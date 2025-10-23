Lika lön? Då får du vänta till 2069

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Kvinnor tar större ansvar för familjen

Rapporten visar att sex av tio kvinnor med barn har anpassat sin jobbsituation – gått ner i arbetstid, bytt jobb eller tackat nej till karriärmöjligheter – för att få vardagen att fungera. Bland männen uppger 47 procent att de gjort samma sak.

Kvinnor tar också ut 69 procent av föräldradagarna och över 62 procent av VAB-dagarna. Männens andel, omkring 31 procent, har däremot stått stilla de senaste åren.

För en person med medianlön innebär skillnaden i arbetstid 3 000 kronor mindre i lön efter skatt varje månad och en pension som blir omkring 1 500 kronor lägre, menar Swedbank.

Slår mot pensionen

De ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män syns även långt senare i livet.

Enligt en rapport från Folksam och SCB från tidigare i år får svenska kvinnor i dag 80 procent av männens totala pension. Skillnaden har förvisso minskat något, men i så långsam takt att kvinnor födda på 1980-talet tidigast omkring år 2055 väntas bli den första generationen med lika hög pension som män.

“Med nuvarande minskningstakt av pensionsgapet blir kvinnor strax under 40 år sannolikt den första generationen med en total pension på samma nivå som män”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Enligt Folksam beror skillnaden främst på att kvinnor tjänar mindre, tar ut mer föräldraledighet och arbetar deltid i högre utsträckning – faktorer som också minskar inbetalningarna till pensionen.

”Jämställd ekonomi är bådas ansvar”

Swedbank menar att en mer jämställd ekonomi gynnar både individen och samhället i stort. Om föräldrar delade mer lika på ansvar för hem och familj, skulle inkomstskillnaderna minska.

“Ekonomisk jämställdhet handlar inte bara om kronor och ören, utan om frihet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Jämställd ekonomi är bådas ansvar och kan man inte dela lika vad gäller hem och familj bör det kompenseras ekonomiskt”, säger Anna Sandberg.

I vissa områden backar Sveriges jämställdhet. Det kan du läsa mer om här.