Att skriva ”ledande” auktionshus i beskrivningen är inget men gör utan konsekvenser. Det har både Stockholms Auktionsverk och Bukowskis fått erfara – sedan båda auktionshusen har anmält varandra för vilseledande reklam.
Kampen om att vara ”ledande” – auktionshusen anmäler varandra
Bukowskis har marknadsfört sig som ”Nordens ledande auktionshus” och hävdat att man har de högsta slutpriserna i Norden. Nu underkänns reklamen. Bakom anmälan står konkurrenten Stockholms Auktionsverk – mitt i kampen om den lukrativa marknaden för konst och design.
”Ledande” är ett känsligt ord
Stockholms Auktionsverk hävdar att reklamen är vilseledande för vad är egentligen ”ledande” när det kommer till just auktionshus?
Bland annat har Bukowskis hävdat en ”marknadsledande position i Norden inom Fine Art”. Företaget har också använt formuleringen ”överlägset flest miljonnoteringar”.
Reklamen är vilseledande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON, ställer sig på Stockholms Auktionsverks sida och anser att reklamen är vilseledande, uppger Di.
”Vi respekterar Reklamombudsmannens beslut, även om vi har en annan uppfattning i sak. Vi anser inte att kommunikationen har varit vilseledande, vilket vi också framfört i vårt bemötande. Som vi skriver har delar av kommunikationen som berörs även fasats ut redan”, uppger Bukowskis presschef Linus Stridfelt.
Stockholms Auktionsverk fälldes själva
Det intressanta i konflikten är att Bukowskis har gjort precis samma sak mot Stockholms Auktionsverk för snart två år sedan – sedan Stockholms Auktionsverk hade hävdat att man var just det ledande auktionshuset – och därmed själva fälldes av Reklamombudsmannen för vilseledande reklam efter en anmälan.
Dan Panas, presschef på Stockholms Auktionsverk uppger i samband med den senaste anmälan att alla i branschen måste rätta sig efter samma regler.
”Det vinner både branschen och kunderna på.”
Det är dock fortfarande oklart hur han ställer sig till beskrivningen för två år sedan.
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