”Kostnaden slår mot alla elkunder” – elbolag larmar

Kritiken växer mot Svenska kraftnät efter att deras nya balansmarknad införts. Nu varnar elbolag och industrin för allvarliga konsekvenser, både för branschen och för elkunderna.

Missa inte: Oväntad rymdsignal förbryllar forskare – kom från fel håll. Dagens PS

Elnotan skjuter i höjden

Sedan det nya systemet infördes i mars har priserna för så kallad balansenergi rusat. Det handlar om den el som behövs för att hålla balansen i elnätet, vilket är en funktion som Svenska kraftnät ansvarar för.

Det nya systemet kräver att varje elområde balanserar sig självt, även om det saknar tillräckliga resurser. Det har lett till färre bud på marknaden och därmed högre priser vid obalans.

”Utvecklingen är ohållbar. När till exempel maxpriset på 10.000 euro per megawatt slår in så kan det kosta enskilda vindkraftsbolag lika mycket som stora delar av omsättningen en normal månad att vara i obalans bara under 15 minuter. Och radera ut flera månaders vinst”, säger Peter Zachrisson, vd för SR Energy.

Systemet kräver att elprognoser för varje 15-minutersperiod stämmer exakt, annars väntar kännbara obalanskostnader. Enligt Dagens industri riskerar det att slå ut både små elproducenter och påverka elpriserna för konsumenterna.