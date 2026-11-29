I januari får många svenska pensionärer mer pengar i plånboken. Har du bostadstillägg kan du dock behöva anmäla pensionshöjningen själv. Med de nya regler som infördes i somras riskerar pensionärer som missar detta en straffavgift på 2 384 kronor eller mer nästa år.
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När pensionerna räknas upp vid årsskiftet räknar Pensionsmyndigheten även om bostadstillägget för många pensionärer. Men myndigheten får inte automatiskt reda på hur mycket alla pensionärer får i tjänstepension.
”Vi har ett samarbete med ungefär 80 procent av de stora tjänstepensionsbolagen som gör att vi får den informationen automatiskt. Men får man utbetalningar från något av de mindre bolagen så måste man rapportera höjningen själv”, säger Sabina Masic, enhetschef på Pensionsmyndigheten, till Aftonbladet.
Vid årsskiftet höjs inkomstpensionen med 2,2 procent och garantipensionen med 0,7 procent. Många förmånsbestämda tjänstepensioner höjs med drygt 1,1 procent.
Närmare 300 000 svenska pensionärer får i dag bostadstillägg, i genomsnitt drygt 3 700 kronor i månaden. Eftersom tilläggets storlek bland annat beror på pensionärens inkomster kan även en mindre pensionshöjning påverka beloppet.
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Straffavgiften kan bli högre än återkravet
Sedan den 1 juli i år riskerar pensionärer som får för mycket bostadstillägg till följd av en utebliven anmälan att behöva betala en sanktionsavgift utöver återkravet.
Enligt regeringen ligger avgiften på 25 procent av återkravet, dock som huvudregel minst fyra procent av prisbasbeloppet.
Med SCB:s beräknade prisbasbelopp för 2027 blir den lägsta ordinarie avgiften 2 384 kronor. En pensionär som fått 1 000 kronor för mycket i bostadstillägg kan alltså krävas på sammanlagt 3 384 kronor.
Redan innan lagen trädde i kraft hade både SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna motsatt sig att införa sanktionsavgifter för Pensionsmyndighetens förmåner. SKPF befarade bland annat att människor skulle avstå från att söka ekonomiskt stöd.
Elva bolag rapporterar inte automatiskt
Vid årsskiftet hämtar Pensionsmyndigheten automatiskt in uppgifter från AMF, Alecta, KPA Pension, Kåpan, Skandikon och SPV.
Har du bostadstillägg och får tjänstepension från något av följande bolag behöver du dock själv anmäla höjningen.
- Folksam Tjänstepension AB
- Folksam LO Tjänstepension AB
- SPP Pension & Försäkring AB
- Folksam Ömsesidig Livförsäkring
- Livförsäkringsbolaget Skandia
- Swedbank Försäkring AB
- Länsförsäkringar Liv
- Svenska Kyrkans tjänstepensionsförening
- Handelsbanken Liv
- SEB Pension och Försäkring AB
- Nordea Livförsäkring Sverige AB
Även höjningar av utländska pensioner måste anmälas.
Du kan fortfarande slippa avgiften
Upptäcker du själv att du glömt att anmäla en pensionshöjning kan du slippa sanktionsavgiften. Enligt lagen får avgiften inte tas ut om du på eget initiativ lämnar de uppgifter som saknas. Hänsyn ska också tas till om exempelvis ålder eller sjukdom ligger bakom den uteblivna anmälan.
Får du höjd hyra vid årsskiftet kan du i stället gå miste om pengar om du glömmer att meddela Pensionsmyndigheten.
”Det handlar inte bara om att undvika återbetalning utan även om att se till att man får de pengar man faktiskt har rätt till. Varenda krona är viktig för våra pensionärer”, säger Sabina Masic till Aftonbladet.
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