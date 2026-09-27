Kvinna – då tar din pension slut i dag

Nya förslaget: Full pension vid 60 – för vissa yrken

Att arbeta till 67 kan vara en sak bakom ett skrivbord. Det kan vara något helt annat på ett tak. Nu vill en politiker på andra sidan Atlanten låta människor med fysiskt krävande jobb få full pension sju år tidigare än andra. Lösningen? Ett poängsystem. I USA kan den som är född 1960 eller senare …