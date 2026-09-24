Fick inte nyckel till toaletten – får 230 000 i ersättning

Hösten 2023 konstaterades att hon hade diskbråck och att arbetsgivaren behövde göra anpassningar, i form av en genomgång av arbetsplatsen för att byta ut hennes stol samt tillgång till en toalett som låg närmare, med anledning av hennes inkontinens. Hon skulle också undvika tunga lyft och längre perioder stående.

Men anpassningarna drog ut på tiden.

Fick ingen nyckel

Arbetsplatsbedömningen genomfördes först i maj 2024, då en ergonomisk stol köptes in. Även toalettfrågan blev ett stort problem, rapporterar The Independent.

Pets at Home uppgav i domstol att Bonciog redan hade fått tillåtelse att använda toaletten på bottenplanet. Problemet var att hon inte hade informerats om att hon kunde få en nyckelbricka som gav henne tillgång till den.

Det innebar att den anpassning som arbetsgivaren hade beslutat om i praktiken inte nådde fram till henne.

”Ingen har gett mig en ordentlig stol eller en bricka till närmaste toalett. Bryr sig någon?”, skrev Bonciog i ett mejl till cheferna.