Arbetsmarknaden är tuff – inte minst för den som är äldre. För Jonas blev det en kamp som slutade i ofrivillig pension. Och han är långt ifrån ensam.
Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor
Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen.
Som 57-åring började han söka nya chefsroller. Men trots att han skickade in 150 ansökningar under fyra års tid fick han inget jobb.
”Efter att ha sökt 150 jobb under fyra års tid gav jag upp”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.
I sju fall kom han vidare till intervju, men fick då ofta höra att han var ”överkvalificerad” eller att han saknade säljerfarenhet.
Miljoner i förlust
Till slut tvingades Jonas gå i förtidspension vid 60 års ålder. Beslutet har kostat honom dyrt.
“Genom att tvingas gå i pension när jag var 60 år och fem månader har jag enligt mina beräkningar förlorat runt 6 miljoner kronor, i lön och pensionsavsättningar, jämfört med om jag hade jobbat till 64 år”, konstaterar han.
”Att vara arbetssökande under lång tid blev både ekonomiskt och psykiskt påfrestande. Jag hade mycket kvar att ge näringslivet”, säger han.
Tusentals tvingas gå i pension
Jonas erfarenheter lyfts i DN i samband med den senaste debatten om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Frågan fick ny fart när SJ:s ordförande Kenneth Bengtsson nyligen motiverade vd-skiftet på bolaget med Monica Lingegårds ålder.
Men problemet är långt ifrån nytt.
En rapport från pensionsbolaget SPP visar att tusentals äldre svenskar tvingas lämna arbetslivet flera år i förtid – ofta mot sin vilja. Enligt analysen riskerar omkring 7 400 personer över 60 år att pensioneras i förtid redan 2027, trots att många egentligen vill fortsätta arbeta.
Och det kan bli dyrt.
SPP uppskattar samhällskostnaden till drygt 11 miljarder kronor om året.
Arbetslös vid 63 – dyr nota för pensionen
Även för individen blir skillnaden i livsinkomst noterbar.
En privatanställd tjänsteman med 40 000 kronor i månadslön som blir av med jobbet vid 63 års ålder och inte lyckas hitta nytt arbete innan 65 får 21 900 kronor i pension.
Om samma person istället hade jobbat kvar till 65 hade pensionen hamnat på 24 200 kronor i månaden. Skillnaden: 2 300 kronor – livet ut.
”Arbetslöshet sent i karriären är ett dubbelt bakslag. Dels förlorar du inkomsten här och nu, dels riskerar du att urholka pensionen för resten av livet”, har Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, tidigare sagt i en intervju med E55.
“Har inte råd att slösa bort erfarenhet”
Rapporten från SPP visar att andelen äldre som går i pension på grund av arbetslöshet ökat kraftigt. Samtidigt väljer allt färre som har ett jobb att pensionera sig tidigt.
“Vår syn på ålder i Sverige är problematisk, vi måste förändra normen”, konstaterar Shoka Åhrman, sparekonom på SPP. Hon tillägger:
“Sverige har byggt sin välfärd på högt arbetskraftsdeltagande. Vi har inte råd att slösa bort erfarenhet – särskilt inte nu”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
