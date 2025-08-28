Lyckokurvan bruten – personer i medelåldern mår inte längre sämst 

Bostadsmarknaden är svår och framtiden dyster. Deras skulder skenar medan arbetslösheten ökar. Det är kanske inte helt märkligt att dagens unga inte mår så bra.

Nu kan en ny studie, publicerad i tidskriften PLOS ONE, visa att unga världen över rapporterar högre nivåer av olycka än äldre.

Ekonomerna David Blanchflower, Alex Bryson och Xiaowei Xu har analyserat stora undersökningar från bland annat USA och Storbritannien och har på så sätt kunnat konstatera följande: sedan 2019 har ungas psykiska hälsa försämrats kraftigt.

Kan kopplas till arbetsmarknaden

I en separat studie från juli i år fann Blanchflower och Bryson att utvecklingen delvis kan kopplas till arbetsmarknaden.

Siffror från OECD visar att arbetslösheten bland unga låg på 11,2 procent i april 2025. Det är hela 7,1 procentenheter högre än för äldre personer.

Men även unga som har jobb mår sämre än tidigare.

“Förtvivlan har ökat mest bland unga amerikanska arbetare, särskilt bland de med lägst utbildning”, skriver forskarna.

Tidigare har ett jobb fungerat som ett skydd mot psykisk ohälsa. Men för unga har den effekten försvagats. Minskad arbetstillfredsställelse gör att även den som arbetar kan känna sig fast i osäkerhet och hopplöshet.