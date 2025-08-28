Den klassiska “U-kurvan för lycka”, där medelåldern är livets bottenpunkt, håller på att ritas om. I dag är det i stället unga som mår sämst.
Lyckokurvan bruten – personer i medelåldern mår inte längre sämst
Bostadsmarknaden är svår och framtiden dyster. Deras skulder skenar medan arbetslösheten ökar. Det är kanske inte helt märkligt att dagens unga inte mår så bra.
Nu kan en ny studie, publicerad i tidskriften PLOS ONE, visa att unga världen över rapporterar högre nivåer av olycka än äldre.
Ekonomerna David Blanchflower, Alex Bryson och Xiaowei Xu har analyserat stora undersökningar från bland annat USA och Storbritannien och har på så sätt kunnat konstatera följande: sedan 2019 har ungas psykiska hälsa försämrats kraftigt.
Kan kopplas till arbetsmarknaden
I en separat studie från juli i år fann Blanchflower och Bryson att utvecklingen delvis kan kopplas till arbetsmarknaden.
Siffror från OECD visar att arbetslösheten bland unga låg på 11,2 procent i april 2025. Det är hela 7,1 procentenheter högre än för äldre personer.
Men även unga som har jobb mår sämre än tidigare.
“Förtvivlan har ökat mest bland unga amerikanska arbetare, särskilt bland de med lägst utbildning”, skriver forskarna.
Tidigare har ett jobb fungerat som ett skydd mot psykisk ohälsa. Men för unga har den effekten försvagats. Minskad arbetstillfredsställelse gör att även den som arbetar kan känna sig fast i osäkerhet och hopplöshet.
Unga i Sydeuropa går mot strömmen
Utvecklingen ser dock inte likadan ut överallt.
I ett arbetsdokument från juni i år visar Blanchflower och Bryson att livstillfredsställelsen bland unga i vissa sydeuropeiska länder faktiskt har ökat sedan 2015.
Enligt forskarna kan detta i stor utsträckning bero på att ungdomsarbetslösheten har minskat.
Läs även: Fyllt 43? Då är du redan passé. Dagens PS
Ekonomiska problem ökar risken
Resultaten får stöd av svensk forskning. En studie vid Lunds universitet visar att personer som har svårt att betala sina räkningar, saknar besparingar eller har osäkra anställningsförhållanden löper betydligt större risk att utveckla psykiska besvär.
Studien följde 2 795 personer i Skåne mellan 1999 och 2010. Bland dem som hade ekonomiska svårigheter utvecklade 32 procent psykiska problem under perioden. Det kan jämföras med 13 procent bland övriga.
”Ekonomisk utsatthet och skuldsättning ska ses som tydligt betydande riskfaktor för den psykiska hälsan i befolkningen”, säger Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet, till Forskning.se.
Generation Z startar längst ner
The Economist, som rapporterat om de internationella studierna, visar att varje generation har blivit mer olycklig i takt med att de åldrats.
Generation X (cirka 1965-1980) och millenniegenerationen (cirka 1981-1996) nådde sin mid-life malaise – en slags medelålderskris – tidigare än Baby Boomers (1946-1964)
Generation Z (1997-2012), som nu träder in i vuxenlivet, börjar på en rekordlåg nivå av välbefinnande.
“Det är inte otänkbart att om unga människor börjar så här dåligt, kan de må ännu sämre i medelåldern”, säger Alex Bryson.
Sociala medier inte hela förklaringen
Ofta lyfts sociala medier fram som en bov bakom ungas psykiska ohälsa. Men enligt forskarna räcker inte den förklaringen.
De mest noggranna studierna visar inget starkt samband mellan appanvändning och psykisk ohälsa över tid, skriver The Economist.
I stället pekar resultaten på att arbetsmarknaden spelar en viktig roll. I länder där ungdomsarbetslösheten sjunkit har också ungas livstillfredsställelse ökat medan länder med svagare jobbutveckling ser det motsatta mönstret.
Läs också: Medelålders och lycklig – så gör du. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
