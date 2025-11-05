Svenskarna tröttnar på USA – och nu blir det ännu dyrare

Ett år efter Donald Trumps valseger svalnar svenskarnas kärlek till USA.

Nya siffror visar att resandet dit har minskat med runt 20 procent hittills i år, och undersökningar visar att motviljan mot att resa dit har vuxit.

Reslusten störtdyker

En färsk undersökning från Ticket visar att hela 64 procent av svenskarna fått mindre lust att resa till USA på grund av Trump. Av dem säger 78 procent att de inte kommer att ändra sig så länge han sitter kvar och 6 procent säger “aldrig igen”.

Det är en märkbar skillnad mot förra årets undersökning då 32 procent svarade att deras lust att resa till USA hade minskat efter Trumps valseger.

“USA har länge varit ett av svenskarnas drömresmål, men vi ser hur intresset har fortsatt att minska under hela året. Det politiska klimatet påverkar tydligt viljan att resa dit”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket i ett pressmeddelande.

Siffrorna bekräftar trenden. Antalet bokningar till USA har rasat med 20 procent jämfört med i fjol.

