Män lider mest av att pendla

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det är den stora australiska Hilda-undersökningen som nu levererar resultat. Hilda, en förkortning för The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, är en hushållsbaserad undersökning om ekonomiskt och personligt välbefinnande, arbetsmarknadsdynamik och familjeliv.

Hilda-undersökningen inleddes 2001 och redovisar nu resultat kring distansarbete och pendlande till arbetet.

Sammanfattningen är att även om det är mångas dröm och ambition att arbeta hemifrån, mår inte alla lika bra av den frihet och de villkor det medför.

Framför allt visar resultaten att män och kvinnor påverkas olika av både arbete hemifrån och av pendling.

Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv. Dagens PS

Har följts under 20 år

Hos Hilda har mer än 16 000 arbetande personer regelbundet under 20 år fått svara på frågor om arbete, inkomst, pendling och psykisk hälsa.

Pandemiåren har uteslutits ur statistik och analys, eftersom andra faktorer då så tydligt påverkade hur vi mådde.

Forskarna har också gjort skillnad mellan personer som redan från början uppgav sig ha en sämre psykisk hälsa och de som hade en god sådan.

ANNONS

Med dessa reservationer var det så att arbete hemifrån hade en starkt positiv effekt på kvinnors psykiska välmående, i de flesta fall.

Den största vinsten upplevde kvinnor som mest jobbade hemifrån men åkte till jobbet 1-2 dagar i veckan.