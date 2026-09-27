Kvinna – då tar din pension slut i dag
I dag den 27 september tar kvinnors pension slut för året, i alla fall bildligt talat.
Kvinnors genomsnittliga pension motsvarar endast 74 procent av männens, enligt en ny rapport från Handelsbanken. Pensionsgapet mellan de båda könen är 7 100 kronor per månad. En av förklaringarna till skillnaden är att kvinnor tar ut föräldraledighet i betydligt större utsträckning än män.
"För många kan det vara värdefullt att diskutera möjligheten till ett kompensationssparande för den som tagit större ansvar under åren då barnen är små. Det kan bidra till att minska effekterna på den framtida pensionen”, säger Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken, i ett pressmeddelande.