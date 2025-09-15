Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Ha koll på tjänstepensionen

Många svenskar – ofta på grund av okunskap – låter sina tjänstepensionspengar ligga kvar i en traditionell försäkring.

Det är där tjänstepensionen hamnar om man inte gör något val. Men att låta pengarna ligga i en traditionell försäkring kan innebära för låg risk om pensionen ligger långt fram i tiden.

Bratt råder därför den som har många år kvar att välja en fondförsäkring med aktiefonder för att öka chansen till avkastning.

Placeringar och avgifter

För den som saknar kollektivavtal är det extra viktigt att själv ta reda på var tjänstepensionen finns, vilka avgifter som gäller och om den går att flytta till en aktör med bättre villkor.

Bratt lyfter också fram vikten av låga fondavgifter: ”Indexfonder, som är billiga och som passivt följer en aktiemarknads utveckling, passar de allra flesta pensionssparare”.

Utnyttja upphandlingar och välj rätt bolag

Inom kollektivavtal pressas avgifterna regelbundet genom upphandlingar, vilket gör att det kan löna sig att flytta pensionen till de upphandlade alternativen.

Samtidigt är det viktigt att välja ett pensionsbolag med god ekonomi. Bratt tipsar om att kontrollera konsolideringsgrad och solvens, eftersom det minskar risken för sänkt återbäring.

Återbetalningsskydd – ja eller nej?

Återbetalningsskydd kan ge trygghet för familjen, men innebär lägre pension för dig. Har man vuxna barn med egen ekonomi kan det vara klokt att ta bort skyddet. För småbarnsföräldrar eller makar som är beroende av inkomsten kan det dock vara en viktig trygghet.

Privat sparande behövs

Färre pensionärer klarar sig ekonomiskt, inte minst då allmän pension och tjänstepension inte alltid räcker.

Därför rekommenderar Bratt ett eget sparande i ISK eller kapitalförsäkring. Tack vare ränta-på-ränta-effekten kan även små summor växa till betydande belopp över tid.

Hon menar att även under själva uttagstiden kan det vara klokt att ha en del av pengarna placerade i aktiefonder.

Löneväxling för höginkomsttagare

Att byta lön mot pensionsavsättning kan löna sig, men bara om man tjänar över 54 000 kronor i månaden.

Faktum är att en uträkning från pensionsekonomen Trifa Chireh visar att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK, vilket kan ge tusenlappar mer per månad.

Tjänar man under brytpunkten kan dock den allmänna pensionen påverkas negativt. Bratt rekommenderar därför att räkna noga innan man bestämmer sig.

Medvetna val i premiepensionen

När det gäller premiepensionen pekar Bratt på vikten av riskspridning och låga avgifter.

”Icke-valsalternativet AP7Såfa är ett bra val. Vill du välja fonder själv så gör medvetna val med god riskspridning, som globalfonder, till lågt pris”, skriver hon.