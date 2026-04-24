En rekordstor återbäring på hela 300 miljoner kronor ska nu pytsas ut i det lyckligt lottade länet i Sverige.
Lyckliga länet – får dela på 300 miljoner kronor
Det gäller nu att bida tiden för i slutet av november kommer pengaregnet, som Länsförsäkringar i Kalmar står bakom.
I onsdags klubbade LF Kalmars ordinarie årsstämma att den jättelika återbäringen ska komma kunderna till del, då dessa även är ägare till bolaget. Beslutet om återbäringen kommer efter ett starkt resultat.
300 miljoner som ett brev på posten
”Under stämman beslutades att 300 miljoner kommer ges tillbaka till sakförsäkringskunderna, det vill säga nästan varannan länsbo och cirka 20 000 företag”, framgår det i ett pressmeddelande.
Pengarna som nu ska delas ut är i praktiken en återbetalning av premien som kunderna betalar för vissa av sina sakförsäkringar och beräknas utifrån hur mycket var och en har betalta in för exempel sin bil- eller hemförsäkring.
Varannan Karlmarbo får återbäringen
110 kunder kan nu se fram mot det positiva tillskottet som avsatts för verksamhetsåren 2024 och 2025.
Strax innan överraskningen sitter på kontot får alla berörda ett brev med sin summa.
”Det känns mycket bra att vi kan ge tillbaka en rekordstor återbäring på 300 miljoner kronor till våra kunder i Kalmar län. Vi ser en fortsatt god tillväxt, lägre skadekostnader samt en effektiv operativ verksamhet, vilket är grunden för att kunna ge tillbaka vårt överskott”, säger Peter Lindvall, vd på LF Kalmar.
Försäkringsbolaget firar 185-årsjubileum
Försäkringsbolaget i länet firar också 185 år, det bildades 1840.
”Under alla dessa år har vi nu passerat över 1,1 miljarder i årliga sakförsäkringspremier, nästan 21 miljarder i affärsvolym inom bank samt över 300 miljoner kronor i löpande liv och pensionspremier. Vårt samlade kapital uppgår till cirka 7 miljarder kronor. Totalt ger vi service till över 127 000 kunder och ägare i hela Kalmar län”, säger Peter Lindvall.
Resultat för LF Kalmar (2024 inom parentes):
- Resultatet före skatt var 238 (404) miljoner kronor.
- Premieintäkten inklusive rabatter för sakförsäkringsaffären var 1 044 (964) miljoner kronor.
- Den totala skadekostnaden uppgick till 726 (632) miljoner kronor och fördelar sig på 32 535 (32 514) skador.
- Total balansomslutning var 7 297 (6 902) miljoner kronor
- Total affärsvolym för bank och liv var 20,9 (19,6) miljoner kronor.
