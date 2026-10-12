Hyrorna har stigit över 40 procent – här är ökningen störst

De svenska höjningarna är ändå långt ifrån Europas största.

I Rumänien steg hyrorna med 43,5 procent mellan andra kvartalet 2025 och samma kvartal 2026. Kroatien låg strax efter, med 40,1 procent, enligt statistik från Eurostat.

Sverige låg på 3,5 procent i samma jämförelse, något över EU-snittet på 3 procent.

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Forskaren köper inte förklaringen

Rumänien och Kroatien ligger långt före övriga EU-länder. Slovenien kommer på tredje plats med en ökning på 10 procent, medan hyrorna i Finland stod stilla.

Inte heller den allmänna inflationen räcker som förklaring. När den räknas bort steg hyrorna fortfarande med över 30 procent i både Rumänien och Kroatien.

Rumänska myndigheter pekar på höjda hyror i bostäder som tillhör staten eller lokala förvaltningar. Adriana M. Soaita, forskare vid University of Glasgow, är inte övertygad.

Hon säger till Euronews att den offentliga hyressektorn är för liten och hyrorna för låga för att ens en tredubbling skulle få någon större effekt på genomsnittet. Som möjlig förklaring lyfter hon i stället nybyggda eller totalrenoverade bostäder som kommer in på marknaden.

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