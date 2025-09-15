När det gäller framtiden lönar det sig att agera i tid, menar sparekonomen Frida Bratt.
Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension
Mest läst i kategorin
Svenskarna får betala mer för kaffet
Kaffet står inför en ny prisvändning efter sommarens lugn. Vad som ligger bakom märks nu både internationellt och här hemma i Sverige. Efter en tid av sjunkande priser vänder trenden. På den amerikanska marknaden har kaffepriserna rusat uppåt, och nu börjar effekten märkas även i Sverige. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas …
Ny spartrend: Tvingar fram en förmögenhet
Att göra en budget brukar handla om att räkna upp utgifterna för att sedan hoppas att det blir något över till sparande. Men nu sprids en strategi som vänder på processen. Spartrenderna är många och sprids inte sällan på sociala medier. Vi har den nygamla budgetmetoden ”cash stuffing”, där man tar ut sin lön i …
Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i
Att köpa bostad handlar om både kvadratmeterpris och livskvalitet. Det konstaterar Jotex som i en ny ranking tagit reda på var i Sverige man kan kombinera rimliga kostnader med parker, kaféer och ett trivsamt stadsliv. “Man borde verkligen passa på att köpa nu”, konstaterade mäklaren Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling häromveckan. Räntorna är tillbaka på …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor
Arbetsmarknaden är tuff – inte minst för den som är äldre. För Jonas blev det en kamp som slutade i ofrivillig pension. Och han är långt ifrån ensam. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. Som 57-åring …
Medan vissa tvingas gå i pension långt innan pensionsåldern, väljer andra att jobba längre.
Men oavsett när man väljer – eller inte väljer – att gå i pension, finns det saker man kan göra för att pensionstiden ska bli så bra som möjligt.
E55 har listat elva smarta pensionstips från Nordnets Frida Bratt.
Börja tidigt – alla år räknas
Det är viktigt att vi jobbar längre upp i åren, sägs det. Men minst lika viktigt är det att vi börjar arbeta tidigare.
Enligt Bratt väntar många unga för länge med att komma ut i arbetslivet.
“Som det ser ut nu kommer många unga ut på arbetsmarknaden när de börjar närma sig 30-årsåldern. Det är sent”, skriver Bratt i ett blogginlägg.
“Eftersom alla år numera räknas, så spelar antalet år också stor roll”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Ha koll på tjänstepensionen
Många svenskar – ofta på grund av okunskap – låter sina tjänstepensionspengar ligga kvar i en traditionell försäkring.
Det är där tjänstepensionen hamnar om man inte gör något val. Men att låta pengarna ligga i en traditionell försäkring kan innebära för låg risk om pensionen ligger långt fram i tiden.
Bratt råder därför den som har många år kvar att välja en fondförsäkring med aktiefonder för att öka chansen till avkastning.
Placeringar och avgifter
För den som saknar kollektivavtal är det extra viktigt att själv ta reda på var tjänstepensionen finns, vilka avgifter som gäller och om den går att flytta till en aktör med bättre villkor.
Bratt lyfter också fram vikten av låga fondavgifter: ”Indexfonder, som är billiga och som passivt följer en aktiemarknads utveckling, passar de allra flesta pensionssparare”.
Utnyttja upphandlingar och välj rätt bolag
Inom kollektivavtal pressas avgifterna regelbundet genom upphandlingar, vilket gör att det kan löna sig att flytta pensionen till de upphandlade alternativen.
Samtidigt är det viktigt att välja ett pensionsbolag med god ekonomi. Bratt tipsar om att kontrollera konsolideringsgrad och solvens, eftersom det minskar risken för sänkt återbäring.
Återbetalningsskydd – ja eller nej?
Återbetalningsskydd kan ge trygghet för familjen, men innebär lägre pension för dig. Har man vuxna barn med egen ekonomi kan det vara klokt att ta bort skyddet. För småbarnsföräldrar eller makar som är beroende av inkomsten kan det dock vara en viktig trygghet.
Privat sparande behövs
Färre pensionärer klarar sig ekonomiskt, inte minst då allmän pension och tjänstepension inte alltid räcker.
Därför rekommenderar Bratt ett eget sparande i ISK eller kapitalförsäkring. Tack vare ränta-på-ränta-effekten kan även små summor växa till betydande belopp över tid.
Hon menar att även under själva uttagstiden kan det vara klokt att ha en del av pengarna placerade i aktiefonder.
Löneväxling för höginkomsttagare
Att byta lön mot pensionsavsättning kan löna sig, men bara om man tjänar över 54 000 kronor i månaden.
Faktum är att en uträkning från pensionsekonomen Trifa Chireh visar att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK, vilket kan ge tusenlappar mer per månad.
Tjänar man under brytpunkten kan dock den allmänna pensionen påverkas negativt. Bratt rekommenderar därför att räkna noga innan man bestämmer sig.
Medvetna val i premiepensionen
När det gäller premiepensionen pekar Bratt på vikten av riskspridning och låga avgifter.
”Icke-valsalternativet AP7Såfa är ett bra val. Vill du välja fonder själv så gör medvetna val med god riskspridning, som globalfonder, till lågt pris”, skriver hon.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Så drabbas flickor av tidiga betyg
Tidigare betyg i skolan kan påverka barns psykiska hälsa negativt, enligt en ny studie från Lund. Framför allt kan flickor drabbas. Den psykiska ohälsan bland unga är ett folkhälsoproblem som hela tiden växer. Samtidigt pågår en utveckling mot mer bedömning och betygssättning i skolan, både i Sverige och internationellt. Nu konstaterar forskare vid Lunds universitet …
Motgångarna staplas på hög i världens tillväxtmotor
Kina har länge varit en av de stora motorerna bakom världens tillväxt. Men 2025 ser ut att bli ett rejält hack i kurvan trots stimulanser. Med en återkommande tillväxt på över 5 procent och fortsatt höga ambitioner är det rimligt att beskriva världens näst största ekonomi som en tillväxtmotor. Men motorn har definitivt börjat hacka. …
Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner
Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall. Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också …
Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt
Efter den förväntade räntesänkningen från Federal Reserve räknar tunga strateger med att investerarna på Wall Street byter fokus. Bloomberg berättar att strateger från Morgan Stanley, JPMorgan Chase och Oppenheimer utgår från en mer ”försiktig ton” på marknaden när investerare riktar in sig på en eventuell avmattning i ekonomin. Att den amerikanska centralbanken Fed ska sänka …
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"
Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen. Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”. Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen …