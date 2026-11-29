Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

”Vi har ett samarbete med ungefär 80 procent av de stora tjänstepensionsbolagen som gör att vi får den informationen automatiskt. Men får man utbetalningar från något av de mindre bolagen så måste man rapportera höjningen själv”, säger Sabina Masic, enhetschef på Pensionsmyndigheten, till Aftonbladet.

Vid årsskiftet höjs inkomstpensionen med 2,2 procent och garantipensionen med 0,7 procent. Många förmånsbestämda tjänstepensioner höjs med drygt 1,1 procent.

Närmare 300 000 svenska pensionärer får i dag bostadstillägg, i genomsnitt drygt 3 700 kronor i månaden. Eftersom tilläggets storlek bland annat beror på pensionärens inkomster kan även en mindre pensionshöjning påverka beloppet.

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Straffavgiften kan bli högre än återkravet

Sedan den 1 juli i år riskerar pensionärer som får för mycket bostadstillägg till följd av en utebliven anmälan att behöva betala en sanktionsavgift utöver återkravet.

Enligt regeringen ligger avgiften på 25 procent av återkravet, dock som huvudregel minst fyra procent av prisbasbeloppet.

Med SCB:s beräknade prisbasbelopp för 2027 blir den lägsta ordinarie avgiften 2 384 kronor. En pensionär som fått 1 000 kronor för mycket i bostadstillägg kan alltså krävas på sammanlagt 3 384 kronor.

Redan innan lagen trädde i kraft hade både SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna motsatt sig att införa sanktionsavgifter för Pensionsmyndighetens förmåner. SKPF befarade bland annat att människor skulle avstå från att söka ekonomiskt stöd.