Lyckliga länet – får dela på 300 miljoner kronor

Varannan Karlmarbo får återbäringen

110 kunder kan nu se fram mot det positiva tillskottet som avsatts för verksamhetsåren 2024 och 2025.

Strax innan överraskningen sitter på kontot får alla berörda ett brev med sin summa.

”Det känns mycket bra att vi kan ge tillbaka en rekordstor återbäring på 300 miljoner kronor till våra kunder i Kalmar län. Vi ser en fortsatt god tillväxt, lägre skadekostnader samt en effektiv operativ verksamhet, vilket är grunden för att kunna ge tillbaka vårt överskott”, säger Peter Lindvall, vd på LF Kalmar.

Försäkringsbolaget firar 185-årsjubileum

Försäkringsbolaget i länet firar också 185 år, det bildades 1840.

”Under alla dessa år har vi nu passerat över 1,1 miljarder i årliga sakförsäkringspremier, nästan 21 miljarder i affärsvolym inom bank samt över 300 miljoner kronor i löpande liv och pensionspremier. Vårt samlade kapital uppgår till cirka 7 miljarder kronor. Totalt ger vi service till över 127 000 kunder och ägare i hela Kalmar län”, säger Peter Lindvall.

Resultat för LF Kalmar (2024 inom parentes):

Resultatet före skatt var 238 (404) miljoner kronor.

Premieintäkten inklusive rabatter för sakförsäkringsaffären var 1 044 (964) miljoner kronor.

Den totala skadekostnaden uppgick till 726 (632) miljoner kronor och fördelar sig på 32 535 (32 514) skador.

Total balansomslutning var 7 297 (6 902) miljoner kronor

Total affärsvolym för bank och liv var 20,9 (19,6) miljoner kronor.

