Kampen om att vara ”ledande” – auktionshusen anmäler varandra

Reklamen är vilseledande

Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON, ställer sig på Stockholms Auktionsverks sida och anser att reklamen är vilseledande, uppger Di.

”Vi respekterar Reklamombudsmannens beslut, även om vi har en annan uppfattning i sak. Vi anser inte att kommunikationen har varit vilseledande, vilket vi också framfört i vårt bemötande. Som vi skriver har delar av kommunikationen som berörs även fasats ut redan”, uppger Bukowskis presschef Linus Stridfelt.

Stockholms Auktionsverk fälldes själva

Det intressanta i konflikten är att Bukowskis har gjort precis samma sak mot Stockholms Auktionsverk för snart två år sedan – sedan Stockholms Auktionsverk hade hävdat att man var just det ledande auktionshuset – och därmed själva fälldes av Reklamombudsmannen för vilseledande reklam efter en anmälan.



Dan Panas, presschef på Stockholms Auktionsverk uppger i samband med den senaste anmälan att alla i branschen måste rätta sig efter samma regler.

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”Det vinner både branschen och kunderna på.”

Det är dock fortfarande oklart hur han ställer sig till beskrivningen för två år sedan.

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