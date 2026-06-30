Kortmissen på semestern kan kosta dig pengar

Tänk på valutapåslaget

ANNONS

Men även den som väljer lokal valuta kan åka på kostnader. Många använder sitt vanliga bankkort utomlands av ren vana. Det kan bli en dyr rutin.

”Varje gång du blippar ditt vanliga bankkort utomlands lägger banken oftast på en osynlig avgift som kallas för valutapåslag”, förklarar Compricer.

Valutapåslaget tas ut när du betalar i en annan valuta än svenska kronor. Enligt Compricer ligger avgiften ofta på mellan 1,5 och 2 procent av köpesumman.

För den som vill slippa avgiften kan det därför vara värt att se över kortet före avresa. Det finns nämligen kort utan valutapåslag.

Ha inte bara ett kort

Ett annat råd är att ta med ett extra kort på resan.

”Då står du inte utan pengar om ett kort försvinner, spärras eller slutar fungera”, förklarar Länsförsäkringar.

Kort och betalningsmedel bör också förvaras på olika ställen, råder man.

Läs även: Därför släpper svenskarna inte plastkorten. Realtid

ANNONS

Kreditkort är inget frikort

Kreditkort eller faktura kan i vissa fall ge ett extra skydd om ett resebolag inte levererar eller inte betalar tillbaka pengar som du har rätt till. Då kan du ibland vända dig till kreditgivaren.

Men det betyder inte att krediten ska användas som semesterbudget.

”Kreditkorten kan ge ett extra skydd om resebolaget inte levererar eller inte betalar tillbaka pengar som du har rätt till. Men det är viktigt att använda krediten med eftertanke. Se till att du har möjlighet att betala fakturan när den kommer, annars kan räntor och avgifter göra semestern betydligt dyrare”, avslutar Westerberg.

Läs också: Nya vägskylten kan ge böter på 200 euro. E55