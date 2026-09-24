”Bryr sig någon?” skrev hon till cheferna efter månader av trappor till toaletten, ryggsmärta och oro för att kissa på sig inför kollegorna. Nu får hon 230 000 kronor.
Fick inte nyckel till toaletten – får 230 000 i ersättning
Mihaela Bonciog arbetade på ett lager hos den brittiska detaljhandelskedjan Pets at Home sedan 2016. I februari 2021 fick hon problem med ryggen efter ett tungt lyft, ett problem som fortsatte under flera år.
Hösten 2023 konstaterades att hon hade diskbråck och att arbetsgivaren behövde göra anpassningar, i form av en genomgång av arbetsplatsen för att byta ut hennes stol samt tillgång till en toalett som låg närmare, med anledning av hennes inkontinens. Hon skulle också undvika tunga lyft och längre perioder stående.
Men anpassningarna drog ut på tiden.
Fick ingen nyckel
Arbetsplatsbedömningen genomfördes först i maj 2024, då en ergonomisk stol köptes in. Även toalettfrågan blev ett stort problem, rapporterar The Independent.
Pets at Home uppgav i domstol att Bonciog redan hade fått tillåtelse att använda toaletten på bottenplanet. Problemet var att hon inte hade informerats om att hon kunde få en nyckelbricka som gav henne tillgång till den.
Det innebar att den anpassning som arbetsgivaren hade beslutat om i praktiken inte nådde fram till henne.
”Ingen har gett mig en ordentlig stol eller en bricka till närmaste toalett. Bryr sig någon?”, skrev Bonciog i ett mejl till cheferna.
Oro att kissa på sig
Domaren Andrea Booth gick på Bonciogs linje och konstaterade att Pets at Home hade identifierat behovet av en närmare toalett redan i november 2023, men att informationen inte nådde Bonciog förrän i maj året därpå.
Domstolen lyfte särskilt fram den oro som situationen skapade. Bonciog hade beskrivit hur hon riskerade att råka ut för en olycka inför sina kollegor och hur den risken ledde till både skam och ångest.
I domstolshandlingarna beskrivs hur hon behövde gå två våningar ner och en våning upp igen för att nå toaletten. Enligt domaren hade risken för förödmjukelse på grund av inkontinensen stor betydelse för henne.
Nu får Bonciog 18 277 pund i kompensation, motsvarande omkring 230 000 kronor.
Alla hennes krav gick dock inte igenom. Hennes övriga påståenden om diskriminering på grund av funktionsnedsättning och utebliven semesterersättning avslogs.
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