Larm: Kriminella drar in barn i penningtvätt

Enligt en ny undersökning utsätts minst ett barn i varje skolklass för den här typen påtryckningar från kriminella grupper. Rapporten visar att var tjugonde barn i åldern 9-17 år blivit kontaktade av en okänd person som vill ha hjälp med olagliga penningtransaktioner, exempelvis via Swish.

Kontakterna knyts ofta genom spel, sms och på sociala medier.

Barn faller för frestelsen

”För ett barn kan det här framstå som något harmlöst eller till och med spännande, ett snabbt sätt att tjäna pengar. Men i värsta fall kan det vara första steget in i brottslighet”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia som beställt undersökningen av Novus.

Nästan tre av tio barn vet inte att det kan vara olagligt att ta emot eller skicka vidare pengar åt någon annan, och tre av tio skulle avslöjar inte för en vuxen att de har blivit kontaktade i syfte att tvätta pengar.

”Det är särskilt allvarligt att barn kan begå brott utan att ens veta om det. Barn som blir utsatta är såklart offer för kriminella krafter men i lagens namn blir de också själva förövare. Därför är kunskap så viktigt. När den saknas kan barn och unga bli enkla måltavlor för kriminella”, säger Skandias privatekonom i pressmeddelandet.

