Historiska skiftet – nu ska kvinnor ärva biljoner

Fram till 2048 väntas omkring 124 biljoner dollar föras vidare i USA, enligt konsultföretaget Cerulli Associates. Förmögenhetsskiftet brukar kallas The Great Wealth Transfer.

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Kvinnorna ärver först

Omkring 54 biljoner dollar väntas först överföras mellan makar, innan pengarna senare kan gå vidare till nästa generation. Mer än 95 procent av dessa överföringar beräknas gå till kvinnor, enligt Cerulli.

Även värdet av de amerikanska tillgångar som kvinnor kontrollerar väntas öka kraftigt. McKinsey räknar med 34 biljoner dollar till 2030, jämfört med omkring 18 biljoner 2023.

Många kvinnor känner sig dock dåligt rustade för att ta hand om ett stort ekonomiskt tillskott.

I en undersökning från Citizens 2025, med 1 500 vuxna deltagare, uppgav 84 procent av kvinnorna att de saknade tilltro till sin förmåga att hantera ett arv eller ett annat stort ekonomiskt tillskott.

45 procent av kvinnorna uppgav också att de kände sig förvirrade eller överväldigade inför att hantera sin förmögenhet. Motsvarande andel bland männen var 27 procent.

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