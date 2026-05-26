Enligt en ny rapport riskerar minst ett barn i varje skolklass i Sverige att lockas in i penningtvätt från kriminella nätverk.
Larm: Kriminella drar in barn i penningtvätt
Föräldrarna är ovetande om att deras barn kontaktas av kriminella som är på jakt efter ”målvakter” till penningtvätt. Barnen används för ta emot och före vinster från deras brottslighet vidare.
Enligt en ny undersökning utsätts minst ett barn i varje skolklass för den här typen påtryckningar från kriminella grupper. Rapporten visar att var tjugonde barn i åldern 9-17 år blivit kontaktade av en okänd person som vill ha hjälp med olagliga penningtransaktioner, exempelvis via Swish.
Kontakterna knyts ofta genom spel, sms och på sociala medier.
Barn faller för frestelsen
”För ett barn kan det här framstå som något harmlöst eller till och med spännande, ett snabbt sätt att tjäna pengar. Men i värsta fall kan det vara första steget in i brottslighet”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia som beställt undersökningen av Novus.
Nästan tre av tio barn vet inte att det kan vara olagligt att ta emot eller skicka vidare pengar åt någon annan, och tre av tio skulle avslöjar inte för en vuxen att de har blivit kontaktade i syfte att tvätta pengar.
”Det är särskilt allvarligt att barn kan begå brott utan att ens veta om det. Barn som blir utsatta är såklart offer för kriminella krafter men i lagens namn blir de också själva förövare. Därför är kunskap så viktigt. När den saknas kan barn och unga bli enkla måltavlor för kriminella”, säger Skandias privatekonom i pressmeddelandet.
Föräldrarna har dålig koll
Nästan alla föräldrar i undersökningen, hela 98 procent, uppger att de har koll på sitt barns ekonomi. Men mindre än hälften, 46 procent, går regelbundet igenom barnens transaktioner och endast 47 procent har pratat med sitt barn om riskerna.
Många avstår från att ta upp frågan eftersom de litar på att barnet har koll – trots att barnens svar visar motsatsen.
Undersökningen visar även att samtalet saknas i flera viktiga miljöer. Drygt fyra av tio barn uppger att deras föräldrar aldrig har pratat med dem om riskerna och mer än hälften säger att skolan aldrig tagit upp frågan. Många barn står alltså ensamma när dessa situationer dyker upp och kan få allvarliga konsekvenser.
Skydda barn från kriminella
Kravet höjs nu på att vuxna tar sitt ansvar, det gäller såväl skolan som föräldrar, idrottsföreningar och banker.
”Det handlar ytterst om att skydda barn från att utnyttjas av kriminella nätverk”.
I undersökning, som genomfördes 24 mars-13 april i år, intervjuades 716 barn mellan 9 och 17 år samt 1 020 föräldrar till barn i samma ålder.
