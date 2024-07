Utan jobb och plugg – fler unga drabbas av trenden

Jobb

Fejkjobben blir allt fler – så skyddar du dig

Under förra året ökade falska jobberbjudanden dramatiskt. Och de har inte minskat under året. Här är några viktiga saker du måste kolla upp när det där fantastiska erbjudandet kommer. Enligt CNBC ökade antalet fejkjobben – alltså bluffutskick om jobb – med 118 procent globalt under förra året. Tjuvarna uppträder oftast som rekryterare eller personer på …