Svenskarna tröttnar på USA – och nu blir det ännu dyrare

resenärer innuti ett flygplan som har väldigt få bokningar. Reslusten bland svenskar till USA fortsätter minska.
Svenskarnas reslust till USA fortsätter att minska. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Svenskarna tappar suget på USA – landet som länge lockat med drömresor och stora äventyr. Nu väljer allt fler bort resan över Atlanten.

Ett år efter Donald Trumps valseger svalnar svenskarnas kärlek till USA.

Nya siffror visar att resandet dit har minskat med runt 20 procent hittills i år, och undersökningar visar att motviljan mot att resa dit har vuxit.

Reslusten störtdyker

En färsk undersökning från Ticket visar att hela 64 procent av svenskarna fått mindre lust att resa till USA på grund av Trump. Av dem säger 78 procent att de inte kommer att ändra sig så länge han sitter kvar och 6 procent säger “aldrig igen”.

Det är en märkbar skillnad mot förra årets undersökning då 32 procent svarade att deras lust att resa till USA hade minskat efter Trumps valseger.

“USA har länge varit ett av svenskarnas drömresmål, men vi ser hur intresset har fortsatt att minska under hela året. Det politiska klimatet påverkar tydligt viljan att resa dit”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket i ett pressmeddelande.

Siffrorna bekräftar trenden. Antalet bokningar till USA har rasat med 20 procent jämfört med i fjol.

Klassiker i USA tappar

Trots tappet ligger USA fortfarande på topplistan bland svenskarnas långresor. Städer som New York, Los Angeles och Miami lockar fortfarande många turister, men inte lika många som förr.

“Många reser fortfarande till USA för att uppleva landet, men fler reflekterar över resmålet än tidigare. Det handlar inte bara om pris eller utbud längre, utan också om hur man uppfattar landet som helhet”, säger Tiyoneh Jah.

USA
Turismen till Los Angeles minskar. (Foto: Canva)

Dyrare än någonsin

Och för dem som ändå vill åka blir det betydligt dyrare. Från och med den 30 september nästan dubblas avgiften för ESTA, systemet som låter svenskar resa in utan visum, från 21 till 40 dollar. Samtidigt höjs gränspassageavgiften för resor från Kanada och Mexiko från 6 till 30 dollar, och för kinesiska resenärer införs en ny avgift på 30 dollar för registrering i systemet EVUS.

De nya avgifterna är en del av det som Trump-administrationen kallade “One Big Beautiful Bill”, antagen den 4 juli 2025. Syftet är enligt amerikanska tull- och gränsmyndigheten CBP att finansiera säkerhet och modernisera digitala inreseprocesser.

För svenska resenärer betyder det i praktiken att en familj på fyra nu får lägga drygt 1 600 kronor bara i ESTA-avgift innan första bageln ens hunnit beställas på JFK. Den amerikanska drömmen har blivit både dyrare och svalare.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

