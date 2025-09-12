Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor 

Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen.

Som 57-åring började han söka nya chefsroller. Men trots att han skickade in 150 ansökningar under fyra års tid fick han inget jobb.

”Efter att ha sökt 150 jobb under fyra års tid gav jag upp”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.

I sju fall kom han vidare till intervju, men fick då ofta höra att han var ”överkvalificerad” eller att han saknade säljerfarenhet.

Miljoner i förlust

Till slut tvingades Jonas gå i förtidspension vid 60 års ålder. Beslutet har kostat honom dyrt.

“Genom att tvingas gå i pension när jag var 60 år och fem månader har jag enligt mina beräkningar förlorat runt 6 miljoner kronor, i lön och pensionsavsättningar, jämfört med om jag hade jobbat till 64 år”, konstaterar han.

”Att vara arbetssökande under lång tid blev både ekonomiskt och psykiskt påfrestande. Jag hade mycket kvar att ge näringslivet”, säger han.