Enorma förmögenheter väntas byta ägare i USA de kommande årtiondena. Kvinnor får en central roll när pengarna förs vidare. Ändå har rådgivaren ofta lagt mest tid på mannen. Det kan bli en dyr vana för finansbranschen.
Historiska skiftet – nu ska kvinnor ärva biljoner
Många äldre kvinnor har haft mindre insyn i familjens ekonomi än män. När de blir änkor får de ändå ta över ansvaret för pengarna. Det konstaterar finansrådgivaren Ami Doshi hos USA Today.
Fram till 2048 väntas omkring 124 biljoner dollar föras vidare i USA, enligt konsultföretaget Cerulli Associates. Förmögenhetsskiftet brukar kallas The Great Wealth Transfer.
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Kvinnorna ärver först
Omkring 54 biljoner dollar väntas först överföras mellan makar, innan pengarna senare kan gå vidare till nästa generation. Mer än 95 procent av dessa överföringar beräknas gå till kvinnor, enligt Cerulli.
Även värdet av de amerikanska tillgångar som kvinnor kontrollerar väntas öka kraftigt. McKinsey räknar med 34 biljoner dollar till 2030, jämfört med omkring 18 biljoner 2023.
Många kvinnor känner sig dock dåligt rustade för att ta hand om ett stort ekonomiskt tillskott.
I en undersökning från Citizens 2025, med 1 500 vuxna deltagare, uppgav 84 procent av kvinnorna att de saknade tilltro till sin förmåga att hantera ett arv eller ett annat stort ekonomiskt tillskott.
45 procent av kvinnorna uppgav också att de kände sig förvirrade eller överväldigade inför att hantera sin förmögenhet. Motsvarande andel bland männen var 27 procent.
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Sju av tio änkor byter rådgivare
Doshi pekar på att äldre kvinnor vuxit upp under en tid då de ofta hade mindre inflytande över familjens ekonomiska beslut. Finansbranschen har heller inte alltid involverat dem i samtalen.
Hon uppmanar rådgivare att träffa båda makarna och rikta samtalet till båda. Den som svarar först eller pratar mest ska inte automatiskt få all uppmärksamhet.
Enligt Doshi byter sju av tio änkor rådgivare. För den som vill behålla kunden finns det alltså skäl att lära känna henne redan innan hon ärver.
Avkastning och samhällsnytta
På Fortunes konferens Most Powerful Women diskuterade chefer från Deloitte och Morgan Stanley hur kvinnor vill kombinera ekonomisk avkastning med samhällsnytta.
Deloittes Beth Meagher lyfte hälsa, utbildning och rättvisa som områden som intresserar kvinnor inför stora arv.
Även inom välgörenhet finns förväntningar på resultat. Carmen James Randolph, som leder Women’s Foundation of the South, beskrev hur de nya förmögenhetsägarna vill se vilken konkret skillnad deras pengar gör.
Förmögenhetsskiftet väcker också frågan om vilka som arbetar med att förvalta pengarna. Organisationen Girls Who Invest arbetar för att få in fler kvinnor i investeringsbranschen.
Enligt grundaren Seema Hingorani får verksamheten omkring 4 000 ansökningar om året och stöttar 700 kvinnor årligen.
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