Efter flera år av stora hyreshöjningar är svenska hyresgäster knappast bortskämda. Ändå är ökningarna blygsamma här jämfört med i flera andra EU-länder. I två av dem har hyrorna stigit med över 40 procent på ett år, men förklaringarna till uppgången går isär.
Hyrorna har stigit över 40 procent – här är ökningen störst
Under 2025 höjdes svenska hyror med i genomsnitt 4,6 procent, visar siffror från SCB. Året före var ökningen 5 procent – den största sedan 1993. En trerummare kostade i genomsnitt 9 118 kronor i månaden under 2025.
De svenska höjningarna är ändå långt ifrån Europas största.
I Rumänien steg hyrorna med 43,5 procent mellan andra kvartalet 2025 och samma kvartal 2026. Kroatien låg strax efter, med 40,1 procent, enligt statistik från Eurostat.
Sverige låg på 3,5 procent i samma jämförelse, något över EU-snittet på 3 procent.
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Forskaren köper inte förklaringen
Rumänien och Kroatien ligger långt före övriga EU-länder. Slovenien kommer på tredje plats med en ökning på 10 procent, medan hyrorna i Finland stod stilla.
Inte heller den allmänna inflationen räcker som förklaring. När den räknas bort steg hyrorna fortfarande med över 30 procent i både Rumänien och Kroatien.
Rumänska myndigheter pekar på höjda hyror i bostäder som tillhör staten eller lokala förvaltningar. Adriana M. Soaita, forskare vid University of Glasgow, är inte övertygad.
Hon säger till Euronews att den offentliga hyressektorn är för liten och hyrorna för låga för att ens en tredubbling skulle få någon större effekt på genomsnittet. Som möjlig förklaring lyfter hon i stället nybyggda eller totalrenoverade bostäder som kommer in på marknaden.
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Dyrare att hitta något nytt
För den som letar efter en hyresbostad är konkurrensen ytterligare ett problem.
Emma Rosser, forskningschef på fastighetsrådgivaren JLL, säger till Euronews att många konkurrerar om få hyresbostäder i Europas städer. Det driver upp hyrorna när nya kontrakt tecknas, med större ökningar än vad de breda Eurostat-siffrorna visar.
Även dyrare bolån har bidragit till trycket på hyresmarknaden. När lånekostnaderna steg kraftigt 2022 fick fler förstagångsköpare söka sig till privata hyresbostäder, enligt Nóra Teller, forskare vid Metropolitan Research Institute i Budapest.
Hon pekar också på att allt fler investerare behandlar bostäder som finansiella tillgångar, vilket bidrar till högre priser.
Så mycket steg hyrorna i Europa
Förändring mellan andra kvartalet 2025 och andra kvartalet 2026:
- Turkiet: 49,6 procent
- Rumänien: 43,5 procent
- Kroatien: 40,1 procent
- Serbien: 12,5 procent
- Slovenien: 10 procent
- Bulgarien: 9,9 procent
- Nordmakedonien: 9,2 procent
- Island: 8,6 procent
- Grekland: 7,5 procent
- Tjeckien: 6,2 procent
- Albanien: 6 procent
- Slovakien: 5,3 procent
- Litauen: 5,3 procent
- Portugal: 5,2 procent
- Österrike: 5 procent
- Nederländerna: 4,9 procent
- Irland: 4,9 procent
- Montenegro: 4,8 procent
- Lettland: 4,5 procent
- Cypern: 4,3 procent
- Polen: 4,2 procent
- Ungern: 4,2 procent
- Norge: 3,7 procent
- Sverige: 3,5 procent
- Italien: 3,5 procent
- Georgien: 3,5 procent
- Belgien: 3,4 procent
- Malta: 3,1 procent
- Danmark: 2,7 procent
- Spanien: 2,5 procent
- Tyskland: 2,1 procent
- Estland: 1,9 procent
- Frankrike: 1,6 procent
- Schweiz: 1,5 procent
- Luxemburg: 1,3 procent
- Finland: 0 procent
EU-snittet: 3 procent.
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