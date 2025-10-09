Dags att höja lönen? Gör inte det här misstaget 

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Ett bra stöd – men inte hela sanningen

AI kan enligt Pillow vara ett bra verktyg, särskilt för personer i början av karriären, eftersom det ger en utgångspunkt för vilken lön man kan begära. Men hon varnar för att ta resultaten som absoluta sanningar.

”Yrkesverksamma bör inte betrakta AI-genererad löneinformation som den absoluta sanningen”, säger hon och betonar vikten av att dubbelkolla uppgifterna.

Payscale-rapporten visar att 63 procent av arbetsgivarna under det senaste året har märkt en ökning av anställda som baserar sina löneanspråk på felaktig eller obekräftad data.

Att komma till förhandlingen med missvisande siffror kan leda till att löneförväntningarna inte ”faktiskt stämmer överens med verkligheten i det företaget”, säger Pillow – vilket i sin tur kan skapa onödig besvikelse.

“För generella frågor ger dåliga svar”

Det största misstaget människor gör när de använder AI för att ta reda på lönenivåer är, enligt Pillow, att de skriver för vaga frågor.

”Om din fråga inte är tillräckligt specifik – till exempel när det gäller plats, företag, storlek eller en viss bransch – kommer du att få ett svar som kanske inte riktigt är förankrat i verkligheten”, säger hon.

En bra fråga bör därför innehålla plats, företagets storlek, erfarenhetsnivå, bransch, bonusar och förmåner.

Hon ger ett exempel: i stället för att bara fråga “Vad tjänar en dataanalytiker?” bör man fråga något i stil med:

”Vad är det genomsnittliga lönespannet för en dataanalytiker inom marknadsföring i (stad), på ett privat företag med 100 anställda i en reklambyrå? Rollen kräver fem års erfarenhet”.

Gör din research

Pillow påminner om att även den mest genomtänkta prompten inte garanterar ett exakt svar. Därför bör man alltid jämföra resultaten med etablerade källor.

”Det är inte det slutgiltiga svaret”, säger hon. ”Du måste fortfarande göra din hemläxa”.

Kan minska nervositeten

Trots varningarna ser Pillow också en positiv sida. Hon menar att AI kan vara ett stöd för den som känner sig nervös inför en löneförhandling.

Tekniken kan hjälpa till att förbereda argument, få dig att bättre förstå marknaden och känna dig tryggare i samtalet.

”Ju mer eftertänksam du är kring det, desto lättare blir samtalet du ska ha med en rekryterare eller chef”, säger hon.

Så kan du använda AI i löneförhandlingen

I slutändan kan dock AI hjälpa dig inför löneförhandlingen. Det har Nolan Church, fd rekryterare på Google, tidigare förklarat för CNBC.

För den som använder tekniken på rätt sätt kan AI bli en riktig vapendragare, menar han.

Du kan till exempel be verktyget uppskatta lönen för din roll i din stad. Formulera din fråga så detaljerat som möjligt – inkludera företagets namn, plats och din erfarenhetsnivå – och be om ett realistiskt intervall baserat på ditt marknadsvärde. Kombinera sedan svaret med information från kollegor och branschdata, så har du en stabil grund inför förhandlingen.

Du kan också öva. Genom att använda ChatGPT:s röstfunktion kan du simulera en löneförhandling med en rekryterare. Be AI:n agera motpart och ge dig feedback efteråt. Det låter dig vässa argumenten och bygga självförtroende.

Sugen på fler tips inför löneförhandlingen? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.