ingen tydlig effekt av hemarbete när det gällde mental hälsa, oavsett hur mycket de jobbade hemifrån.
Däremot påverkades män med sämre mental hälsa mer negativt av att ha långt till jobbet.
Medan mäns psykiska hälsa påverkades negativt av att pendla till jobbet, syntes ingen märkbar påverkan på kvinnor.
Personer med god mental hälsa påverkades enligt studien mindre både av pendling och av distansarbete hemifrån.
Arbeta på distans: Vi mår bättre och sover mer. Dagens PS
