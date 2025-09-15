Dagens PS
Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension

Pension
Vill man kunna njuta av en god pension finns det många knep att ta till (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

När det gäller framtiden lönar det sig att agera i tid, menar sparekonomen Frida Bratt. 

Medan vissa tvingas gå i pension långt innan pensionsåldern, väljer andra att jobba längre

Men oavsett när man väljer – eller inte väljer – att gå i pension, finns det saker man kan göra för att pensionstiden ska bli så bra som möjligt. 

E55 har listat elva smarta pensionstips från Nordnets Frida Bratt. 

Börja tidigt – alla år räknas

Det är viktigt att vi jobbar längre upp i åren, sägs det. Men minst lika viktigt är det att vi börjar arbeta tidigare

Enligt Bratt väntar många unga för länge med att komma ut i arbetslivet.

“Som det ser ut nu kommer många unga ut på arbetsmarknaden när de börjar närma sig 30-årsåldern. Det är sent”, skriver Bratt i ett blogginlägg

“Eftersom alla år numera räknas, så spelar antalet år också stor roll”. 

Ha koll på tjänstepensionen

Många svenskar – ofta på grund av okunskap – låter sina tjänstepensionspengar ligga kvar i en traditionell försäkring

Det är där tjänstepensionen hamnar om man inte gör något val. Men att låta pengarna ligga i en traditionell försäkring kan innebära för låg risk om pensionen ligger långt fram i tiden. 

Bratt råder därför den som har många år kvar att välja en fondförsäkring med aktiefonder för att öka chansen till avkastning.

Placeringar och avgifter

För den som saknar kollektivavtal är det extra viktigt att själv ta reda på var tjänstepensionen finns, vilka avgifter som gäller och om den går att flytta till en aktör med bättre villkor. 

Bratt lyfter också fram vikten av låga fondavgifter: ”Indexfonder, som är billiga och som passivt följer en aktiemarknads utveckling, passar de allra flesta pensionssparare”. 

Utnyttja upphandlingar och välj rätt bolag

Inom kollektivavtal pressas avgifterna regelbundet genom upphandlingar, vilket gör att det kan löna sig att flytta pensionen till de upphandlade alternativen.  

Samtidigt är det viktigt att välja ett pensionsbolag med god ekonomi. Bratt tipsar om att kontrollera konsolideringsgrad och solvens, eftersom det minskar risken för sänkt återbäring.

Återbetalningsskydd – ja eller nej?

Återbetalningsskydd kan ge trygghet för familjen, men innebär lägre pension för dig. Har man vuxna barn med egen ekonomi kan det vara klokt att ta bort skyddet. För småbarnsföräldrar eller makar som är beroende av inkomsten kan det dock vara en viktig trygghet.

Privat sparande behövs

Färre pensionärer klarar sig ekonomiskt, inte minst då allmän pension och tjänstepension inte alltid räcker. 

Därför rekommenderar Bratt ett eget sparande i ISK eller kapitalförsäkring. Tack vare ränta-på-ränta-effekten kan även små summor växa till betydande belopp över tid.

Hon menar att även under själva uttagstiden kan det vara klokt att ha en del av pengarna placerade i aktiefonder.

Pension: Många pensionärer klarar sig inte på sina inkomster
Många pensionärer klarar sig inte på sin pension (Foto: Fredrik Persson/TT)

Löneväxling för höginkomsttagare

Att byta lön mot pensionsavsättning kan löna sig, men bara om man tjänar över 54 000 kronor i månaden. 

Faktum är att en uträkning från pensionsekonomen Trifa Chireh visar att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK, vilket kan ge tusenlappar mer per månad. 

Tjänar man under brytpunkten kan dock den allmänna pensionen påverkas negativt. Bratt rekommenderar därför att räkna noga innan man bestämmer sig.

Medvetna val i premiepensionen

När det gäller premiepensionen pekar Bratt på vikten av riskspridning och låga avgifter. 

”Icke-valsalternativet AP7Såfa är ett bra val. Vill du välja fonder själv så gör medvetna val med god riskspridning, som globalfonder, till lågt pris”, skriver hon.

Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

