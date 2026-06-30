Sommarens semesterresa kan bli dyrare än planerat. Inte bara på grund av flygstrul, höga priser och oväntade utgifter – utan också på grund av hur du använder kortet utomlands.
Kortmissen på semestern kan kosta dig pengar
På senare tid har mycket blivit dyrare, så även utlandsresan.
För att hålla kostnaderna nere kan det vara värt att tänka över sitt betalkortsanvändande.
”Betalkortet är en viktig del av semesterkassan. Det handlar inte bara om att kunna betala på plats, utan om att ha kontroll, marginal och en plan om något strular”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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Ett knapptryck kan bli dyrt
En vanlig miss sker när du står vid kortterminalen eller bankomaten utomlands. Då får du ofta välja mellan att betala i svenska kronor eller i lokal valuta.
Rådet? Välj alltid lokal valuta.
”Välj lokal valuta när du betalar eller tar ut pengar utomlands. Det är en liten knapptryckning som kan spara pengar, särskilt om du gör många köp under resan”, säger Stefan Westerberg.
Anledningen är att det normalt är din egen bank som gör växlingen när du väljer lokal valuta. Väljer du svenska kronor kan det i stället vara butiken, restaurangen eller bankomaten som sätter kursen – och det kan bli dyrare.
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Tänk på valutapåslaget
Men även den som väljer lokal valuta kan åka på kostnader. Många använder sitt vanliga bankkort utomlands av ren vana. Det kan bli en dyr rutin.
”Varje gång du blippar ditt vanliga bankkort utomlands lägger banken oftast på en osynlig avgift som kallas för valutapåslag”, förklarar Compricer.
Valutapåslaget tas ut när du betalar i en annan valuta än svenska kronor. Enligt Compricer ligger avgiften ofta på mellan 1,5 och 2 procent av köpesumman.
För den som vill slippa avgiften kan det därför vara värt att se över kortet före avresa. Det finns nämligen kort utan valutapåslag.
Ha inte bara ett kort
Ett annat råd är att ta med ett extra kort på resan.
”Då står du inte utan pengar om ett kort försvinner, spärras eller slutar fungera”, förklarar Länsförsäkringar.
Kort och betalningsmedel bör också förvaras på olika ställen, råder man.
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Kreditkort är inget frikort
Kreditkort eller faktura kan i vissa fall ge ett extra skydd om ett resebolag inte levererar eller inte betalar tillbaka pengar som du har rätt till. Då kan du ibland vända dig till kreditgivaren.
Men det betyder inte att krediten ska användas som semesterbudget.
”Kreditkorten kan ge ett extra skydd om resebolaget inte levererar eller inte betalar tillbaka pengar som du har rätt till. Men det är viktigt att använda krediten med eftertanke. Se till att du har möjlighet att betala fakturan när den kommer, annars kan räntor och avgifter göra semestern betydligt dyrare”, avslutar Westerberg.
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